शनिवार, 22 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Green energy is the strongest pillar of the nation development: Chief Minister Dr. Mohan Yadav
Written By विकास सिंह
Last Modified: शनिवार, 22 नवंबर 2025 (17:55 IST)

ग्रीन एनर्जी है राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

हरित ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए हर निवेशक और कम्पनियों का मध्यप्रदेश में दिल से है स्वागत

Chief Minister Dr. Mohan Yadav
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को हरित ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही ग्रीनको कंपनी के हैदराबाद स्थित मुख्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कंपनी की अत्याधुनिक तकनीकों, ऊर्जा संरक्षण प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स का बारीकी से अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्रीन एनर्जी आज राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ बनती जा रही है। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन और इसके एक्सप्लोरेशन की दिशा में ग्रीनको समूह का योगदान अनुकरणीय और सराहनीय है।
 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कम्पनी के अधिकारियों के साथ हुई सौजन्य बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में ग्रीन एंड रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर में हो रही ऐतिहासिक प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत आज हरित ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। मध्यप्रदेश इस मामले में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन में निवेश की असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं। इस दिशा में हमारी सरकार भी बड़े से बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के विकास और विस्तार के लिए मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आने वाले हर समूह और हर कंपनी का हम दिल से स्वागत करते हैं।
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हैदराबाद प्रवास इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इससे राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में अब नई तेजी आएगी। मध्यप्रदेश और ग्रीनको समूह के बीच परस्पर सहयोग की यह संभावित पहल मध्यप्रदेश को हरित ऊर्जा उत्पादन के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव को कंपनी के ग्रुप सीईओ एवं प्रबंध निदेशक अनिल चैनमला शेट्टी ने कम्पनी द्वारा पूरे देश में संचालित हरित ऊर्जा परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी कम्पनी मध्यप्रदेश में भी अपने बिजनेस का विस्तार और निवेश बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि ग्रीनको समूह ने मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावना व्यक्त की हैं। इनमें 100 GWh ऊर्जा भंडारण क्षमता, ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, बायो-रिफाइनरी प्लांट्स, 2G इथेनॉल, मेथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) उत्पादन जैसे उन्नत प्रोजेक्ट भी शामिल हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tejas Mk-1 : अचानक तेजस को क्या हुआ जो क्रैश हो गया, कैसे हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश

Tejas Mk-1 : अचानक तेजस को क्या हुआ जो क्रैश हो गया, कैसे हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेशTejas Fighter Jet Crashes During Dubai Air Show दुबई एयर शो में बड़ा हादसा हुआ। एयर शो में डेमोंस्ट्रेशन के दौरान तेजस क्रैश हो गया है। इस हादसे पर भारतीय वायुसेना का बयान आया है। इसमें कहा है गया है कि दुबई एयर शो में इंडियन एयर फोर्स का एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। ये हादसा उस समय हुआ जब भीड़ के लिए डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट उड़ा रहा था।

नीतीश कुमार मुख्‍यमंत्री तो बने पर ताकत कम हुई, गृह मंत्रालय अब भाजपा के पास

नीतीश कुमार मुख्‍यमंत्री तो बने पर ताकत कम हुई, गृह मंत्रालय अब भाजपा के पासBihar cabinet list: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्‍यमंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्रियों को विभाग बांटने के मामले में भाजपा की ज्यादा चली। नीतीश को गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग छोड़ना पड़ा, यह विभाग अब भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया है।

Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगा

Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगादेश में आज से केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड देशभर में लागू हो गए हैं, जिन्हें आजादी के बाद श्रमिकों के हित में किए गए सबसे बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। नए लेबर की सबसे बड़ी बात है कि अब सिर्फ एक साल में ही उन्हें ग्रेच्युईटी का फायदा मिलेगा। यह बेनिफिट फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए है।

Samsung Galaxy Tab A11 कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत, जानिए सब कुछ

Samsung Galaxy Tab A11 कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत, जानिए सब कुछSamsung Galaxy Tab A11 : सैमसंग ने नए गैलेक्सी टैब A11 के लॉन्च की तारीख को कन्फर्म किया है जो अगले हफ्ते इस भारत में लॉन्च होगा। हालांकि यह मॉडल पहले ही ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। गैलेक्सी टैब A11 कई AI फीचर्स लेकर आने वाला है। सैमसंग ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 इस महीने के अंत में भारत में लॉन्च होगा।

