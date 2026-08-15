  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. rahul-gandhi-kharge-80th-independence-day-red-fort
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Saturday, 15 August 2026 (12:09 IST)

लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगातार दूसरे साल नहीं पहुंचे खरगे और राहुल गांधी, क्या सीट विवाद है वजह?

why rahul gandhi and mallikarjun kharge
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (12:16 IST)
google-news
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लाल किले पर आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दूसरे साल शामिल नहीं हुए। 2024 में सीट व्यवस्था को लेकर हुए विवाद के बाद से यह मुद्दा फिर चर्चा में है। ALSO READ: युवाओं के लिए पीएम मोदी का बड़ा प्लान, 1 करोड़ को AI ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग से लेकर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट तक बड़े ऐलान
 
स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टेबल ऑफ प्रेसीडेंस के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के ठीक बाद सीट दी जानी थी। हालांकि मुख्य कार्यक्रम से राहुल गांधी समेत संपूर्ण विपक्ष ने दूरी बनाई।
 

बैठने की व्यवस्था को लेकर हुआ था विवाद

गौरतलब है कि 2024 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बैठने की व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को परंपरा और प्रोटोकॉल से अलग हटकर दूसरी आखिरी पंक्ति में बैठाया गया था। ALSO READ: स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के बड़े ऐलान, सप्तधारा से लेकर विजन विकसित भारत 2047 तक का प्रधानमंत्री के भाषण की 10 खास बातें
 
विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे जनता का अपमान करार दिया था, जबकि कार्यक्रम का आयोजन करने वाले रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी थी कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को सम्मानित करने और जगह देने के लिए बैठने के क्रम में बदलाव किया गया था।
 
बहरहाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2025 के स्वतंत्रता दिवस समारोह से दूरी बनाई और इस बार भी वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। 2024 में हुए सीट विवाद को ही इस साल भी कार्यक्रम में न पहुंचने की वजह माना जा रहा है। ALSO READ: लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा विजन, ‘सप्तधारा’ की 7 शक्तियों से बदलेगा भारत; जानिए क्या हैं ये शक्तियां
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Amreli में 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता पर्व का भव्य आयोजन, CM पटेल ने किया ध्वजारोहण

Operation Sindoor : 88 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर पर NSA अजीत डोभाल का बड़ा बयान, खोले रणनीति के राज

Operation Sindoor : 88 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर पर NSA अजीत डोभाल का बड़ा बयान, खोले रणनीति के राजराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की रणनीति और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन के बाद अपने पहले इंटरव्यू में डोभाल ने कहा कि भारत के धैर्य और उदारता को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर भारत जोखिम उठाने और कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है।

Google Gemini 3.7 Flash लॉन्च : कोडिंग से लेकर AI एजेंट तक, कई मोर्चों पर हुआ और ताकतवर

Google Gemini 3.7 Flash लॉन्च : कोडिंग से लेकर AI एजेंट तक, कई मोर्चों पर हुआ और ताकतवरGoogle ने अपने AI मॉडल की Flash सीरीज का नया वर्जन Gemini 3.7 Flash लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल खास तौर पर कोडिंग, AI एजेंट, वेब डेवलपमेंट और जटिल नॉलेज वर्क के लिए तैयार किया गया है। खास बात यह है कि Gemini 3.7 Flash को Gemini 3.6 Flash के लॉन्च के महज तीन सप्ताह बाद पेश किया गया है।

EPFO Higher Pension : ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन किया है तो जानिए अब क्या करेगा EPFO, सरकार ने बताए 4 बड़े कदम

EPFO Higher Pension : ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन किया है तो जानिए अब क्या करेगा EPFO, सरकार ने बताए 4 बड़े कदमEPFO Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत ज्यादा पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने अहम जानकारी दी है। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि EPS के तहत उच्च पेंशन (Higher Pension) के आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के लिए EPFO चार प्रमुख कदम उठा रहा है।

UAE में छिपा था 13 हजार करोड़ की ड्रग्स का आरोपी, NCB वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत लाई, क्या बोले अमित शाह?

UAE में छिपा था 13 हजार करोड़ की ड्रग्स का आरोपी, NCB वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत लाई, क्या बोले अमित शाह?केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने UAE से भगोड़े ड्रग किंगपिन वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। शाह ने इसे नशीले पदार्थों के खिलाफ मोदी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति में एक नया मील का पत्थर बताया।

सोनम वांगचुक ने ‘दूसरी आजादी और क्रांति' का किया आह्वान! पूछा आधे सांसदों पर मुकदमे, फिर कैसे बनेगा विकसित भारत?

सोनम वांगचुक ने ‘दूसरी आजादी और क्रांति' का किया आह्वान! पूछा आधे सांसदों पर मुकदमे, फिर कैसे बनेगा विकसित भारत?15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के ऐन पहले लद्दाख के जाने-माने शिक्षाविद, इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने देशवासियों के नाम एक बेहद भावुक और विचारोत्तेजक संदेश जारी किया है। अपने संदेश में उन्होंने देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, भ्रष्टाचार और नेतृत्व की गुणवत्ता पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए ‘दूसरी आजादी’ (Second Independence Movement) और एक ‘अहिंसक क्रांति’ (Peaceful Revolution) की जोरदार अपील की है।

लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगातार दूसरे साल नहीं पहुंचे खरगे और राहुल गांधी, क्या सीट विवाद है वजह?

लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगातार दूसरे साल नहीं पहुंचे खरगे और राहुल गांधी, क्या सीट विवाद है वजह?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लाल किले पर आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दूसरे साल शामिल नहीं हुए। इस मामले में कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Amreli में 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता पर्व का भव्य आयोजन, CM पटेल ने किया ध्वजारोहण

Amreli में 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता पर्व का भव्य आयोजन, CM पटेल ने किया ध्वजारोहणअमरेली जिले में 80वें स्वतंत्रता पर्व का राज्य स्तरीय समारोह बेहद उत्साह और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन को लेकर अमरेलीवासियों में खासा उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री के हाथों राष्ट्रध्वज फहराया गया।

7.7 की तीव्रता वाले भूकंप से थर्राया इंडोनेशिया, सुनामी का अलर्ट

7.7 की तीव्रता वाले भूकंप से थर्राया इंडोनेशिया, सुनामी का अलर्टIndonesia Earthquake : इंडोनेशिया में शनिवार सुबह 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप से हड़कंप मच गया। भूकंप के तेज झटकों से कई इमारतें ध्वस्त हो गई। अब तक 5 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया।

युवाओं के लिए पीएम मोदी का बड़ा प्लान, 1 करोड़ को AI ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग से लेकर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट तक बड़े ऐलान

युवाओं के लिए पीएम मोदी का बड़ा प्लान, 1 करोड़ को AI ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग से लेकर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट तक बड़े ऐलानप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भरता, युवा शक्ति, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और ‘शक्ति की सप्तधारा’ पर खास जोर दिया। इस दौरान उन्होंन Gen-G और Gen-अल्फा के लिए भी बड़े एलान किए।

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के बड़े ऐलान, सप्तधारा से लेकर विजन विकसित भारत 2047 तक का प्रधानमंत्री के भाषण की 10 खास बातें

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के बड़े ऐलान, सप्तधारा से लेकर विजन विकसित भारत 2047 तक का प्रधानमंत्री के भाषण की 10 खास बातेंप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भरता, युवा शक्ति, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और ‘शक्ति की सप्तधारा’ पर खास जोर दिया। इस दौरान उन्होंन Gen G और Gen अल्फा के लिए भी बड़े एलान किए।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।