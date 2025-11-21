शुक्रवार, 21 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. प्रोडक्ट वॉच
  4. Samsung Galaxy Tab A11+ Launch Date Price
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (17:51 IST)

Samsung Galaxy Tab A11+ कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत, जानिए सब कुछ

Samsung Galaxy Tab A11+ Launch Date
Samsung Galaxy Tab A11+ : सैमसंग ने नए गैलेक्सी टैब A11+ के लॉन्च की तारीख को कन्फर्म किया है जो अगले हफ्ते इस भारत में लॉन्च होगा। हालांकि यह मॉडल पहले ही ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। गैलेक्सी टैब A11+ कई AI फीचर्स लेकर आने वाला है। सैमसंग ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि सैमसंग गैलेक्सी टैब A11+ इस महीने के अंत में भारत में लॉन्च होगा।
यह देश में 6GB + 128GB और 8GB + 256GB रैम और स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध होगा। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज ने आज कन्फर्म किया है कि गैलेक्सी टैब A11+ अगले हफ्ते भारतीय बाज़ार में आएगा, जिसकी लॉन्चिंग 28 नवंबर 2025 को होगी। गैलेक्सी टैब A11+ की कीमत यूके में 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए क्रमशः EUR 329 (लगभग 33,000 रुपए) और EUR 389 (लगभग 39,000 रुपए) है, लिहाजा टैबलेट के भारतीय वेरिएंट की कीमत भी लगभग इतनी ही हो सकती है। Galaxy Tab A11+ में मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 प्रोसेसर होगा।

कैमरों की बात करें तो इसके पिछले हिस्से में 8MP का कैमरा और आगे की तरफ 5MP का सेल्फी कैमरा है। दूसरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें डॉल्बी एटमॉस से लैस क्वाड स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक, WiFi 5, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और ऑप्शनल 5G सपोर्ट शामिल हैं। सैमसंग ने गैलेक्सी टैब A11+ को ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया था और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में भी यही वेरिएंट उपलब्ध होंगे।
 
हाल ही में यूके और यूक्रेन में रिलीज़ हुए गैलेक्सी टैब A11+ में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 11-इंच का WUXGA (1920x1200) LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा इसमें मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 प्रोसेसर, 8GB तक रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसे माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह मॉडल एंड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड वन UI 8 कस्टम स्किन पर चलता है। इस टैबलेट में 7040mAh की बड़ी बैटरी है, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमेरिका ने फिर खेला भारत के साथ खेल- कहा- ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी, पहलगाम हमले को बताया विद्रोही हमला

अमेरिका ने फिर खेला भारत के साथ खेल- कहा- ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी, पहलगाम हमले को बताया विद्रोही हमलापहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के संघर्ष रोकने का दावा किया था। इसी बीच अमेरिकी रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दावा किया गया है। इसमें पहलगाम हमले को भी विद्रोही हमला बताया गया है।

SIR पर संग्राम, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया रोकने को क्यों कहा

SIR पर संग्राम, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया रोकने को क्यों कहाSIR In Bengal : बिहार के बाद बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची की जांच का गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया है।

नीतीश कुमार ने रचा कीर्तिमान, सबसे लंबे समय तक मुख्‍यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तो किसी और के नाम है दर्ज

नीतीश कुमार ने रचा कीर्तिमान, सबसे लंबे समय तक मुख्‍यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तो किसी और के नाम है दर्जNitish Kumar made a record: बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हालांकि इससे पहले भी यह रिकॉर्ड उनके नाम ही था। नीतीश से पहले तमिलनाडु की पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. जयललिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने 6-6 बार मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली थी।

किसी बच्चे को मेरी तरह न झेलना पड़े, जीने की इच्छा खो बैठा हूं, ट्रेन के आगे कूदा 10वीं का छात्र, सुसाइड नोट में दिल दहलाने वाली बातें

किसी बच्चे को मेरी तरह न झेलना पड़े, जीने की इच्छा खो बैठा हूं, ट्रेन के आगे कूदा 10वीं का छात्र, सुसाइड नोट में दिल दहलाने वाली बातेंदिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 साल के एक छात्र ने मंगलवार को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मीडिया खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के सांगली जिले के खानापूर तालुका के ढवलश्वर गांव का रहने वाला शौर्य प्रदीप पाटील 18 नवंबर को दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 से कूद गया।

Al-Falah University कैसे बनी आतंक का अड्डा, पढिए अब तक क्या क्या हुआ

Al-Falah University कैसे बनी आतंक का अड्डा, पढिए अब तक क्या क्या हुआAl-Falah University : दिल्ली बम धमाके मामले में दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की जांच जारी है। इस मामले में अब तक कई लोगों का नाम आया है। इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद के धौज में स्थित ये यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। दिल्ली में हुए बम धमाके का मुख्य आरोपित डॉ. उमर नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था।

और भी वीडियो देखें

Maharashtra : शिक्षक के उत्पीड़न परेशान छात्रा छत से कूदी, ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई तो छात्र ने लगा ली फांसी

Maharashtra : शिक्षक के उत्पीड़न परेशान छात्रा छत से कूदी, ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई तो छात्र ने लगा ली फांसीMaharashtra News : महाराष्ट्र के मुंबई से दो खबरें आपको विचलित कर देगी। पहली शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर 13 वर्ष की छात्रा ने छत से कूदकर जान दे दी। वहीं दूसरी में ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई से क्षुब्ध होकर छात्र ने घर में फांसी लगा लगी।

दुबई एयर शो में बड़ा हादसा, भारत का लड़ाकू विमान 'तेजस' क्रैश (वीडियो)

दुबई एयर शो में बड़ा हादसा, भारत का लड़ाकू विमान 'तेजस' क्रैश (वीडियो)Tejas crashes at Dubai Air Show: दुबई एयर शो (Dubai Airshow 2025) के दौरान भारत का लड़ाकू विमान 'तेजस' दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जमीन पर गिरते हुए विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। दुबई एयर शो विमानन (Aviation), अंतरिक्ष (Space) और रक्षा (Defence) उद्योगों के लिए दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है।

LIVE: दुबई एयर शो में बड़ा हादसा, क्रेश हुआ लड़ाकू विमान तेजस

LIVE: दुबई एयर शो में बड़ा हादसा, क्रेश हुआ लड़ाकू विमान तेजसLatest News Today Live Updates in Hindi : दुबई एयर शो में शुक्रवार को फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान लड़ाकू विमान तेजस क्रेश हुआ। जमीन से टकराते ही फाइटर जेट में लगी आग। पल पल की जानकारी...

प्रशांत किशोर ने जनसुराज को दान की पूरी संपत्ति, अपने पास क्या रखा?

प्रशांत किशोर ने जनसुराज को दान की पूरी संपत्ति, अपने पास क्या रखा?Prashant Kishore news in Hindi : बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी की करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी संपत्ति पार्टी के नाम करने का एलान कर दिया। उन्होंने अपने पास केवल एक घर रखा है।

SIR पर बोले अमित शाह, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे

SIR पर बोले अमित शाह, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगेAmit Shah on SIR : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को SIR पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों को इसका पूरी तरह समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अहम है। इसके जरिए हर एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com