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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Friday, 14 August 2026 (17:00 IST)

Google Gemini 3.7 Flash लॉन्च : कोडिंग से लेकर AI एजेंट तक, कई मोर्चों पर हुआ और ताकतवर

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (17:03 IST)
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Google ने अपने AI मॉडल की Flash सीरीज का नया वर्जन Gemini 3.7 Flash लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल खास तौर पर कोडिंग, AI एजेंट, वेब डेवलपमेंट और जटिल नॉलेज वर्क के लिए तैयार किया गया है। खास बात यह है कि Gemini 3.7 Flash को Gemini 3.6 Flash के लॉन्च के महज तीन सप्ताह बाद पेश किया गया है।
नए मॉडल में कोडिंग की सटीकता, मल्टी-स्टेप रीजनिंग और टूल इंटीग्रेशन को बेहतर किया गया है। Google ने इसकी शुरुआती कीमत भी Gemini 3.6 Flash के मुकाबले करीब आधी रखी है।
 

जटिल AI वर्कफ्लो को संभालने में सक्षम

 
Gemini 3.7 Flash को जटिल AI वर्कफ्लो के लिए डिजाइन किया गया है। Google इसे कोडिंग और AI एजेंट आधारित कामों के लिए अब तक का अपना सबसे स्मार्ट वर्कहॉर्स बता रहा है। मॉडल को मल्टी-लेयर प्रोजेक्ट, मुश्किल तकनीकी समस्याओं और डेवलपर के विस्तृत निर्देशों को बेहतर तरीके से समझने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट या कई टूल वाले वर्कफ्लो में डेवलपर्स को बार-बार खुद हस्तक्षेप न करना पड़े और कम रीट्राई में काम पूरा हो सके।
 

कोडिंग में बड़ा सुधार

 
कोडिंग के मामले में Gemini 3.7 Flash ने अपने पिछले वर्जन Gemini 3.6 Flash की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें डिबगिंग, बग फिक्सिंग और प्रोडक्शन-रेडी कोड तैयार करने की क्षमता में सुधार किया गया है।
FrontierCode 1.1 Main टेस्ट में Gemini 3.7 Flash ने 43.6 प्रतिशत स्कोर किया, जबकि Gemini 3.6 Flash का स्कोर 34.4 प्रतिशत था। वहीं DeepSWE v1.1 में नए मॉडल ने 65.3 प्रतिशत स्कोर हासिल किया, जबकि पुराने मॉडल का स्कोर 49 प्रतिशत था।
 
Google के मुताबिक, Gemini 3.7 Flash पहली कोशिश में ही ज्यादा भरोसेमंद कोड तैयार करता है। इससे डेवलपर्स को बाद में कोड की सफाई और सुधार में कम समय लग सकता है।
 

वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट भी हुआ बेहतर

 
वेब डेवलपमेंट में भी Gemini 3.7 Flash को बेहतर बनाया गया है। यह कम प्रॉम्प्ट में ज्यादा फंक्शनल लेआउट और फीचर से लैस ऐप तैयार कर सकता है। मॉडल स्क्रीनशॉट, इमेज और डिजाइन सिस्टम जैसे विजुअल रेफरेंस को समझकर डिजाइन में एकरूपता बनाए रखने में सक्षम है। Arena.ai के WebDev Arena में Gemini 3.7 Flash ने 1588 Elo स्कोर हासिल किया, जबकि Gemini 3.6 Flash का स्कोर 1538 था।
 

फाइनेंस, कानून और बायोसाइंस जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन

 
नॉलेज वर्क के मामले में भी नए मॉडल की क्षमता बढ़ाई गई है। खासकर फाइनेंस, कानून और बायोसाइंस जैसे क्षेत्रों में जटिल जानकारी को समझने और प्रोसेस करने में Gemini 3.7 Flash बेहतर प्रदर्शन करता है।
 
जटिल डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले GDP.pdf बेंचमार्क में इस मॉडल ने 34 प्रतिशत स्कोर हासिल किया, जबकि Gemini 3.6 Flash का स्कोर 22 प्रतिशत था। AutomationBench में भी Gemini 3.7 Flash ने 30.4 प्रतिशत स्कोर किया, जो पुराने मॉडल के 17 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।
 

Gemini Spark में भी मिलेगा नया मॉडल

 
Google ने Gemini 3.7 Flash को अपने पर्सनल AI एजेंट Gemini Spark में भी शामिल किया है। यह सुविधा Google AI Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए 160 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। नए मॉडल के आने से Google Workspace ऐप्स में Spark की टूल-यूज क्षमता और वर्कफ्लो की सटीकता बेहतर होने की उम्मीद है।
 

Gemini 3.7 Flash की कीमत कितनी है?

 
Gemini 3.7 Flash की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत भी है। Google ने साल के अंत तक इसके लिए 0.75 डॉलर प्रति 10 लाख इनपुट टोकन और 3.75 डॉलर प्रति 10 लाख आउटपुट टोकन की शुरुआती कीमत तय की है। डेवलपर्स इसे Google AI Studio, Gemini API, Google Antigravity और Android Studio के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बिजनेस यूजर्स के लिए यह Gemini Enterprise Agent Platform और Gemini Enterprise ऐप के माध्यम से उपलब्ध है।
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