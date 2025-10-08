Karwa Chauth Upay 2025: करवा चौथ पर बन रहे शुभ संयोग में करें ये 8 ज्योतिषीय उपाय, पूरी होगी हर मनोकामना

How to fulfill wishes on Karwa Chauth: इस बार 10 अक्टूबर, दिन शुक्रवार को अखंड सुहान का पावन पर्व करवा चौथ मनाया जा रहा है। साल 2025 का करवा चौथ एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस विशेष योग में किया गया कोई भी ज्योतिषीय उपाय या व्रत का अनुष्ठान, पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के साथ-साथ आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करता है।







जानिए वे अचूक ज्योतिषीय उपाय, जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं...

* अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए उपाय: 1. शिव-पार्वती की विशेष पूजा: करवा चौथ के दिन, भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर, लाल चुनरी और सोलह श्रृंगार का सामान अर्पित करें। यह उपाय अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाता है।

2. दूर्वा और शहद का प्रयोग: पूजा के दौरान दूर्वा (हरी घास) और शहद को एक साथ मिलाकर माता पार्वती को चढ़ाएं। इसके बाद, शहद को अपनी अनामिका उंगली से लेकर अपनी मांग में लगाएं। माना जाता है कि इससे पति-पत्नी के रिश्ते में मिठास आती है और संबंध मजबूत होता है।

* धन और समृद्धि में वृद्धि के लिए उपाय: 3. तुलसी के पास दीपक: संध्या काल में, पूजा शुरू करने से पहले तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। दीपक में दो लौंग डाल दें। यह उपाय घर में धन-धान्य की वृद्धि करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है।

4. चंद्र देव को चढ़ाएं यह वस्तु: चांद को अर्घ्य देने के बाद, अपने पूजा स्थान पर एक लाल कपड़े में पाँच कौड़ियां और थोड़ा सा साबुत चावल (अक्षत) रखकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बांध दें। इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह उपाय आर्थिक संकट दूर करता है।

6. पति को खिलाएं मिठाई: चंद्र दर्शन के बाद, जब आप व्रत खोलें, तो सबसे पहले अपने पति को हाथों से मिठाई खिलाएं और उनके चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद ही वे आपको पानी पिलाएं। यह उपाय दांपत्य जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ाता है।

* मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय: 7. चन्द्रमा को अर्घ्य: चंद्रमा को अर्घ्य देते समय, जल में दूध और गुलाब के फूल की पंखुड़ियां मिलाकर अर्पित करें। अर्घ्य देते समय अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं।

8. गरीबों को दान: व्रत खोलने के बाद या अगले दिन सुबह, किसी जरूरतमंद सुहागिन या ब्राह्मण को सुहाग की सामग्री जैसे साड़ी, चूड़ियां, सिंदूर और मिठाई का दान करें। शास्त्रों के अनुसार, दान से व्रत का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं।