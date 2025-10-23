गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Sun Transit in Libra 2025
Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।
 
1. वृषभ राशि (Taurus):
सूर्य का आपकी कुंडली के षष्ठम भाव (शत्रु, रोग, ऋण) गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायक हो सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
 
उपाय: प्रतिदिन 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें।
 
2. सिंह राशि (Leo):
सूर्य का आपकी कुंडली के तृतीय भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, यात्रा) गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि लाएगा। छोटे भाई-बहनों से संबंध सुधरेंगे और उनका सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं सफल हो सकती हैं। सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
 
उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
3. धनु राशि (Sagittarius):
सूर्य का आपकी कुंडली के एकादश भाव (आय, लाभ, बड़े भाई-बहन, इच्छा पूर्ति) गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ होगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।
 
उपाय: केसर का तिलक लगाएं और पीले वस्त्र धारण करें।
 
4. कुंभ राशि (Aquarius):
सूर्य का आपकी कुंडली के नवम भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा) गोचर होगा। भाग्य का साथ मिल सकता है, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे। धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा। इस अवधि में आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा।
 
उपाय: रविवार को लाल गाय को रोटी खिलाएं।
