Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगा

देश में आज से केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड देशभर में लागू हो गए हैं, जिन्हें आजादी के बाद श्रमिकों के हित में किए गए सबसे बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। नए लेबर की सबसे बड़ी बात है कि अब सिर्फ एक साल में ही उन्हें ग्रेच्युईटी का फायदा मिलेगा। यह बेनिफिट फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए है। पहले 5 साल में ग्रेच्युईटी मिलती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक बताया है, वहीं श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ये रिफार्म सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि श्रमवीरों के लिए ऐतिहासिक निर्णय हैं। देश को लेबर कोड्स यानी श्रम संहिताओं का लंबे समय से इंतजार था। यह इंतजार अब खत्म हो गया है। भारत में आज से नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं।





श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। मांडविया ने बताया कि सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी और महिलाओं को भी पुरुषों के समान सैलरी मिलेगी।

नए लेबर कोड के लागू होने से -

कंपनियों की HR नीतियां बदलेंगी।

कर्मचारियों के PF, ESIC और ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा बदलाव आएगा।

कामकाजी घंटों, छुट्टियों और सुरक्षा से जुड़े मानकों में एकरूपता आएगी।

बताया जा रहा है कि लेबर कोड में यह बदलाव आने वाले समय में भारत के श्रम बाजार को अधिक संगठित, सुरक्षित और उत्पादक बनाएगा।

इन कोड्स का सीधा असर देश के 40 करोड़ से अधिक कामगारों, कर्मचारियों और एंप्लायर्स पर पड़ेगा। इससे एक तरफ जहां कामगारों को सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सेफ वर्कप्लेस की गारंटी मिलेगी, वहीं उद्योगों के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और नियमों में सरलीकरण एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है।

श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने नए लेबर कोड लागू होने पर कहा कि ये सुधार सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि श्रमवीरों के लिए ऐतिहासिक निर्णय हैं। उन्होंने बताया कि नए लेबर कोड के तहत सभी कामगारों को समय से मिनिमम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र, महिलाओं को समान वेतन व सम्मान और 40 करोड़ कामगारों को सोशल सिक्योरिटी सुरक्षा की गारंटी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन कोड्स से आने वाले वर्षों में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और देश विकसित भारत की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ेगा। Edited by : Sudhir Sharma