मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  राष्ट्रीय
  4. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjees warning to BJP
Written By
Last Modified: मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (17:30 IST)

पूरे देश में भाजपा की नींव हिला दूंगी, CM ममता बनर्जी की चेतावनी

Mamata Banerjee targets BJP
Mamata Banerjees warning to BJP: पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और न ही मुझे हरा सकती है।
 
‍बिहार का नतीजा एसआईआर का परिणाम : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोंगांव में एसआईआर विरोधी रैली में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा एसआईआर का परिणाम है। विपक्ष वहां भाजपा की चाल को नहीं समझ सका। उन्होंने कहा कि यदि एसआईआर दो-तीन वर्षों में किया जाए, तो हम इस प्रक्रिया को हरसंभव संसाधन के साथ समर्थन देंगे। ममता ने कहा कि एसआईआर के बाद जब मतदाता सूची का मसौदा जारी हो जाएगा तब लोगों को चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा पैदा की गई आपदा का एहसास होगा।
 
चुनाव आयोग पर निशाना : मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि क्या भाजपा शासित राज्यों में एसआईआर का आयोजन यह दर्शाता है कि केंद्र स्वीकार करता है कि वहां ‘घुसपैठिये’ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ‘इलेक्शन कमीशन’ अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, यह ‘बीजेपी कमीशन’ बन गई है। ममता ने कहा कि भाजपा राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकती और न ही उन्हें हरा सकती है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अराजक और धमकी भरी है। 
 
उल्लेखनीय है कि इस समय 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। यही कारण है कि ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और केन्द्र की भाजपा सरकार पर बुरी तरह भड़की हुई हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा से

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा सेमध्य प्रदेश के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा से वेबदुनिया की बातचीत

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्टCyclonic storm News : ऐसा लग रहा है कि मौसम एक बार फिर पलटेगा, क्‍यों‍कि मौसम विभाग ने एक बड़े खतरे का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तेजी से बदल सकता है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इन राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और तूफानी हवाओं का जोखिम है।

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बात

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बातदुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से विंग कमांडर नमांश स्याल की जान चली गई थी। इतने बड़े हादसे के बाद भी शो चलता रहा। अमेरिकी एयरफोर्ट के पायलट टेलर हिएस्टर ने दुबई एयर शो के तेजस क्रैश और भारतीय पायलट की मौत के बावजूद पूरा होने पर हैरानी जताई है।

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्र

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्रDharmendras political journey : दशकों तक धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर राज किया लेकिन 2004 में उन्होंने फिल्म सेट की जगह राजनीतिक रैलियां कीं तथा राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राजनीति धर्मेंद्र को रास नहीं आई और 5 साल सांसद रहने के बाद धर्मेंद्र ने सियासत से किनारा कर लिया।

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पारा

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पाराJammu Kashmir weather update News : मौसम विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात तापमान माइनस 3.2 डिग्री रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके साथ ही कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज माना जा रहा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में तापमान -3.2 डिग्री रहा, जो अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक है, जबकि पहलगाम में -4.0 डिग्री और गुलमर्ग में -1.9 डिग्री दर्ज किया गया।

नक्सली मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा का भाई बनेगा सब इंस्पेक्टर, कैबिनेट की मंजूरी, परिजन को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता

नक्सली मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा का भाई बनेगा सब इंस्पेक्टर, कैबिनेट की मंजूरी, परिजन को 1 करोड़ की आर्थिक सहायतामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस-नक्सल मुठभेड़ मे 19 नवम्बर को वीरगति को प्राप्त हुए निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) आशीष शर्मा, हॉक फोर्स बालाघाट के परिजन को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आरक्षण को लेकर ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा का मुंह काला करने पर 51 हजार के इनाम का एलान, ब्राह्मण संगठनों ने जताया विरोध

आरक्षण को लेकर ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा का मुंह काला करने पर 51 हजार के इनाम का एलान, ब्राह्मण संगठनों ने जताया विरोधअजाक्स संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण को लेकर दिए गए बयान पर अब विवाद खासा गर्मा गया है। मंगलवार को ब्राह्मण समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने सड़क पर उतरकर जहां एक ओर विरोध प्रदर्शन किया है वहीं राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ल ने एलान किया है कि जो व्यक्ति संतोष वर्मा का मुंह काला करेगा उसके 51 हजार का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सनातन सेना ने संतोष वर्मा को आतंकवादी बताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर, कब शुरू होगा विधानसभा सत्र?

नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर, कब शुरू होगा विधानसभा सत्र?Nitish Cabinet first meet : बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक में मंगलवार को AI मिशन, चीनी मिल की शुरुआत और नए टाउनशिप समेत 10 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने, चीनी मिल को पुनर्जीवित करने और नए टाउनशिप बनाने की योजनाओं को मंजूरी दी है।

कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, क्या है लद्दाख का हाल

कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, क्या है लद्दाख का हालKashmir Cold News in hindi ; नवंबर अभी भी कैलेंडर में अपनी जगह बनाए हुए है, और कश्मीर पर सर्दी ने अपनी बर्फीली पकड़ पहले ही मजबूत कर ली है। कड़ाके की सर्दियों की आदी घाटी, एक बार फिर इस मौसम के साथ आने वाली जानी-पहचानी लेकिन बढ़ती मुश्किलों से जूझ रही है। सब-जीरो टेम्परेचर, बिजली की कमी, और पारंपरिक कांगड़ी को गर्म रखने के लिए जलाने की लकड़ी और कोयले की बेचैनी जैसी समस्याओं से जूझना शायद अब कश्मीरियों की नियती बन चुकी है।

होमवर्क नहीं किया तो मासूम को पेड़ पर लटकाया, स्कूल में खौफनाक सजा

होमवर्क नहीं किया तो मासूम को पेड़ पर लटकाया, स्कूल में खौफनाक सजाChhatisgarh news in hindi : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर पेड़ से लटका दिया गया। इस दिल दहला देने वाली सजा से पूरे गांव में हड़ंकप मच गया। विकास खंड के शिक्षा अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
