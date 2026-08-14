Gallantry Awards 2026 : स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने 78 वीरता पुरस्कारों को दी मंजूरी, 13 शहीदों को मरणोपरांत सम्मान

स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बहादुर कर्मियों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों में 13 मरणोपरांत वीरता पुरस्कार भी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से पुरस्कारों की सूची जारी की गई है।

कीर्ति चक्र समेत कई वीरता पुरस्कार शामिल

राष्ट्रपति की मंजूरी से दिए जाने वाले 78 वीरता पुरस्कारों में कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायु सेना मेडल शामिल हैं।

पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है—

9 कीर्ति चक्र, जिनमें 7 मरणोपरांत

1 शौर्य चक्र के लिए ‘बार’

19 शौर्य चक्र, जिनमें 1 मरणोपरांत

5 सेना मेडल (वीरता) के लिए ‘बार’

36 सेना मेडल (वीरता), जिनमें 5 मरणोपरांत

3 नौसेना मेडल (वीरता)

5 वायु सेना मेडल (वीरता)

शहीद जवानों को भी मिला सम्मान

इन पुरस्कारों में 13 मरणोपरांत सम्मान शामिल होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा और कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य एवं सुरक्षा कर्मियों को उनके साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया है।

स्वतंत्रता दिवस से पहले वीरों को सलाम

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर वर्ष देश के लिए असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों के जवानों को विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इन पुरस्कारों को मंजूरी दिया जाना देश की रक्षा में योगदान देने वाले वीर जवानों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए गए वीरता पुरस्कारों की सूची जारी की है।





स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारी प्रकाश रंजन मिश्रा को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ (एमएसएम) के लिए चुना गया है। मिश्रा को इससे पहले आठ बार वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका है। मिश्रा गुवाहाटी में एनसीबी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। इसी के साथ वे मणिपुर में भी एनसीबी के प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।