15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पढ़ें 5 देशभक्ति से भरपूर शायरियां, हर भारतीय के दिल में जगा देंगी देशप्रेम
15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन अमर बलिदानियों को याद करने का पवित्र अवसर है जिन्होंने देश की आन, बान और शान के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व को और भी खास बनाने के लिए प्रस्तुत हैं देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम, सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के रंगों में रंगी 5 बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली शायरियाँ। इन शायरियों के माध्यम से आइए तिरंगे की आन को नमन करें और देशप्रेम का अलख जगाएं।
1. देश की शान और तिरंगे के नाम
कुछ नशा तिरंगे की आन का है,
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है।
हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा,
यह नशा भारत माता के सम्मान का है!
2. शहीदों की शहादत को नमन
तन से बहती हुई जब खून की हर बूंद ढले,
तब कहीं जा के ये आज़ाद सवेरा निकले।
नमन है उन वीरों को जिनके बलिदानों से,
आज भारत की धरा पर ये तिरंगा फहरे!
3. भारत देश का गौरव
अलग है भाषा, धर्म, जाति, पर एक हमारी पहचान है,
हम सब भारतीय हैं और भारत देश हमारी जान है।
सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा,
यही हमारी सबसे बड़ी शान और अभिमान है!
4. देशभक्ति का अटूट संकल्प
ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं।
देशभक्ति का लहू बहता है हमारी रगों में,
इसकी हिफाज़त में लुटा देंगे जो भी जिंदगानी है!
5. राष्ट्र प्रेम की अमिट भावना
तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी-नालों में क्या रखा है,
प्यार करना है तो वतन से करो, बेवफा लोगों में क्या रखा है।
यह सरज़मीं है अमर वीरों और शहीदों की,
इसके लिए मर मिटने से बड़ा कोई नशा क्या रखा है!
स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ! जय हिंद, जय भारत!