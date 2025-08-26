मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee targeted Prime Minister Narendra Modi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (17:36 IST)

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहा

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- बंगाल में प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं प्रधानमंत्री मोदी

Mamata targets Modi
Mamata targets Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उनसे (मोदी से) कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी कुर्सी का अनादर करने के साथ-साथ राज्य के लोगों को ‘चोर’ बताकर पूरे प्रांत का अपमान करेंगे। उन्होंने यह बयान मोदी की हालिया टिप्पणियों के संदर्भ में दिया।
 
पूर्व बर्धमान जिले के बर्धमान शहर में लोगों के बीच सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ वितरित करने के लिए आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में बनर्जी ने मोदी की टिप्पणी को पश्चिम बंगाल के लोगों का ‘अपमान’ बताया और केंद्रीय धन के आवंटन पर रोक लगाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की।
 
पश्चिम बंगाल के लोगों को चोर कहा : उन्होंने आरोप लगाया कि इससे राज्य के खजाने पर ‘भारी बोझ’ पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी कुर्सी का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना मैं उनकी कुर्सी का करती हूं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे पश्चिम बंगाल के लोगों को ‘चोर' कहेंगे। बनर्जी ने दावा किया कि सच तो यह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की तथाकथित ‘डबल इंजन’ वाली भाजपा सरकारों के कामकाज पर आंखें मूंद ली हैं, जहां भ्रष्टाचार अपने चरम पर है।
 
प्रवासी पक्षी की तरह बंगाल आते हैं मोदी : बनर्जी ने आरोप लगाया कि हर बार जब चुनाव आता है तो मोदी प्रवासी पक्षी की तरह पश्चिम बंगाल आते हैं। बनर्जी ने दावा किया कि राज्य प्रशासन ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्रीय धन के उपयोग के बारे में केंद्र सरकार के सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे दिया है।
 
बनर्जी ने कहा कि हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, फिर भी आप धन का वितरण रोक रहे हैं और पश्चिम बंगाल को ‘चोर’ कह रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल में 186 केंद्रीय टीमें भेजीं और उन्हें कुछ नहीं मिला। एक छात्र सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद शून्य अंक प्राप्त करना कैसे स्वीकार कर सकता है? हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
 
क्या कहा था नरेन्द्र मोदी ने : कोलकाता में 22 अगस्त को एक जनसभा में मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार, अपराध और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे के पर्याय हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा जाने वाला धन लोगों तक नहीं पहुंचता, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे खा जाते हैं। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ80th session of the United Nations General Assembly: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आमना-सामना हो सकता है। दोनों ही नेता एक ही दिन इस सत्र को संबोधित करेंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था।

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बातपाकिस्तान दिल में भारत और भारत के लोगों के लिए भले ही कितनी दुश्मनी रखे, लेकिन भारत लोगों की जान की परवाह करता है। पाकिस्तान में आने वाले खतरे से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सूचना दी है कि तवी नदी में भीषण बाढ़ आ सकती है। इससे लिए पाकिस्तान अपने लोगों की रक्षा के लिए पहले से जरूरी कदम उठा ले।

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसान

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसानGoogle Search अपने गूगल सर्च फीचर में AI Mode लॉन्च किया है। इसके जरिए गूगल अपने यूजर्स को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने खास एआई मोड का इस्तेमाल करता है और यूजर्स को पहले की तुलना में बेहतर और सटीक रिजल्ट्स मिलने लगे। अब गूगल सर्च एआई मोड और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। ये अपने यूजर्स को जवाब ही नहीं बल्कि सजेशन भी देगा और एक एजेंटिंग एआई या यूं कहे कि एक एआई असिस्टेंट के रूप में काम करेगा।

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौती

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौतीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी की जांच करने का निर्देश दिया था।

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानी

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानीNikki Bhati murder case of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में अलग-अलग एंगल सामने आ रहे हैं। इस मामले में सिर्फ दहेज ही एक कारण नहीं है। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था।

और भी वीडियो देखें

ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर जिले, देखिए क्या आपके जिले का नंबर है लिस्ट में

ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर जिले, देखिए क्या आपके जिले का नंबर है लिस्ट मेंTop 10 Richest Districts Of India: जब हम भारत की समृद्धि की बात करते हैं, तो अक्सर बड़े राज्यों और शहरों का नाम सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर देश के सबसे अमीर जिले कौन से हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सोचा हो। आइए, जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर जिलों के बारे में और देखते हैं कि कौन-सा जिला किस स्थान पर है।

ट्रंप टैरिफ का असर, तिरुपुर, नोएडा, सूरत की निर्यात इकाइयों ने उत्पादन रोका

ट्रंप टैरिफ का असर, तिरुपुर, नोएडा, सूरत की निर्यात इकाइयों ने उत्पादन रोकाImpact of Trump tariffs: निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो (FIEO) ने मंगलवार को भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी शुल्क (high US duties) पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि तिरुपुर, नोएडा तथा सूरत के कपड़ा विनिर्माताओं ने इन भारी शुल्कों के कारण उत्पादन (production) रोक दिया है। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 27 अगस्त से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा।

अधकुवारी में भूस्खलन, वैष्णो देवी यात्रा रोकी

अधकुवारी में भूस्खलन, वैष्णो देवी यात्रा रोकीVaishnodevi news in hindi : जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भारी तबाही की खबर है। राज्य में में सभी दरिया और नदियां खतरे के निशान को पार कर गए। इस बीच कटरा स्थित वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की वजह से कई यात्रियों के घायल होने की खबर हैं। समाचार लिखे जाने तक यात्रा को रोक दिया गया है।

GST घटने से सस्ता होगा सामान, फेस्टिव सीजन में दुकानदारों को क्यों लगा बड़ा झटका?

GST घटने से सस्ता होगा सामान, फेस्टिव सीजन में दुकानदारों को क्यों लगा बड़ा झटका?GST news in hindi : मोदी सरकार ने जीएसटी दर घटाने के फैसले से कई वस्तुओं के दाम घटने की उम्मीद है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही कई प्रोडक्टस के सस्ते होने की उम्मीद है। इनमें वह प्रोडक्ट्स भी शामिल है जिन्हें लोग ऑफर्स के चलते त्योहारी सीजन में खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा ही एक त्योहार गणेश चतुर्थी हैं। इस दिन लोग बड़ी संख्या में गाड़ियां, इलेक्ट्रानिक प्रोडक्स और गैजेट्स खरीदते हैं। हालांकि इस बार गणेश चतुर्थी पर लोगों में हर बार की तरह उत्साह नहीं दिख रहा है।

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांव

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांवfarmer celebrates calf birthday : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भरसेन गांव के एक किसान ने अपने बछड़े का पहला जन्मदिन इस तरह से मनाया कि हर कोई उसकी अदा पर फिदा हो गया। जन्मदिन के अवसर पर गांववासी खुशी से झूम उठे। जन्मदिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com