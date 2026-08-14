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  4. Police officers and personnel from Madhya Pradesh will receive medals on Independence Day.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (17:24 IST)

स्वतंत्रता दिवस पर मध्यप्रदेश में इन 47 पुलिस अफसरों और जवानों का मिलेंगे पदक, CM डॉ. मोहन यादव करेंगे सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पुलिस-होमगार्ड के जवानों को देंगे पदक, जानें कौन-कौन अधिकारी होंगे सम्मानित

47 police officers and personnel in Madhya Pradesh to receive medals on Independence Day; CM Dr. Mohan Yadav to honour them
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (17:32 IST)
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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को लाल परेड मैदान पर आयोजित होने वाले पदक अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। वे पुलिस-होमगार्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्‍ट्र‍पति द्वारा प्रदत्‍त पदक प्रदान कर सम्‍मानित करेंगे। सीएम डॉ. यादव सर्वोत्‍तम जीवन रक्षा पदक भी प्रदान करेंगे। समारोह में कुल 47 विभूतियों को पदक सौंपकर सम्‍मानित किया जाएगा।
मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर दो सर्वोत्‍तम जीवन रक्षा पदक प्रदान करेंगे। वे पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्‍ट्रपति के 9 विशिष्‍ट सेवा पदक व 33 सराहनीय सेवा पदक देकर सम्‍मानित करेंगे। इनके अलावा होमगार्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्‍ट्रपति के सराहनीय सेवा के लिए 3 पदक भी दिए जाएंगे।
 
राष्‍ट्रपति के विशिष्‍ट सेवा पदक (पुलिस) से ये होंगे सम्मानित-योगेश देशमुख, महानिदेशक-अमनि, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, मकरन्द देऊस्कर, पुलिस महानिरीक्षक, बी.एस.एफ, नई दिल्ली, राकेश गुप्ता, अति. पुलिस महानिदेशक, उज्जैन जोन उज्जैन, संतोष कुमार सिंह, अमनि-पुलिस आयुक्त, इंदौर, मिथिलेश कुमार शुक्ला, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, उप पुलिस महानिरीक्षक, कल्याण-लेखा, पुमु, भोपाल, शिवकुमार पटेल, निरीक्षक, विशेष शाखा, इंदौर (सेवानिवृत्त), वाल्टर हेनरी एक्का, प्रधान आरक्षक 25 वीं वाहिनी विसबल, भोपाल, देवेन्द्र कुमार कौशल, प्र.आर. (आर्म्स) 1159 7वीं वाहिनी भोपाल। 
 
इन्हें मिलेगा राष्‍ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक (पुलिस)-कृष्णावेणी देशावतु, पुमनि-वि. कर्तव्य. अधिकारी, गृह विभाग, मप्र, धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, उमनि/कमान्डेंट, आरएपीटीसी, इंदौर, विजय कुमार खत्री, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर, मनोज कुमार राय, उप पुलिस महानिरीक्षक, चयन/भर्ती, पुमु, भोपाल, गीतेश कुमार गर्ग, जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, ग्वालियर, एलरिज विनसेन्ट सिंह, पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. जबलपुर, राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त, इंदौर, दुर्गेश कुमार राठौर, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, सागर, नीरज पाण्डेय, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुमु भोपाल, रूपेश कुमार द्विवेदी,पुलिस अधीक्षक, सायबर मुख्‍यालय भोपाल, सीमा अलावा, अति. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, इंदौर, आशीष खरे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला छिन्दवाड़ा, दिनेश कुमार सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू. भोपाल, वीरेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, भोपाल, संजय सिंह ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक, एटीएस, मुख्यालय, भोपाल, निधि श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक, एससीआरबी, पुमु, भोपाल, राजू गोराने, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, पुमु, भोपाल, मनीता राय, उप पुलिस अधीक्षक, पुमनि कार्यालय उज्जैन जोन, मनोज कुमार दुबे, निरीक्षक, (रेडियो) सीहोर, प्रवीण सिंह, निरीक्षक (एम) कार्यालय पुलिस आयुक्त, (शहर) इंदौर, राजेन्द्र प्रसाद, निरीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू, जबलपुर, प्रवीण पंवार, निरीक्षक (अ) आर.ए.पी.टी.सी. इंदौर (सेवानिवृत्त), कुंजेश श्रीवास्तव, निरी. (अ)/निस टू डीजीपी, कार्या. पुलिस महानिदेशक, मप्र, प्रेम किशोर व्यास, निरीक्षक, शाजापुर, उमराव प्रसाद जाटव, उप निरीक्षक 25 वीं वाहिनी विसबल, भोपाल, संतोष मेहरा, उप निरीक्षक, इंदौर, अशोक राव सावंत, उप निरीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू. उज्जैन, महेन्द्र सिंह नेगी, उप निरीक्षक, पीटीसी, इंदौर, राजेन्द्र कुमार दुबे, सहायक उप निरीक्षक, जिला छिन्दवाड़ा (सेवानिवृत्त), श्रीराम मिश्रा, प्रधान आरक्षक, 7वीं वाहिनी विसबल, भोपाल, कल्याण सिंह, प्र. आर. महिला सुरक्षा शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल, सुशील कुमार चौबे, प्रधान आरक्षक 10वीं वाहिनी विसबल, सागर, रवीन्द्र मिश्रा, आरक्षक, लोकायुक्त, भोपाल।
 
इन जवानों को मिलेगा राष्‍ट्रपति का होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक- संतोष कुमार शुक्ला, स्वयसेवी लांस नायक क्रमांक-45 जिला शाजापुर।, सुनील कुमार जैन, स्वयसेवी सीक्यूएम क्रमांक-57 जिला उज्जैन, नरेन्द्र अवस्थी, स्वयसेवी लांस नायक क्रमांक-35 जिला इंदौर।
 
सर्वोत्‍तम जीवन रक्षा पदक से ये होंगे सम्मानित-स्‍व.मनोहर सिंह चौहान, जिला मंदसौर (मरणोपरात), राजेन्‍द्र प्रसाद मिश्रा, कार्यवाहक सहा. उप निरीक्षक, जिला दमोह।
लेखक के बारे में
भोपाल ब्यूरो
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