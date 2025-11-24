सोमवार, 24 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Will your name remain in SIR or be deleted, Learn from Chief Electoral Officer of Madhya Pradesh
Written By Author वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated : सोमवार, 24 नवंबर 2025 (17:25 IST)

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा से

मध्य प्रदेश के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा से वेबदुनिया की बातचीत

How to fill SIR form
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh Sanjeev Jha: मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान जारी है। इसके तहत ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाया जाना प्रस्तावित है, जिनकी मौत हो चुकी है या फिर जो दूसरे स्थानों पर जाकर बस गए हैं। बिहार में हुए एसआईआर 65 लाख ऐसे ही मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। एसआईआर अभियान के दौरान मतदाताओं की अपनी समस्या हैं। 2003 की सूची में न तो उनका नाम है न ही रिश्तेदारों का। उनका सवाल है कि ऐसी स्थिति में वे क्या करें? उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा या फिर उसे जोड़ा जा सकेगा। आम आदमी से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मध्य प्रदेश के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने वेबदुनिया को दिए। आइए, जानते हैं उन्हीं सवालों के जवाब.... 
 
प्रश्न : एसआईआर के चलते कई लोगों में डर है कि 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने से उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा?
 
उत्तर : ऐसा नहीं है कि अंतिम एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का नाम नहीं मिलने से उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। यदि स्वयं का नाम अंतिम एसआईआर की मतदाता सूची में नहीं है तो रिश्तेदार (पिता/माता/दादा/दादी) का नाम Last SIR की मतदाता सूची में उपलब्ध होने पर गणना पत्रक में प्रविष्टि की जाएगी तथा इनका सत्यापन भी बीएलओ द्वारा किया जाएगा।
 
स्वयं का अथवा रिश्तेदार (पिता/माता/दादा/दादी) का नाम अंतिम एसआईआर की मतदाता सूची में उपलब्ध न होने की दशा में भी गणना पत्रक भरकर बीएलओ को दे सकेंगे, जिसके आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम उपलब्ध होगा। ऐसे प्रकरणों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन उपरांत गणना पत्रक की जांच कर नोटिस, सुनवाई आदि के पश्चात अंतिम प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में नाम दर्ज होने अथवा न होने के संबंध में निर्णय लेंगे।
 
यहां यह उल्लेखनीय है कि जिन मतदाताओं के गणना पत्रक मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान (रिश्ते का उल्लेख करें) तिथि सहित प्राप्त होंगे, उन्हें प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
 
प्रश्न : 2003 में वोट दिया लेकिन कई लोगों का वर्तमान मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?
उत्तर : यदि स्वयं का नाम अंतिम एसआईआर (Last SIR) की मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन वर्तमान मतदाता सूची में नहीं है तो मतदाता सूची में नाम जोडने के लिए फॉर्म 6 (Form 6) एवं घोषणा पत्र भरकर जमा किया जाना अपेक्षित है।
 
प्रश्न : कई लोगों को एसआईआर फॉर्म नहीं मिला है, जबकि उन्होंने पिछले चुनावों में वोट डाला है, इस बारे में बीएलओ के पास भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे?
 
उत्तर :  दिनांक 27 दिसंबर 2025 की स्थिति में मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं को गणना पत्रक दो प्रतियों में दिए गए हैं। यदि मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है तो उन्हें नवीन आवेदन फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भरते हुए करना होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए https://voters.eci.gov.in एवं https://ceoelection.mp.gov.in का उपयोग कर सकते है।
 
प्रश्न :  लोगों को यह भी डर है कि 2003 की सूची में नाम नहीं होने से कहीं उन्हें घुसपैठिया तो नहीं मान लिया जाएगा?
 
उत्तर :  ऐसा कदापि नहीं है कि अंतिम एसआईआर की सूची में नाम न दर्ज पाए जाने पर किसी को घुसपैठिया माना जाएगा। मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मतदाता सूची शुद्ध करने की प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।
 
प्रश्न : ग्रामीण इलाकों में 2003 के बाद विवाह करके आई कई महिलाओं के माता-पिता का भी रिकॉर्ड नहीं है, विवाह प्रमाण पत्र भी नहीं होता, वे कैसे एसआईआर में शामिल हो सकती है?
 
उत्तर : किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में हुए अंतिम एसआईआर की मतदाता सूची में स्वयं या रिश्तेदार (पिता/माता/दादा/दादी) का नाम सर्च करने हेतु मतदाता सूची https://voters.eci.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त https://ceoelection.mp.gov.in पर मध्यप्रदेश राज्य की अंतिम एसआईआर की मतदाता सूची तथा नाम, अनुभाग आदि से सर्च की सुविधा भी उपलब्ध है। बीएलओ द्वारा भी इस कार्य में सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए अपने मतदान क्षेत्र के अंतर्गत बने हैल्पडैस्क से भी संपर्क कर सकते है।
 
