बुधवार, 26 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 26 नवंबर 2025 (18:09 IST)

BJP ऑफिस के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, क्यों हो रही है विवाह समारोह की चर्चा

BJP
देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक शादी समारोह में शामिल होने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी लोग खूब तारीफ भी कर रहे हैं। आखिर क्यों उनकी सादगी की तारीफ हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपनी व्यस्त दिनचर्या में समय निकालकर भाजपा मुख्यालय में एक टाइपिस्ट के रूप में काम करने वाले शख्स की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। 
दरअसल, अमित शाह भाजपा कार्यालय में वर्षों से टाइपिस्ट की नौकरी कर रहे रामधन की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। नई दिल्ली के द्वारका में संपन्न हुई इस शादी में भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की। 
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम भी इस शादी में शामिल हुए। उन्होंने भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस दौरान गृह मंत्री ने टाइपिस्ट के परिवार संग तस्वीरें खिंचवाईं और वर-वधू को नवजीवन की शुभकामनाएं दी। Edited by : Sudhir Sharma
अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषता

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषतावाल्मीकि रामायण में वर्णित परंपराओं से प्रेरित इस ध्वज में तीन पवित्र प्रतीक शामिल, धर्म ध्वज पर अंकित सूर्य, ॐ और कोविदार वृक्ष सनातन परंपरा के प्रतीक

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?Notice to Rabri Devi : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबद आदेश जारी किया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं। उससे पहले इस बंगले में उनके भाई साधु यादव रहते थे। भवन निर्माण विभाग ने आज राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया है।

चीन का भड़काऊ बयान, हम अरुणाचल को मानते ही नहीं

चीन का भड़काऊ बयान, हम अरुणाचल को मानते ही नहींशंघाई एयरपोर्ट पर भारत की महिला को घंटों हिरासत में रखने के मामले में चीन चीन का भड़काऊ बयान सामने आया है। चीन ने अपने रिएक्शन में अरुणाचल को मान्यता नहीं देने की बात कही है। इसके साथ ही चीन ने महिला के साथ बदसलूकी से इनकार किया है। चीन ने कहा कि सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानूनों और नियमों के अनुसार जांच प्रक्रिया अपनाई।

एक पैसे की बेईमानी की हो तो हर सजा मंजूर.. केजरीवाल ने ऐसा क्‍यों और कहां कहा?

एक पैसे की बेईमानी की हो तो हर सजा मंजूर.. केजरीवाल ने ऐसा क्‍यों और कहां कहा?Arvind Kejriwal News : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमें इतना पैसा कहां से मिल रहा है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे की और पंजाब सरकार इतना काम कैसे कर रही है? इसकी वजह यह है कि हम गुरु साहिब के दिखाए रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हैं। अगर हमने एक पैसे की भी बेईमानी की है, तो हम गुरु महाराज से कोई भी सजा स्वीकार करेंगे।

जिंदगी के मैदान में भी दिखाया जज्‍बा, मां की मौत के बावजूद SIR सर्वे में जुटी रहीं इंदौर की BLO नीलू गौड़

जिंदगी के मैदान में भी दिखाया जज्‍बा, मां की मौत के बावजूद SIR सर्वे में जुटी रहीं इंदौर की BLO नीलू गौड़एक तरफ जहां राज्‍य में बीएलओ की एसआईआर के सर्वे से तनाव में आकर मौत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर में एक बीएलओ ने अपने काम को लेकर मिसाल पेश की है। इस बीएलओ का नाम है नीलू गौड़। नीलू इंदौर की हैं और उनकी ड्यूटी SIR सर्वे में लगाई गई थी। वे अपनी मां की मौत के बाद अंतिम संस्‍कार में नहीं गईं और पहले उन्‍होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। इंदौर कलेक्‍टर ने उनके जज्‍बे की सराहना की है।

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियम

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियमभारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने Aadhaar (नामांकन और अपडेट) तीसरा संशोधन विनियम 2025 जारी कर दिया है। इसकेळ तहत आधार कार्ड के नामांकन और अपडेट के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों में बदलाव किया गया है। ये नए नियम बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु वर्गों पर लागू होंगे।

जागृत युवा शक्ति वाला राष्ट्र बनता है महाशक्ति : योगी आदित्यनाथ

जागृत युवा शक्ति वाला राष्ट्र बनता है महाशक्ति : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के अंतर्गत भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबली कार्यक्रम के सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से एक भारत-श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनाने तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने का आह्वान किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि 19वीं जम्बूरी आपसे जो अपील करती है, उसी की आपसे अपेक्षा है। आपको प्रकृति प्रेम, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना होगा, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा।

क्या जेल में हुई इमरान खान की हत्या, क्या है अफगानिस्तान का दावा, सफाई में क्या बोला पाकिस्तान?

क्या जेल में हुई इमरान खान की हत्या, क्या है अफगानिस्तान का दावा, सफाई में क्या बोला पाकिस्तान?Imran Khan news in hindi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। हालांकि, पाकिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इमरान खान जीवित हैं और जेल में ही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का किया शुभारंभमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के चहुँमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल विभाग प्रदेश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रहा है। भारत की प्राचीन संस्कृति में खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, संतुलन और मानसिक दृढ़ता का माध्यम माने गए हैं। पुराने समय में नौकायन, तैराकी और जल प्रशिक्षण को सामरिक और शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। वही परंपरा आज वॉटर स्पोर्ट्स के रूप में हमारे सामने है। इसमें तकनीक, सहन शक्ति और फोकस का वास्तविक परीक्षण होता है। राज्य सरकार के लिए रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करना गर्व और आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को भोपाल के बड़े तालाब स्थित बोट क्लब पर 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा प्यार नहीं भरोसा नहीं

पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा प्यार नहीं भरोसा नहींDipti Chaurasia death news : देश के मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया (40) ने दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। दीप्ती का शव मंगलवार शाम पंखे से लटका हुआ मिला।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
