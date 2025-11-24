सोमवार, 24 नवंबर 2025
Last Modified: सोमवार, 24 नवंबर 2025 (16:20 IST)

'हसीन ख़्वाब' : डिन चेक बैंड का जैज़ रंगों से खिलता नया गीत

19 नवंबर 2025 को सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हुआ रिलीज़

Din Czech Band presented their new song on 19 November 2025
डिन चेक बैंड ने 19 नवंबर 2025 को अपना नया गीत 'हसीन ख़्वाब' प्रस्तुत किया। एक ऐसा गीत जिसमें आत्मीय संगीत, जैज़ की महक, गहरी काव्यात्मकता और रंगों से भरी दृश्य कला एक-दूसरे में घुलमिल जाती है। यह गीत बैंड की रचनात्मक यात्रा में एक और खूबसूरत पड़ाव हैI डिन चेक बैंड अमेरिका में रहकर वर्षों से भारतीय संगीत की परचम फैला रहे हैं।

इस गीत की रचयिता पॉपी चरनालिया लखनऊ से हैंI वह दृश्य कलाकार, कवयित्री और गीतकार हैंI वह अमेरिका में रहते हुए भी हिंदी भाषा, कविता और कला की साधना को निरंतर आगे बढ़ा रही हैंI

इस गीत में केवल उनके शब्दों की ही अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि संगीत वीडियो में उनकी वाइब्रेंट पेंटिंग्स को परिधानों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें सभी संगीतकार पहने हैं। यह अनोखा विचार वीडियो को एक जीवंत गैलरी में बदल देता है।

मीनाक्षी कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित यह गीत दो गायिकाओं की सुमधुर आवाज़ों से सजता है। मीनाक्षी की अनुभवी और अभिव्यक्तिपूर्ण स्वर रचना एवं गायिकी के साथ उभरती कलाकार प्रियांशी की आधुनिकता, बोल्ड आवाज़ हसीन ख़्वाब को एक नया आयाम देती है। केवल अपने स्वर ही नहीं, प्रियांशी गीत की सह-गीतकार भी हैं और उनके शब्दों में भावनाओं की कोमलता तथा युवापन की सहज सच्चाई झलकती है।

विशेष कलाकार
- प्रियांशी (वन वोमन शो-इंस्‍टा हेंडल)

संगीतकार
- वोकल्स : मीनाक्षी कुलश्रेष्ठ
- कीबोर्ड/वोकल्स : अनंदिनी सेखर
- गिटार: समीर भंभानी
- बास : माइक ग्रोवर
- ड्रम्स : कमल दासु
 
विशेष उपस्थितियांं  
- जॉली भाटिया
- पॉपी चरनालिया
 
रचनात्मक टीम
- संगीत : मीनाक्षी कुलश्रेष्ठ
- गीत : पॉपी चरनालिया, प्रियांशी
- रिकॉर्डिंग एवं मिक्स : लकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो
- प्रोडक्शन : डिन चेक बैंड
- वीडियो एवं पोस्ट-प्रोडक्शन : अग्रज
