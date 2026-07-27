देश-दुनिया में जनविद्रोह और युद्ध के संकेत! जानिए किन राशियों के लिए शुभ तो किनके लिए भारी रहेगा यह दौर

वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व एक अत्यंत संवेदनशील और उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां विभिन्न देशों के बीच युद्ध और सैन्य तनाव चरम पर हैं, वहीं दूसरी तरफ कई राष्ट्रों में जनता का आक्रोश, जनविद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। वैदिक ज्योतिष (Vedic Astrology) की विशेष शाखा, जिसे मेदिनी ज्योतिष (Mundane Astrology) कहा जाता है, के अनुसार वैश्विक घटनाओं का सीधा संबंध ब्रह्मांड में घूम रहे ग्रहों की चाल से होता है। मेदिनी ज्योतिष यह स्पष्ट करता है कि जब भी आकाश मंडल में क्रूर और उग्र ग्रहों का योग बनता है, तब-तब पृथ्वी पर बड़े सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव आते हैं।

मेदिनी ज्योतिष और वैश्विक उथल-पुथल का ज्योतिषीय आधार

वैश्विक स्तर पर जनविद्रोह, युद्ध, सत्ता परिवर्तन और आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियां तब निर्मित होती हैं जब मुख्य ग्रहों का गोचर प्रतिकूल दिशा में होता है:

मंगल (Mars): मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। यह उग्रता, हिंसा, सैन्य बल, अग्नि और युद्ध का कारक है। जब भी मंगल किसी क्रूर ग्रह के साथ युति बनाता है या वक्री होता है, तो वैश्विक सीमाओं पर तनाव और युद्ध के बादल गहराने लगते हैं।

शनि (Saturn): शनि न्याय, संघर्ष, आम जनता और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि पीड़ित या कड़े नक्षत्रों में गोचर करता है, तो जनता में असंतोष बढ़ता है, जिससे हड़ताल, प्रदर्शन और जनविद्रोह का जन्म होता है।

राहु और केतु (Shadow Planets): राहु भ्रम, कूटनीति, अचानक होने वाले विद्रोह और राजनीतिक षड्यंत्रों का कारक है। केतु अलगाव और अनिश्चितता लाता है। इनकी उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दरार डालती है।

गुरु (Jupiter): गुरु ज्ञान, अर्थव्यवस्था, कानून और संतुलन का कारक ग्रह है। गुरु का शुभ गोचर दुनिया को गंभीर संकटों से उबारने और शांति स्थापित करने में ढाल की तरह काम करता है।

इन ग्रहों की सामूहिक उथल-पुथल का प्रभाव हर व्यक्ति की राशि पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस दौर में कौन सी राशियां लाभ में रहेंगी और किन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है।

अनुकूल व शुभ प्रभाव वाली राशियां

वैश्विक स्तर पर बनी इस अशांति और तनाव के बावजूद, कुछ राशियों के लिए ग्रहों का गोचर अत्यंत अनुकूल बना हुआ है। ये राशियां संकट के इस समय में भी प्रगति और लाभ अर्जित करेंगी:

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल है। यद्यपि आसपास का माहौल उग्र और चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन मेष राशि के जातकों में इस दौरान गजब का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। यदि आप करियर में बड़े बदलाव, पदोन्नति या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय आपको अपनी नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills) दिखाने का भरपूर अवसर देगा। विपत्तियों का सामना कर आप अपने मार्ग में विजय प्राप्त करेंगे।

2. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह की कृपा एक मूक सुरक्षा कवच (Protective Shield) की तरह काम करेगी। वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन पर नगण्य रहेगा। इस दौरान आपको पारिवारिक जीवन में सुख-शांति मिलेगी, अचल संपत्ति या भूमि-भवन के क्रय-विक्रय से लाभ होगा और समाज में आपका मान-सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक भी मंगल के स्वामित्व वाली राशि है। जब-जब दुनिया में बड़े परिवर्तन या संकट आते हैं, वृश्चिक राशि वालों की रणनीतिक सोच और अंतर्ज्ञान (Intuition) अत्यंत तीव्र हो जाते हैं। संकट प्रबंधन (Crisis Management) में आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। करियर में अचानक से पदोन्नति, गुप्त स्रोतों से धन लाभ और पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं।

4. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु के सकारात्मक गोचर के प्रभाव से बाहरी उथल-पुथल के बीच भी आपका ध्यान अपने मूल लक्ष्यों, ज्ञान-अर्जन और व्यावसायिक विस्तार पर केंद्रित रहेगा। इस दौरान आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी।

प्रतिकूल व सतर्क रहने वाली राशियां

ग्रहों का कड़ा और उग्र प्रभाव (जैसे शनि का मीन राशि में गोचर तथा राहु-केतु और मंगल का प्रभाव) कुछ राशियों के लिए मानसिक दबाव, आर्थिक जोखिम और व्यावहारिक चुनौतियां लेकर आ सकता है:

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों को इस दौरान अपनी वाणी और वित्तीय लेन-देन में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उग्र ग्रहों के प्रभाव के कारण कार्यस्थल या व्यापार में अचानक तनाव उत्पन्न हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं से आपकी मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या बड़ा निवेश करने से पहले सोच-विचार अवश्य करें; जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला नुकसानदायक हो सकता है।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि का स्वामी बुध है और जब मंगल-बुध की स्थिति बिगड़ती है, तो संचार, शेयर बाज़ार और आर्थिक मोर्चे पर अस्थिरता आती है। इस समय मिथुन राशि के जातकों को शेयर मार्केट, सट्टेबाज़ी या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचना चाहिए। गलतफहमियों के कारण व्यापारिक साझेदारियों में खटास आ सकती है, इसलिए बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें।

3. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि या उसके केंद्र भावों में केतु का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को डगमगा सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस की राजनीति (Office Politics) से दूर रहने की सख्त सलाह दी जाती है। किसी के उकसावे में आकर कोई कड़ा फैसला न लें और शांत मन से काम करें।

4. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि में शनि का गोचर होने के कारण इस राशि के जातकों पर मानसिक दबाव और जिम्मेदारियों का बोझ अधिक रहेगा। काम में अकारण देरी, मानसिक भ्रम या किसी अज्ञात भय की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस समय आपको धैर्य बनाए रखना होगा और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से खुद को बचाकर रखना होगा।

मध्यम प्रभाव वाली राशियां

तुला, कन्या, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव मिला-जुला (मिश्रित) रहेगा।

तुला व कन्या राशि: इन्हें अपने स्वास्थ्य और बजट का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

मकर व कुंभ राशि: चूंकि शनि इनकी अपनी राशि का स्वामी है, इसलिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन धैर्य, दूरदर्शिता और सोच-समझकर किए गए निवेश से ये नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित कर सकेंगे।

संकट काल में शांति और सुरक्षा हेतु ज्योतिषीय उपाय

वैश्विक अशांति और उथल-पुथल के इस दौर में ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत कारगर सिद्ध होते हैं:

हनुमान चालीसा का नित्य पाठ: मंगल ग्रह की उग्रता, युद्ध भय और मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें।

शनिवार को दान कार्य: जन-असंतोष, राहु और शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन जरूरतमंदों व श्रमिकों को भोजन कराएं या काले तिल, तेल व वस्त्रों का दान करें।

गायत्री मंत्र व ध्यान: मानसिक भ्रम और तनाव से बचने के लिए रोज़ सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है।