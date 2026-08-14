राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस, 28 अगस्त तक जवाब देने को कहा; बीजेपी ने भी विदेशी नेताओं को गले लगाने वाले बयान पर घेरा

लोकसभा की विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 28 अगस्त 2026 तक जवाब/टिप्पणी देने को कहा है। यह नोटिस बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 30 जुलाई 2026 को दी गई विशेषाधिकार हनन की शिकायत के आधार पर जारी किया गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तथा केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। शिकायत में कहा गया है कि इन आरोपों के लिए नियम 353 के तहत आवश्यक पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।

संजय जायसवाल ने भी की कार्रवाई की मांग

बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने 29 जुलाई 2026 को पत्र देकर राहुल गांधी द्वारा बहस के दौरान गृह मंत्री के खिलाफ कथित तौर पर असंसदीय अभिव्यक्तियों के इस्तेमाल का संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। उन्होंने लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के तहत मामले में उचित कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की थी।

विदेशी नेताओं को गले लगाने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

इस बीच राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने गुरुवार शाम रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्हें समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री को यह विचार कहां से आया कि विदेश नीति का मतलब दुनिया के नेताओं को गले लगाना है। अपनी बात समझाने के लिए राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले भी लगाया। राहुल गांधी ने कहा, “कल्पना कीजिए, कितनी अज्ञानता है... उन्हें यह विचार कहां से आया कि विदेश नीति नेताओं को गले लगाने के बारे में है।” इसके बाद संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी से पूछा, “मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था?” इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, “मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं।”

निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी और कास्त्रो-अराफात की तस्वीरें शेयर कीं

राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पलटवार किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात के साथ तस्वीरें साझा कीं। इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा में करीब आठ साल पहले की एक तस्वीर भी पोस्ट की। दुबे ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी पर तीखा व्यक्तिगत तंज किया। हालांकि, उनके पोस्ट की भाषा राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है।

राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का “अहंकार अब सनक में बदल रहा है।” उन्होंने कहा कि देश को तय करना होगा कि राहुल गांधी की टिप्पणी केवल एक निराश और ईर्ष्यालु व्यक्ति की अपरिपक्व हरकत है या फिर किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनौती बनने का आरोप भी लगाया।