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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :इंदौर , Saturday, 15 August 2026 (15:36 IST)

इंदौर कांग्रेस कार्यालय में ‘वंदे मातरम्’ पर घमासान! 55 सेकंड के गायन पर BJP ने उठाए सवाल, जांच की मांग

vande matram in indore office
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (15:36 IST)
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने 15 अगस्त 2026 को इंदौर शहर कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम् के केवल लगभग 55 सेकंड के अंश के गायन पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासन से पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच की मांग की है। आधिकारिक संस्करण की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है। ALSO READ: कांग्रेस मुख्यालय में ‘वंदे मातरम’ पर घमासान! राहुल-सोनिया के इशारे पर भाजपा का हमला, कांग्रेस ने दी सफाई
 
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के गायन/वादन के संबंध में विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया है। इस आदेश में संबंधित अवसरों पर राष्ट्रीय गीत के आधिकारिक संस्करण के गायन/वादन तथा उचित शिष्टाचार का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर पर राष्ट्रीय गीत के आधिकारिक संस्करण को सामूहिक गायन के साथ प्रस्तुत करने का प्रावधान है। 
 

55 सेकंड का अंश क्यों?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कहा कि उपलब्ध वीडियो के अनुसार इंदौर शहर कांग्रेस कार्यालय के 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम् का केवल एक छोटा अंश गाया गया और लगभग 55 सेकंड में गायन समाप्त कर दिया गया।
 
उन्होंने कहा कि यदि किसी राष्ट्रीय पर्व के ध्वजारोहण कार्यक्रम में वंदे मातरम् प्रस्तुत किया जा रहा है, तो सवाल यह है कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित आधिकारिक संस्करण के स्थान पर केवल लगभग 55 सेकंड का अंश क्यों गाया गया? क्या कांग्रेस कार्यालय के आयोजकों को केंद्र सरकार के इस प्रोटोकॉल की जानकारी थी? और यदि राज्य सरकार या जिला प्रशासन ने इस प्रोटोकॉल को संबंधित सार्वजनिक आयोजनों/संस्थाओं पर लागू किया हैं तो उसका पालन कांग्रेस ने क्यों नहीं किया?
 
उन्होंने कहा कि 9 जुलाई के गृह मंत्रालय के आदेश में राज्यों के मुख्य सचिवों/UT प्रशासकों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिए गए हैं तथा संबंधित संस्थाओं/संगठनों को उनके अधिकार क्षेत्र में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश है। BNS की धारा 223 का प्रकरण दर्ज करके निम्न बिंदुओं के आधार जंच की जाये।
 
1. मध्यप्रदेश सरकार अथवा जिला प्रशासन ने 15 अगस्त 2026 के सार्वजनिक कार्यक्रमों के संबंध में वंदे मातरम् प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया।
2. वह निर्देश समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लागू हैं।प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य हैं।
3. इंदौर शहर कांग्रेस कार्यालय के आयोजकों द्वारा जानबूझकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया।
4. उपलब्ध वीडियो में वंदे मातरम् की वास्तविक अवधि मात्र 55 सेंकड हैं।जो की वंदे मातरम् गाना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हैं।
5. यदि प्रोटोकॉल आदेश लागू हैं और उसकी जानबूझकर अवहेलना प्रमाणित हो रहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में BNS की धारा 223 सहित लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए।
 
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कहा कि कार्यक्रम में इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ वंदे मातरम् का षडयंत्र पूर्वक अपमान करने के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए।
 

राष्ट्रगीत सम्मान का विषय है, राजनीति का नहीं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कहा कि वंदे मातरम् किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा राष्ट्रीय गीत है। 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर यदि इसका गायन किया जा रहा है तो उसकी गरिमा और निर्धारित प्रोटोकॉल का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय में केवल 55 सेकंड का अंश गाकर औपचारिकता निभाई गई है तो कांग्रेस को जनता को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया।कांग्रेस क्या वंदे मातरम् विरोधी हैं।
 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने है। राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रगीत के सम्मान के मामले में भी यदि केवल औपचारिकता की गई है तो यह गंभीर सार्वजनिक प्रश्न है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि कार्यक्रम की मूल वीडियो रिकॉर्डिंग, कार्यक्रम की अनुमति/सूचना, लागू सरकारी निर्देश और गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल की प्रति की जांच कर स्थिति सार्वजनिक की जाए।
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