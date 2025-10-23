गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
  धर्म-संसार
  व्रत-त्योहार
  छठ पूजा
  5 Bhojpuri songs of Chhathi Maiya on Chhath Puja
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (15:13 IST)

Chhath geet bhojpuri; छठ पूजा विशेष: भोजपुरी में छठ गीत

भोजपुरी छठ गीत लिरिक्स
Chhath geet bhojpuri: छठ पूजा पर बिहार में गाए जाते हैं ये भोजपुरी गीत। इन लोकगीतों से इस उत्सव में चार चांद लग जाते हैं। छठ पूजा के लोकगीतों में छठ मैया की महिमा, सूर्य देव की उपासना और भक्तों की मनोकामनाओं का वर्णन होता है। वेबदुनिया पर पढ़ें 5 लोकप्रिय छठ भोजपुरी छठ गीत।
 
1. कांच ही बांस के बहंगिया.......
 
कांच ही बांस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाए।।2 
 
होखीं ना बलम जी कहरिया,
दउरा घाटे पहुंचाए।।2 
कांच ही बांस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाए।।2 
 
बाट से पूछेला बटोहिया,
बहंगी केकरा के जाए।।2 
आंखि तोरे फूटो रे बटोहिया,
इ दल छठी मइया के जाए 
इ दल सुरुज मल के जाए। 
 
कांच ही बांस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाए।।2 
होखीं ना देवर जी कहरिया,
बहंगी घाटे पहुंचाए।।2 
 
बाट से पूछेला बटोहिया,
बहंगी केकरा के जाए।।2 
आंखि तोरे फूटो रे बटोहिया,
इ दल छठी मइया के जाए 
इ दल सुरुज मल के जाए।।2 
 
कांच ही बांस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाए।।2 
 
--------------------------
 
2. कांपी कांपी बोलेली छठिया मइया.....
 
कांपी कांपी बोलेली छठिया मइया।
सुनिए सेवक लोग
मोरा घाटे दुबिया उपज गइले 
मकरी बसेरा लेले।।2 
कांपी कांपी बोलेली छठिया मइया। 
सुनिए सेवक लोग
मोरा घाटे दुबिया उपज गइले 
मकरी बसेरा लेले।  
हाथ जोड़ी बोलेलन कवन पंडित। 
सुनिए ए छठिया मइया
रउरा घाटे दुबिया छिलाई देबो
मकरी बहारी देबो।।2 
हंसी-हंसी बोलेली कवन देई।  
हाथवा में सिंदूर लेले 
रउरा घाटे गोबरा लीपाई देबो
चंदन बिछाई देबो।।2 
कांपी कांपी बोलेली छठिया मइया।
सुनिए सेवक लोग
मोरा घाटे दुबिया उपज गइले 
मकरी बसेरा लेले।।2 
कांपी कांपी बोलेली छठिया मइया। 
सुनिए सेवक लोग
मोरा घाटे दुबिया उपज गइले 
मकरी बसेरा लेले।।2 
 
-----------------------
 
3. केरवा के पात पर....
 
केरवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके झुंके।।2 
ए करेलु छठ बरतिया की झांके झुंके 
हम तोहसे पुछीना बरतिया ए बरितया की केकरा लागी
ए करेलू छठ बरतिया की केकरा लागी
हमरो जे बेटवा कवन बेटवा से उनके लागी
हमरो जे बेटवा पवन अइसन बेटवा की उनके लागी
हम करीना छठ बरतिया की उनके लागी
हमरो जे बेटी कवन जइसन बेटी की उनके लागी 
हम करीना छठ बरतिया की उनके लागी।।
अमरुदिया के पात पर उगेलन सुरूज मल झांके झुंके
ए करेलु छठ बरतिया की झांके झुंके
ए करेलु छठ बरतिया की झांके झुके
हम तोहसे पुछीना बरतिया ए बरितिया की केकरा लागी
ए करेलू छठ बरतिया की केकरा लागी
हमरो जे नाती कवन जइसन नाती की उनके लागी
हम करीना छठ बरतिया की उनके लागी
हमरो जे नातिन कवन जइसन नातिन की उनके लागी 
हम करीना छठ बरतिया की उनके लागी
हम करीना छठ बरतिया की उनके लागी।।
 
-----------------------
 
4. केरवा जे फरेला घवद से.....
 
