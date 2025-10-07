Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।

18 से 23 अक्टूबर तक के शुभ मुहूर्त

----------------------------------------

1. धनतेरस:-

18 अक्टूबर 2025 धन तेरस के शुभ मुहूर्त

त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ- 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 बजे से।

त्रयोदशी तिथि समाप्त- 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 01:51 बजे तक।

धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त

शाम 07:15 बजे से रात्रि 08:19 बजे तक।

प्रदोष काल: शाम 05:48 बजे से रात्रि 08:19 बजे तक।

यम दीपम समय: प्रदोष काल में।



धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से दोपहर 12:29 तक।

लाभ का चौघड़िया: अपराह्न 01:32 से 02:57 तक।

अमृत का चौघड़िया: अपराह्न 02:57 से 04:23 तक।

लाभ का चौघड़िया: शाम 05:48 से 07:23 तक।

धनतेरस पर शुभ योग

ब्रह्म- Oct 18 01:48 AM – Oct 19 01:47 AM

इन्द्र- Oct 19 01:47 AM – Oct 20 02:04 AM

----------------------------------------

2. नरक चतुर्दशी:-

19 अक्टूबर 2025 नरक चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त

चतुर्दशी तिथि की शुरुआत: 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 01:51 बजे।

चतुर्दशी तिथि का समापन: 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 03:44 बजे।

19 अक्टूबर पूजा का शुभ मुहूर्त:

शाम 05:47 से रात्रि 08:57 तक।

पूजा का गोधूलि मुहूर्त:

शाम 05:58 से 06:23 तक।

पूजा का निशीथ काल मुहूर्त

मध्यरा‍‍त्रि 11:41 से 12:31 बजे तक।

रूप चौदस के अभ्यंग स्नान का मुहूर्त

20 अक्टूबर 2025 को प्रात: 05:09 से 06:25 तक।

नरक चतुर्दशी पर शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि योग: पूरे दिन

अमृत सिद्धि योग: शाम 05:49 बजे से अगले दिन सुबह 06:25 तक।

----------------------------------------

3. दिवाली/लक्ष्मी पूजा:-

20 अक्टूबर 2025 दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त

कार्तिक अमावस्या तिथि:-

अमावस्या तिथि प्रारम्भ- 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 03:44 बजे से प्रारंभ।

अमावस्या तिथि समाप्त- 21 अक्टूबर 2025 को शाम 05:54 बजे समाप्त।

रूप चौदस का स्नान मुहूर्त: प्रात: 04:46 से 06:25 के बीच।

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से 12:34 तक।

विजयी मुहूर्त: दोपहर 02:07 से 02:53 तक।

गोधुली मुहूर्त: शाम 05:57 से 06:22 तक।

संध्या पूजा: शाम 05:57 से 07:12 तक।

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त- शाम 07:23 से रात्रि 08:27 के बीच।

प्रदोष काल- शाम 05:57 से 08:27 के बीच।

वृषभ काल- रात्रि 07:23 से 09:22 के बीच।

निशीथ काल पूजा : रात्रि 11:47 से 12:36 तक।

20 अक्टूबर 2025 चौघड़िया मुहूर्त:

अमृत: प्रात: 06:25 से 07:52 तक।

शुभ: सुबह 09:18 से 10:45 तक।

लाभ: दोपहर बाद 03:04 से 04:31 तक।

अमृत: शाम 04:31 से 05:57 तक।

चर: शाम 05:57 से रात्रि 07:31 तक।

लाभ: मध्यरात्रि 10:38 से 12:11 तक।

नोट: मुहूर्त और चौघड़िया के समय में 2 से 5 मिनट की घट-बढ़ रहती है।

----------------------------------------

4. गोवर्धन पूजा:-

22 अक्टूबर 2025 गोवर्धन एवं अन्नकूट पूजा के शुभ मुहूर्त

प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 21 अक्टूबर 2025 को शाम 05:54 बजे से प्रारंभ।

प्रतिपदा तिथि समाप्त- 22 अक्टूबर 2025 को रात्रि 08:16 बजे समाप्त।

नोट: उदयातिथि के अनुसार 22 अक्टूबर 2025 को होगी गोवर्धन एवं अन्नकूट पूजा।

गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त-

सुबह 06:26 से 08:42 के बीच।

गोवर्धन पूजा सायाह्नकाल मुहूर्त-

अपराह्न 03:29 से शाम 05:44 के बीच।

गोवर्धन पूजा गोधूली मुहूर्त-

शाम को 05:44 से 06:10 के बीच।

----------------------------------------

5. भाईदूज:-

23 अक्टूबर 2025 भाई दूज तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त

द्वितीया तिथि प्रारम्भ- 22 अक्टूबर 2025 को रात्रि 08:16 बजे से।

द्वितीया तिथि समाप्त- 23 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:46 बजे तक।

नोट: उदयातिथि के अनुसार 23 अक्टूबर 2025 को मनाएंगे भाईदूज का पर्व।

भाई दूज अपराह्न समय- 01:13 से 03:28 के बीच।

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से 12:28 के बीच।

विजय मुहूर्त: अपराह्न 01:58 से 02:43 के बीच।

तीनों ही समय तिलक लगाने और भाई को भोजन कराने के लिए शुभ है।





