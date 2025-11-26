BJP ऑफिस के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, क्यों हो रही है विवाह समारोह की चर्चा
देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक शादी समारोह में शामिल होने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी लोग खूब तारीफ भी कर रहे हैं। आखिर क्यों उनकी सादगी की तारीफ हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपनी व्यस्त दिनचर्या में समय निकालकर भाजपा मुख्यालय में एक टाइपिस्ट के रूप में काम करने वाले शख्स की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे।
दरअसल, अमित शाह भाजपा कार्यालय में वर्षों से टाइपिस्ट की नौकरी कर रहे रामधन की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। नई दिल्ली के द्वारका में संपन्न हुई इस शादी में भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम भी इस शादी में शामिल हुए। उन्होंने भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस दौरान गृह मंत्री ने टाइपिस्ट के परिवार संग तस्वीरें खिंचवाईं और वर-वधू को नवजीवन की शुभकामनाएं दी। Edited by : Sudhir Sharma