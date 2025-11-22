G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियो

PM Modi-Meloni meeting at G-20 Summit 2025 : दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025) में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छा गए। पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। सबसे ज्यादा चर्चे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के रहे। दोनों का मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है।





वीडियों में देखा जा सकता है कि इटली की प्रधानमंत्री पीएम मोदी को नमस्ते कह रही है। पीएम ने पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमस्ते बोला। इस दौरान दोनों नेताओं को हंसी-मजाक करते हुए वीडियो भी सामने आया है।