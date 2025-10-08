बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (16:10 IST)

Karwa Chauth Upay 2025: करवा चौथ पर बन रहे शुभ संयोग में करें ये 8 ज्योतिषीय उपाय, पूरी होगी हर मनोकामना

Karwa Chauth 2025
How to fulfill wishes on Karwa Chauth: इस बार 10 अक्टूबर, दिन शुक्रवार को अखंड सुहान का पावन पर्व करवा चौथ मनाया जा रहा है। साल 2025 का करवा चौथ एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस विशेष योग में किया गया कोई भी ज्योतिषीय उपाय या व्रत का अनुष्ठान, पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के साथ-साथ आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करता है।

अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, धन और सुख-समृद्धि बढ़ाना चाहती हैं, तो इस करवा चौथ पर आपको पूजा की थाली में कुछ गुप्त उपाय जरूर शामिल करने चाहिए।ALSO READ: Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?

जानिए वे अचूक ज्योतिषीय उपाय, जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं... 
 
* अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए उपाय:
 
1. शिव-पार्वती की विशेष पूजा: करवा चौथ के दिन, भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर, लाल चुनरी और सोलह श्रृंगार का सामान अर्पित करें। यह उपाय अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाता है।
 
2. दूर्वा और शहद का प्रयोग: पूजा के दौरान दूर्वा (हरी घास) और शहद को एक साथ मिलाकर माता पार्वती को चढ़ाएं। इसके बाद, शहद को अपनी अनामिका उंगली से लेकर अपनी मांग में लगाएं। माना जाता है कि इससे पति-पत्नी के रिश्ते में मिठास आती है और संबंध मजबूत होता है।
 
* धन और समृद्धि में वृद्धि के लिए उपाय:
 
3. तुलसी के पास दीपक: संध्या काल में, पूजा शुरू करने से पहले तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। दीपक में दो लौंग डाल दें। यह उपाय घर में धन-धान्य की वृद्धि करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है।
 
4. चंद्र देव को चढ़ाएं यह वस्तु: चांद को अर्घ्य देने के बाद, अपने पूजा स्थान पर एक लाल कपड़े में पाँच कौड़ियां और थोड़ा सा साबुत चावल (अक्षत) रखकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बांध दें। इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह उपाय आर्थिक संकट दूर करता है।
 
* वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता के लिए उपाय: 
 
5. भगवान कृष्ण की उपासना: रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, अपने पूजा स्थल पर भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें। इससे पति-पत्नी के बीच मनमुटाव दूर होता है और प्रेम बढ़ता है।ALSO READ: Karwa chauth 2025: आपके शहर में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, जानिए सही टाइम
 
6. पति को खिलाएं मिठाई: चंद्र दर्शन के बाद, जब आप व्रत खोलें, तो सबसे पहले अपने पति को हाथों से मिठाई खिलाएं और उनके चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद ही वे आपको पानी पिलाएं। यह उपाय दांपत्य जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ाता है।
 
* मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय:
 
7. चन्द्रमा को अर्घ्य: चंद्रमा को अर्घ्य देते समय, जल में दूध और गुलाब के फूल की पंखुड़ियां मिलाकर अर्पित करें। अर्घ्य देते समय अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं।
 
8. गरीबों को दान: व्रत खोलने के बाद या अगले दिन सुबह, किसी जरूरतमंद सुहागिन या ब्राह्मण को सुहाग की सामग्री जैसे साड़ी, चूड़ियां, सिंदूर और मिठाई का दान करें। शास्त्रों के अनुसार, दान से व्रत का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं।
 
ध्यान दें: ऊपर दिए गए सभी उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर ही उनका पूर्ण फल प्राप्त होता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?
Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?karwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर रात में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में क्या होती है सरगी और करवा यह जानते हैं।

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फलDiwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्या पर रात्रि काल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन को दीपावली कहते हैं। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं इसके चलते यह पर्व और भी ज्यादा शुभ बन गया है। आओ जानते हैं इस‍ दिन के शुभ योग और मुहूर्त।

Karwa chauth 4 Katha: करवा चौथ की 4 पौराणिक कथाएं

Karwa chauth 4 Katha: करवा चौथ की 4 पौराणिक कथाएंKarwa chauth mata ki katha in hindi: उत्तर भारत में सुहागन महिलाएं अपने पति की सेहत और लंबी उम्र की कामना से करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रमा निकलने तक व्रत रखती हैं। रात में चांद निकलने के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत की पूजा के दौरान महिलाएं करवा चौथ माता की पौराणिक कथा सुनती हैं। करवा चौथ की 3 कथाएं प्रचलित हैं। तीनों ही कथाओं को सुनने का महत्व है। यहां तीनों कथाओं को संक्षिप्त में पढ़ें।

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?When is Pushya Nakshatra before Diwali 2025: इस बार दीपावली से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का आरंभ मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को 11:54 ए एम से शुरू होकर इसका अंत बुधवार, 15 अक्टूबर को 12:00 पी एम पर होगा। इस तरह, पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरू

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरूMangal Gochar In Scorpio 2025: कार्तिक माह और दीपावली का समय, हिंदू धर्म में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह माह कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस वर्ष धनतेरस के तुरंत बाद, ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल एक अति महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी गति के अनुसार लगभग 18 महीने बाद एक राशिचक्र पूरा करते हैं। वर्तमान में तुला राशि में भ्रमण कर रहे मंगल, 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में, किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में गोचर करना अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जाता है। मंगल के इस ‘अपने घर में प्रवेश’ से चार विशेष राशियों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है, जहां उन्हें छप्पर फाड़के दौलत और आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है।

Karwa chauth 2025: आपके शहर में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, जानिए सही टाइम

Karwa chauth 2025: आपके शहर में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, जानिए सही टाइमkarva chauth ka chand kab niklega 2025: हिंदू माह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं। वर्ष 2025 में करवा चौथा का व्रत 20 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 05:46 से 07:02 के बीच रहेगा। व्रत का प्रारंभ प्रात: 06:25 से होकर इसका समापन रात्रि 07:54 पर चांद निकलने के बाद होगा। जानिए आपके शहर में कब निकलेगा चांद।

Guru Ram Das Jayanti 2025: चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास जी की जयंती, जानें उनके बारे में रोचक बातें

Guru Ram Das Jayanti 2025: चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास जी की जयंती, जानें उनके बारे में रोचक बातेंLife of Guru Ram Das Ji in Hindi: सिखों के चौथे गुरु, श्री गुरु रामदास जी की जयंती को प्रकाश पर्व या गुरुपर्व के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन, सेवा, भक्ति और समाज सुधार के लिए समर्पित रहा। उनकी जयंती हर साल सिख समुदाय में बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:
