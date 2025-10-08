बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. करवा चौथ
  4. 10 traditions of Karwa Chauth
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (17:09 IST)

Karva Chauth 2025: करवा चौथ व्रत के 10 आवश्यक कार्य

Chauth 2025
Karva Chauth 2025: कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस पर यह व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। दिल्ली समय के अनुसार चंद्रमा रात्रि 08 बजकर 13 मिनट पर निकलेगा। पूजा का शुभ मुहर्त शाम 06 बजकर 06 मिनट से 07 बजकर 19 मिनट तक रहेगा। करवा चौथ के दिन किए जाने वाले 10 मुख्य कार्य और नियम यहाँ दिए गए हैं, जो व्रत की विधि-विधान को पूरा करते हैं:-
 
1. सरगी: महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर सरगी का अन्न ग्रहण करती हैं जिसमें ड्रायफूड सहित कई खाने की वस्तुएं होती हैं जो उसे उसकी सास देती है। इसके बाद व्रत प्रारंभ हो जाता है।
2. मेहंदी लगाना: करवा चौथ से एक दिन पहले या करवा चौथ वाले दिन मेहंदी लगाई जाती है। राजस्थान में, पैरों तथा हाथों में आलता अथवा महावर लगाने की परंपरा है।
3. निर्जला व्रत: इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। चांद देखकर ही व्रत का पारण होता है।
4. सोलह श्रृंगार: इस दिन महिलाएं अच्छे से सजती और संवरती हैं और पूजा से पूर्व नववधु की तरह 16 श्रृंगार करना होता है।
5. छन्नी चलनी में चांद देखना: महिलाएं चांद निकलने पर छन्नी में चंद्रमा को देखती हैं। चन्द्र दर्शन के पश्चात पति के मुख का दर्शन करती है।
6. चंद्र को अर्घ्य देना: इस दिन महिलाएं चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ्‍य देना अर्थात जल अर्पित करती हैं।
7. पार्वती की पूजा: इस दिन माता पार्वती की पूजा करते हैं।
8. कथा पाठ: इस दिन महिलाएं करवा माता और माता पार्वती की कथा सुननी या पढ़ती हैं।
9. पारण : चंद्र दर्शन के बाद पति अपनी पत्नी को जल ग्रहण कराता है। इसके बाद सभी भोजन करते हैं।
10. बधाई: इसके बाद सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं और शुभ संदेश भेजते हैं।
Karwa Chauth
सूर्योदय से पहले सरगी (Sargi) का सेवन:
व्रत शुरू करने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में (सूर्योदय से पहले) सास द्वारा दी गई सरगी ग्रहण करें। इसमें फल, मिठाई और पौष्टिक भोजन होता है, जिससे दिनभर ऊर्जा बनी रहे।
 
निर्जला व्रत का संकल्प:
सरगी लेने के बाद, पूरे दिन अन्न और जल (निर्जला) न ग्रहण करने का संकल्प लें। यह व्रत पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए किया जाता है।
 
सोलह श्रृंगार करना:
शाम की पूजा से पहले लाल, पीला या शुभ रंग के वस्त्र पहनकर सोलह श्रृंगार करें। यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। काले या सफेद रंग के वस्त्र पहनने से बचें।
 
पूजा की चौकी तैयार करना:
शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही करवा माता का चित्र भी रखें।
 
करवा (मिट्टी का घड़ा) की स्थापना:
मिट्टी के करवे में जल भरकर, उसमें सिक्का डालकर उसे लाल कपड़े से ढक दें। यह पूजा का केंद्रीय पात्र होता है।
 
करवा चौथ की कथा सुनना:
सभी सुहागिन स्त्रियाँ एक साथ बैठकर या अकेले में करवा चौथ की व्रत कथा और आरती सुनें। कथा सुनना इस व्रत का एक अनिवार्य अंग है।
 
करवा माता और शिव परिवार की पूजा:
विधिपूर्वक गणेश जी, शिव-पार्वती की पूजा करें और करवा माता को भोग (नैवेद्य) अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, रोली, चुनरी आदि चढ़ाएँ।
 
सुहाग सामग्री का दान (बायना निकालना):
पूजा के बाद, कुछ क्षेत्रों में सुहाग की सामग्री, अन्न (गेहूँ/चावल) और मिठाई सास या किसी अन्य सुहागिन स्त्री को दान (बायना) के रूप में देने की परंपरा होती है।
 
चंद्रमा को अर्घ्य देना:
रात में चंद्रोदय होने पर, पहले छलनी से चाँद के दर्शन करें, फिर लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और उनसे व्रत की सफलता व पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें।
 
पति के हाथों व्रत का पारण:
चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, छलनी से पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति के हाथों से जल पीकर और मिठाई खाकर अपना निर्जला व्रत तोड़ें। व्रत खोलने के बाद सास और बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें।
 
ध्यान दें: व्रत के दौरान किसी से झूठ न बोलें, वाद-विवाद न करें और नकारात्मक विचार मन में न लाएँ। दिन में सोना भी वर्जित माना जाता है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?karwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर रात में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में क्या होती है सरगी और करवा यह जानते हैं।

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फलDiwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्या पर रात्रि काल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन को दीपावली कहते हैं। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं इसके चलते यह पर्व और भी ज्यादा शुभ बन गया है। आओ जानते हैं इस‍ दिन के शुभ योग और मुहूर्त।

और भी वीडियो देखें

Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर राहु का साया, राहुकाल में बिल्कुल भी ना करें ये काम

Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर राहु का साया, राहुकाल में बिल्कुल भी ना करें ये कामKarwa Chauth Rahukal time: करवा चौथ सुहागिनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा ही इस व्रत को सफल बनाती है। लेकिन इस साल, व्रत की तैयारी के दौरान एक महत्वपूर्ण समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वह है राहुकाल। पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 10 अक्टूबर, शुक्रवार को करवा चौथ के दिन राहुकाल का साया रहेगा। यह अशुभ समय सुबह 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस समय को किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है।

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?Tula sankranti significance: तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है जबकि मेष राशि में उच्च का। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश को तुला संक्रांति कहते हैं। सौर मास के दो हिस्से है उत्तरायण और दक्षिणायम। सूर्य के मकर राशी में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इस बीच तुला संक्रांति होती है। इस बार तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रहेगी।

Karwa Chauth Upay 2025: करवा चौथ पर बन रहे शुभ संयोग में करें ये 8 ज्योतिषीय उपाय, पूरी होगी हर मनोकामना

Karwa Chauth Upay 2025: करवा चौथ पर बन रहे शुभ संयोग में करें ये 8 ज्योतिषीय उपाय, पूरी होगी हर मनोकामनाKarwa Chauth Astrological Remedies: करवा चौथ का त्योहार वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और सौभाग्य लाता है। जब यह पर्व शुभ ज्योतिषीय संयोग में आता है, तो किए गए उपाय और पूजा का फल अक्षय हो जाता है। इस शुभ संयोग का लाभ उठाने और अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए आप निम्नलिखित ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं:

History of Karva chauth: करवा चौथ का इतिहास क्या है?

History of Karva chauth: करवा चौथ का इतिहास क्या है?Karwa chauth ka itihas in hindi: उत्तर भारत में सुहागन महिलाएं अपने पति की सेहत और लंबी उम्र की कामना से करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चांद निकलने के बाद व्रत खोलती हैं। पौराणिक कथाओं में एक जोर जहां माता पार्वती अपने पति शिवजी को पाने के लिए तप और व्रत करती है और उसमें सफल हो जाती हैं तो दूसरी ओर करवा नाम की एक शिव भक्त महिला अपनी भक्ति से अपने मृत पति को जीवित कर देती है। हालांकि यह व्रत रामायण और महाभारत काल से ही रखा जा रहा है फिर भी इसका इतिहास अज्ञात माना जाता है।

Karwa chauth 4 Katha: करवा चौथ की 4 पौराणिक कथाएं

Karwa chauth 4 Katha: करवा चौथ की 4 पौराणिक कथाएंKarwa chauth mata ki katha in hindi: उत्तर भारत में सुहागन महिलाएं अपने पति की सेहत और लंबी उम्र की कामना से करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रमा निकलने तक व्रत रखती हैं। रात में चांद निकलने के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत की पूजा के दौरान महिलाएं करवा चौथ माता की पौराणिक कथा सुनती हैं। करवा चौथ की 3 कथाएं प्रचलित हैं। तीनों ही कथाओं को सुनने का महत्व है। यहां तीनों कथाओं को संक्षिप्त में पढ़ें।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com