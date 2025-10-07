मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. Diwali 2025 Auspicious time shubh muhurat from 18th to 23rd October
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (17:12 IST)

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

धन तेरस धनतेरस शुभ मुहूर्त 2025
Diwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त। 
 
18 से 23 अक्टूबर तक के शुभ मुहूर्त
----------------------------------------
1. धनतेरस:-
18 अक्टूबर 2025 धन तेरस के शुभ मुहूर्त
त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ- 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 बजे से।
त्रयोदशी तिथि समाप्त- 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 01:51 बजे तक।
धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त
शाम 07:15 बजे से रात्रि 08:19 बजे तक।
प्रदोष काल: शाम 05:48 बजे से रात्रि 08:19 बजे तक।
यम दीपम समय: प्रदोष काल में।
 
धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से दोपहर 12:29 तक।
लाभ का चौघड़िया: अपराह्न 01:32 से 02:57 तक।
अमृत का चौघड़िया: अपराह्न 02:57 से 04:23 तक।
लाभ का चौघड़िया: शाम 05:48 से 07:23 तक।
धनतेरस पर शुभ योग
ब्रह्म- Oct 18 01:48 AM – Oct 19 01:47 AM
इन्द्र- Oct 19 01:47 AM – Oct 20 02:04 AM
 
----------------------------------------
2. नरक चतुर्दशी:-
19 अक्टूबर 2025 नरक चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त
चतुर्दशी तिथि की शुरुआत: 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 01:51 बजे।
चतुर्दशी तिथि का समापन: 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 03:44 बजे।
 
19 अक्टूबर पूजा का शुभ मुहूर्त:
शाम 05:47 से रात्रि 08:57 तक।
 
पूजा का गोधूलि मुहूर्त:
शाम 05:58 से 06:23 तक।
 
पूजा का निशीथ काल मुहूर्त
मध्यरा‍‍त्रि 11:41 से 12:31 बजे तक। 
 
रूप चौदस के अभ्यंग स्नान का मुहूर्त 
20 अक्टूबर 2025 को प्रात: 05:09 से 06:25 तक।
 
नरक चतुर्दशी पर शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग: पूरे दिन
अमृत सिद्धि योग: शाम 05:49 बजे से अगले दिन सुबह 06:25 तक।
----------------------------------------
 
3. दिवाली/लक्ष्मी पूजा:-
20 अक्टूबर 2025 दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त
 
कार्तिक अमावस्या तिथि:-
अमावस्या तिथि प्रारम्भ- 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 03:44 बजे से प्रारंभ।
अमावस्या तिथि समाप्त- 21 अक्टूबर 2025 को शाम 05:54 बजे समाप्त।
 
रूप चौदस का स्नान मुहूर्त: प्रात: 04:46 से 06:25 के बीच।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से 12:34 तक।
विजयी मुहूर्त: दोपहर 02:07 से 02:53 तक।
गोधुली मुहूर्त: शाम 05:57 से 06:22 तक।
संध्या पूजा: शाम 05:57 से 07:12 तक।
लक्ष्मी पूजा मुहूर्त- शाम 07:23 से रात्रि 08:27 के बीच।
प्रदोष काल- शाम 05:57 से 08:27 के बीच।
वृषभ काल- रात्रि 07:23 से 09:22 के बीच।
निशीथ काल पूजा : रात्रि 11:47 से 12:36 तक।
 
20 अक्टूबर 2025 चौघड़िया मुहूर्त:
अमृत: प्रात: 06:25 से 07:52 तक।
शुभ: सुबह 09:18 से 10:45 तक।
लाभ: दोपहर बाद 03:04 से 04:31 तक।
अमृत: शाम 04:31 से 05:57 तक।
चर: शाम 05:57 से रात्रि 07:31 तक।
लाभ: मध्यरात्रि 10:38 से 12:11 तक। 
नोट: मुहूर्त और चौघड़िया के समय में 2 से 5 मिनट की घट-बढ़ रहती है।
----------------------------------------
4. गोवर्धन पूजा:-
22 अक्टूबर 2025 गोवर्धन एवं अन्नकूट पूजा के शुभ मुहूर्त
प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 21 अक्टूबर 2025 को शाम 05:54 बजे से प्रारंभ।
प्रतिपदा तिथि समाप्त- 22 अक्टूबर 2025 को रात्रि 08:16 बजे समाप्त।
नोट: उदयातिथि के अनुसार 22 अक्टूबर 2025 को होगी गोवर्धन एवं अन्नकूट पूजा।
 
गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त- 
सुबह 06:26 से 08:42 के बीच।
 
गोवर्धन पूजा सायाह्नकाल मुहूर्त- 
अपराह्न 03:29 से शाम 05:44 के बीच।
 
गोवर्धन पूजा गोधूली मुहूर्त-
शाम को 05:44 से 06:10 के बीच।
 
----------------------------------------
 
5. भाईदूज:-
23 अक्टूबर 2025 भाई दूज तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त 
द्वितीया तिथि प्रारम्भ- 22 अक्टूबर 2025 को रात्रि 08:16 बजे से।
द्वितीया तिथि समाप्त- 23 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:46 बजे तक।
नोट: उदयातिथि के अनुसार 23 अक्टूबर 2025 को मनाएंगे भाईदूज का पर्व।
 
भाई दूज अपराह्न समय- 01:13 से 03:28 के बीच।
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से 12:28 के बीच।
विजय मुहूर्त: अपराह्न 01:58 से 02:43 के बीच।
तीनों ही समय तिलक लगाने और भाई को भोजन कराने के लिए शुभ है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?when is karwa chauth in 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?Narak chaturdashi 2025: जैसा कि पहले भी बताया जाता रहा है कि हिंदू सनातन धर्म में जो त्योहार रात में मनाए जाते हैं उनकी तिथि रात में जानकार मनाते हैं। उनका उदयातिथि से कोई मतलब नहीं रहता है परंतु जो पर्व दिन में मनाए जाते हैं उनका विचार उदयातिथि अनुसार किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी रहती है। नरक चतुर्दशी की पूजा रात में होती है और रूप चौदस का अभ्यंग स्नान प्रात: काल उसी चतुर्दशी तिथि में रहता है।

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हाल

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हालइन राशियों को रहना होगा सावधान! जानें अक्टूबर के नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?पाकिस्तान के खिलाफ 3 से 4 दिनों के भीतर लगातर दिए जा रहे इस तरह के बयानों से लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। वह फिर से भारत पर आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो क्या सच में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध? क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेख

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेखLaw of Attraction: सनातन धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पूर्ण कला सिखाता है। इसमें ऐसे कई प्राचीन सिद्धांत और रहस्य छिपे हैं जो हमें न केवल आध्यात्मिक शांति, बल्कि भौतिक समृद्धि और धन वृद्धि का मार्ग भी दिखाते हैं। आइए जानते हैं सनातन धर्म में वर्णित धन बढ़ाने के 5 ऐसे ही गहरे रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

08 October Birthday: आपको 8 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 October Birthday: आपको 8 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 08 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग...

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मतkartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?Karwa Chauth Vrat Niyam 2025: करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला एक कठिन और पवित्र व्रत है। इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों और विधि का पालन करना आवश्यक होता है। यहां करवा चौथ व्रत के मुख्य नियम दिए गए हैं:

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com