केरवा जे फरेला घवद से,
ओह पर सुगा मेड़राए।।2 
सुगवा के मरबो धनुष से 
सुगा गिरे मुरझाए।।2 
 
सुगनी जे रोवेली वियोग से,
आदित होइ ना सहाए।।2 
 
नारियरवा जे फरेला घवद से,
ओह पर सुगा मेड़राए।।2 
सुगवा मरबो धनुष से,
सुगा गिरे मुरझाए।।2 
 
सुगनी जे रोवेली वियोग से,
आदित होई ना सहाय॥2 
 
अमवा जे फरेला घवद से,
ओह पर सुगा मेड़राए।।2 
सुगवा के मरबो धनुष से,
सुगा गिरे मुरझाए।।2 
 
सुगनी जे रोवेली वियोग से,
आदित होई ना सहाय।।2 
 
---------------------
 
5. गरजी गरजी देव बरिसेले.....
 
गरजी गरजी देव बरिसेले
ओरिया ओरिया मधु चुए।।2 
पनिया से भरली डगरिया
त कईसे जईबू छठी घाटे।।2 
 
गरजी गरजी देव बरिसेले
ओरिए ओरिए मधु चुए।।2 
मथवा प लेई लीं दउरवा 
त चली स्वामी छठी घाटे।।2 
 
लागता की आई जाई बदरीया जमीन पर। 
काहे कुपित देव भईले एहि दिने।।2 
सुनसान लागता नगरिया
त कही नाही गीत गूंजे।।2 
 
अरघ के बेरवा कुबेर भईले  
कही नाही गीत गूंजे
बबुआ के लेइला तु गोदिया
त उखिया हम लेहब कान्हे।।2 
 
गरजी गरजी देव बरिसेले
ओरिए ओरिए मधु चुए।।2 
पनिया से भरली डगरिया 
त कईसे जईबू छठी घाटे।।2 
 
संकलन: मोनिका पांडे
ये भी पढ़ें
Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपाय

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

और भी वीडियो देखें

Chhath puja date 2025: छठ पूजा: सूर्य और छठी मैया की आराधना के 4 दिन

Chhath puja date 2025: छठ पूजा: सूर्य और छठी मैया की आराधना के 4 दिनChhath puja date 2025: छठ पूजा का व्रत संतान की रक्षा और परिवार की सुख-शांति के लिए किया जाता है। यह माना जाता है कि इस महापर्व पर छठी मैया नि:संतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की विशेष पूजा और उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। इस बार छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। 25 अक्टूबर को नयाय खाय, 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ्य और 28 को उषा अर्घ्य और पारण होगा।

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Bhai dooj shubh muhurt 2025: आज भाई दूज पर कितने बजे से कब तक है तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त, मंत्र और विधि

Bhai dooj shubh muhurt 2025: आज भाई दूज पर कितने बजे से कब तक है तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त, मंत्र और विधिBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर 2025 को रात्रि 08:16 बजे से प्रारम्भ होकर 23 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:46 बजे तक रहेगी। जानते हैं तिलक और पूजा का शुभ मुहूर्त। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 अक्टूबर, 2025)भाई दूज का पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम और एक-दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस दिन यम द्वितीया मनाई जाती है, जिसमें यमराज और यमुना जी की कथा जुड़ी है। आज का दिन प्रेम, सुरक्षा, समर्पण और रिश्तों को मजबूत करने पर केंद्रित रहता है। चूंकि इस बार भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को है, तो यह राशिफल उसी विशेष दिन के ग्रह गोचर और त्योहार के शुभ प्रभाव पर आधारित है...

23 October Birthday: आपको 23 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 October Birthday: आपको 23 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