Maharashtra : शिक्षक के उत्पीड़न से परेशान छात्रा छत से कूदी, ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई तो छात्र ने लगा ली फांसी

Maharashtra : शिक्षक के उत्पीड़न से परेशान छात्रा छत से कूदी, ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई तो छात्र ने लगा ली फांसीMaharashtra News : महाराष्ट्र के मुंबई से दो खबरें आपको विचलित कर देगी। पहली शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर 13 वर्ष की छात्रा ने छत से कूदकर जान दे दी। वहीं दूसरी में ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई से क्षुब्ध होकर छात्र ने घर में फांसी लगा लगी।

और भी वीडियो देखें

नाइजीरिया में स्‍कूल पर हमला, 200 से ज्‍यादा छात्रों को बनाया बंधक, इलाके में दहशत का माहौल

नाइजीरिया में स्‍कूल पर हमला, 200 से ज्‍यादा छात्रों को बनाया बंधक, इलाके में दहशत का माहौलNigeria school attack case : नाइजीरिया के नाइजर राज्य में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हथियारबंद बदमाशों ने एक कैथोलिक स्कूल पर हमला कर दिया। खबरों के अनुसार, हमले के दौरान हथियारबंद हमलावरों ने 200 से अधिक स्कूली बच्चों और 12 शिक्षकों का अपहरण कर लिया। यह अपहरण देश में बढ़ते आतंकी और आपराधिक नेटवर्क की गंभीरता को दर्शाता है। घटना के बाद इलाके में दहशत और भय का माहौल है।

10 राज्य, 36 नदियां, 391 स्थान, राम वन गमन पथ पर 8900 किमी की रोमांचक यात्रा

10 राज्य, 36 नदियां, 391 स्थान, राम वन गमन पथ पर 8900 किमी की रोमांचक यात्राRam Van Gaman Path Journey: मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी आचार्य दिलीप कर्पे व उनकी पत्नी स्वाति ने अयोध्या के सरयू तट से समुद्र (धनुषकोडी, तमिलनाडु) तक की श्रीराम के वन गमन पथ की यात्रा पूर्ण की। उन्होंने सरयू तट से 3 मार्च 2025 को अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। इस दौरान भारत के 10 राज्यों के 391 स्थानों, 36 नदियों, 10 पर्वत श्रृंखलाएं, 5 वन क्षेत्र और 18 आश्रमों होती हुई 46 दिनों में संपन्न हुई।

उत्तराखंड के 13 जिलों में बनेंगे 13 आदर्श संस्कृत ग्राम

उत्तराखंड के 13 जिलों में बनेंगे 13 आदर्श संस्कृत ग्रामChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों की स्थापना की जा रही है।

बिहार चुनाव के बाद मायावती पर सपा का नरम रुख क्‍यों, क्‍या अखिलेश यादव बना रहे नई रणनीति

बिहार चुनाव के बाद मायावती पर सपा का नरम रुख क्‍यों, क्‍या अखिलेश यादव बना रहे नई रणनीतिIs Akhilesh Yadav making a new strategy : बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार के बाद सियासी हवा बदली-बदली सी नजर आ रही है। हाल ही में हुए चुनाव के नतीजों ने पूरे विपक्ष को झकझोरकर रख दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी में भी बेचैनी बढ़ गई है। यही कारण है‍ कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर नया फरमान जारी किया है। अखिलेश ने बसपा प्रमुख मायावती पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया है।

SIR ने बढ़ाया दर्द, MP में दो BLO की मौत, एक BLO छह दिनों से लापता, आखिर क्‍या है रहस्‍य?

SIR ने बढ़ाया दर्द, MP में दो BLO की मौत, एक BLO छह दिनों से लापता, आखिर क्‍या है रहस्‍य?मध्‍यप्रदेश में SIR के कारण कर्मचारियों पर प्रेशर बढ गया है। नतीजा यह हुआ है कि काम के दबाव में दो BLO की मौत हो गई है, जबकि एक बीएलओ करीब एक हफ्ते से गायब है। उसका कहीं पता नहीं चल रहा है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com