यदि कोई महिला मतदाता का नाम 27.10.2025 की स्थिति में मतदाता सूची में दर्ज है तथा उनका स्वयं एवं उनके रिश्तेदार (पिता/माता/दादा/दादी) का नाम अंतिम एसआईआर की मतदाता सूची में नहीं होने पर भी वह अपना गणना पत्रक हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान के साथ प्रस्तुत कर सकती है। ऐसी स्थिति में उसका नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में प्रदर्शित होगा तथा प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशन के पश्चात गणना पत्रक की जांच कर नोटिस, सुनवाई आदि के पश्चात अंतिम प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में नाम दर्ज होने अथवा न होने के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक राजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्णय लेंगे।
 
प्रश्न : क्या एसआईआर में पते और पहचान के लिए आधार कार्ड मान्य होगा?
उत्तर : चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों में SIR में आधार कार्ड को सम्मिलित किया गया है। आधार पहचान का प्रमाण के रूप में स्वीकार एवं उपयोगी होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयार

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयारपर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव बने नोडल अधिकारी, सड़क पर धूल कम करने के लिए एंटी–स्मॉग गन और स्प्रिंकलर की व्यवस्था, यूपी-एनसीआर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा पर लगाई जा रही पाबंदी

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौत

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौतTeacher posted as BLO suffers heart attack : देश के 12 राज्यों में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का कार्य चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद देशभर के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इस बीच काम के तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें की खबरें भी कई राज्यों से आ रही है।

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारी

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारीपाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से समर्थित आपूर्तिकर्ता से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर भारत में संगठित अपराध गिरोहों को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल था। मीडिया खबरों के मुताबिक बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी।

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्त

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्तBihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर एनडीए के खाते में गईं, जहां गठबंधन ने 14 सीटें जीतीं। बिहार में NDA की भारी जीत के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन बनाए रखी। AIMIM ने 2020 के समान ही इस बार भी 5 सीटें जीतीं।

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियो

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियोPM Modi-Meloni meeting at G-20 Summit 2025 : दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025) में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छा गए। पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। सबसे ज्यादा चर्चे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के रहे। दोनों का मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

CM योगी ने 'जनता दर्शन' में सुनी पीड़ितों की फरियाद, DM और SSP को दिए समाधान के निर्देश

CM योगी ने 'जनता दर्शन' में सुनी पीड़ितों की फरियाद, DM और SSP को दिए समाधान के निर्देशChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' किया। 'जनता दर्शन' में प्रदेशभर से 52 से अधिक फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी हर फरियादी के पास स्वयं पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और निराकरण के निर्देश दिए। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देशित किया कि वह पीड़ितों की शिकायतें सुनकर जनपद में ही उनका निस्तारण कराएं।

Sim Card : सिम कार्ड के साइबर फ्रॉड को लेकर दूरसंचार विभाग ने जारी की एडवायजरी, आपके लिए जानना जरूरी

Sim Card : सिम कार्ड के साइबर फ्रॉड को लेकर दूरसंचार विभाग ने जारी की एडवायजरी, आपके लिए जानना जरूरीअगर मोबाइल फोन उपभोक्ता के नाम पर खरीदा गए सिम कार्ड का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी या किसी अवैध गतिविधि में होता है तो उसके लिए मूल ग्राहक को भी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

'हसीन ख़्वाब' : डिन चेक बैंड का जैज़ रंगों से खिलता नया गीत

'हसीन ख़्वाब' : डिन चेक बैंड का जैज़ रंगों से खिलता नया गीतडिन चेक बैंड ने 19 नवंबर 2025 को अपना नया गीत 'हसीन ख़्वाब' प्रस्तुत किया। एक ऐसा गीत जिसमें आत्मीय संगीत, जैज़ की महक, गहरी काव्यात्मकता और रंगों से भरी दृश्य कला एक-दूसरे में घुलमिल जाती है। यह गीत बैंड की रचनात्मक यात्रा में एक और खूबसूरत पड़ाव हैI डिन चेक बैंड अमेरिका में रहकर वर्षों से भारतीय संगीत की परचम फैला रहे हैं।

SIR फॉर्म भरने में वोटरों को किन समस्याओं से करना पड़ रहा सामना, क्यों सता रहा है नाम कटने का डर?

SIR फॉर्म भरने में वोटरों को किन समस्याओं से करना पड़ रहा सामना, क्यों सता रहा है नाम कटने का डर?मध्यप्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे SIR को लेकर इन दिनों जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिल रही है। लोगों मं SIR की प्रक्रिया को लेकर उत्सुकता और कन्फूयजन को माहौल देखने को मिल रहा है। वही्ं फॉर्म नहीं भर पाने के चलते वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर भी लोगों में साफ दिखाई दे रहा है। वेबदुनिया ने कई लोगों से चर्चा कर SIR फॉर्म भरने वाली कठिनााईयों के बारे में चर्चा की।

क्‍यों एक घंटे भी सो नहीं पा रहे वेनेजुएला के प्रेसीडेंट मादुरो, क्‍या है वजह?

क्‍यों एक घंटे भी सो नहीं पा रहे वेनेजुएला के प्रेसीडेंट मादुरो, क्‍या है वजह?अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की मुश्किलें, दहशत और चिंता बढ़ती ही जा रही है। दरअसल, अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि आने वाले दिनों में अमेरिका वेनेजुएला से जुड़े ऑपरेशन्स के एक नए फेज की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com