Samsung Galaxy Tab A11+ कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत, जानिए सब कुछ

यह देश में 6GB + 128GB और 8GB + 256GB रैम और स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध होगा। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज ने आज कन्फर्म किया है कि गैलेक्सी टैब A11+ अगले हफ्ते भारतीय बाज़ार में आएगा, जिसकी लॉन्चिंग 28 नवंबर 2025 को होगी। गैलेक्सी टैब A11+ की कीमत यूके में 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए क्रमशः EUR 329 (लगभग 33,000 रुपए) और EUR 389 (लगभग 39,000 रुपए) है, लिहाजा टैबलेट के भारतीय वेरिएंट की कीमत भी लगभग इतनी ही हो सकती है। Galaxy Tab A11+ में मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 प्रोसेसर होगा।





कैमरों की बात करें तो इसके पिछले हिस्से में 8MP का कैमरा और आगे की तरफ 5MP का सेल्फी कैमरा है। दूसरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें डॉल्बी एटमॉस से लैस क्वाड स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक, WiFi 5, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और ऑप्शनल 5G सपोर्ट शामिल हैं। सैमसंग ने गैलेक्सी टैब A11+ को ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया था और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में भी यही वेरिएंट उपलब्ध होंगे।



हाल ही में यूके और यूक्रेन में रिलीज़ हुए गैलेक्सी टैब A11+ में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 11-इंच का WUXGA (1920x1200) LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा इसमें मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 प्रोसेसर, 8GB तक रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसे माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह मॉडल एंड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड वन UI 8 कस्टम स्किन पर चलता है। इस टैबलेट में 7040mAh की बड़ी बैटरी है, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। Edited by : Sudhir Sharma