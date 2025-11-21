शुक्रवार, 21 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. हिन्दू धर्म
  4. Happy Gita Jayanti Status 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (16:34 IST)

Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेश

Gita Jayanti 2025 Wishes
Gita Jayanti Quotes in Hindi: गीता जयंती की प्रेरणादायी शुभकामनाएं! गीता जयंती इस वर्ष 1 दिसंबर 2025 (सोमवार) को पड़ रही है, जो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। यह वह पवित्र दिन है जब भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद्गीता का उपदेश दिया था। यहां भगवान श्रीकृष्ण के 5 अनमोल वचन (उपदेश) दिए गए हैं जो जीवन की हर चुनौती में मार्गदर्शक का काम करते हैं...ALSO READ: Gita jayanti 2025: इस वर्ष 2025 में कब है गीता जयंती?
 
1. कर्म और धर्म पर आधारित संदेश:
"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।" 
जीवन में कर्म ही पूजा है, 
फल की चिंता व्यर्थ है। 
गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
- 'धर्म की स्थापना के लिए ही प्रभु ने ज्ञान दिया।' इस पवित्र दिन पर अपने 'स्वधर्म' को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ें। शुभ गीता जयंती!
 
2. ज्ञान और मोक्ष पर आधारित संदेश:
"गीता का ज्ञान हमें 
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।" 
यह जयंती आपके जीवन में 
सत्य और मोक्ष का मार्ग खोले। 
जय श्री कृष्ण!
 
- 'जीवन की हर दुविधा का हल गीता के उपदेशों में है।' आइए, इस ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाएं। आपको और आपके परिवार को गीता जयंती की बधाई!ALSO READ: गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम
 
3. सकारात्मकता और शांति पर आधारित संदेश:
"मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, 
जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह है।" (श्रद्धावांल्लभते ज्ञानम्।) 
सकारात्मक रहें, विश्वास रखें 
और जीवन में शांति पाएं। 
गीता जयंती मंगलमय हो!
 
- 'परिवर्तन संसार का नियम है।' नया ज्ञान अपनाएं और पुराने दुखों को पीछे छोड़ें। शुभकामनाएं!
 
4. भक्ति और भगवान पर आधारित संदेश: 
"जब-जब धर्म की हानि होती है, 
तब-तब मैं आता हूं।" 
भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। 
गीता जयंती 2025 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
 
- 'ईश्वर के प्रति भक्ति ही जीवन का सार है।' इस शुभ अवसर पर उनकी कृपा आप पर बरसे। जय श्री कृष्ण!
 
5. संक्षिप्त और शक्तिशाली संदेश: 
"मोह छोड़ो, कर्म करो और निर्भय बनो।" 
गीता का यही उपदेश, 
यही संदेश। 
गीता जयंती की ढेरों शुभकामनाएं!
 
- 'गीता के हर अध्याय में छिपा है जीवन का सार।' आप सभी को ज्ञान और शांति की प्राप्ति हो। शुभ गीता जयंती!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी: मोह का नाश, मुक्ति का मार्ग और गीता का ज्ञान
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनामGita Gyan Pratiyogita: गीता जयंती के अवसर पर, भारत और दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी संस्थाएं श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच गीता के शाश्वत ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर 'गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए गीतामहोत्सव.कॉम पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

Lal Kitab Mesh Rashifal 2026: मेष राशि (Aries) - बृहस्पति बचाएंगे, राहु मालामाल करेंगे, शनि निपटेंगे रोग शत्रुओं से

Lal Kitab Mesh Rashifal 2026: मेष राशि (Aries) - बृहस्पति बचाएंगे, राहु मालामाल करेंगे, शनि निपटेंगे रोग शत्रुओं सेLal kitab Mesh rashi 2026: वर्ष 2026 मेष राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है, जहां बृहस्पति (गुरु) सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे और राहु धन लाभ के बड़े अवसर लाएंगे। दूसरी ओर शनि की साढ़ेसाती इस बार आपको लाभ देगी क्योंकि शनि पर गुरु की दृष्‍टि है। शनि जहां आपकी सेहत में सुधार लाएगा, वहीं वह शत्रुओं को पराजित करने के काम भी करेगा और दूसरी और वह विदेश से लाभ के योग भी बना रहा है। हालांकि पंचम भाव का केतु जरूर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है परंतु आप लाल किताब के उपाय करके अपने संपूर्ण वर्ष को बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मेष राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियां

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियांSurya grah gochar 2026: वर्ष 2026 में कौन कौन से ग्रह करें राशि परिवर्तन और कब चलेंगे वे अपनी वक्री चाल। सूर्य और चंद्र कभी वक्री चाल नहीं चलते हैं और राहु एवं केतु सदा वक्री गति ही करते हैं। सूर्य के राशियों में गोचर को संक्रांति कहते हैं। चलिए जानते हैं सभी सूर्य ग्रह की गति अर्थात वे कौनसे राशि में कब करेंगे प्रवेश।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?Vivah Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, यह पर्व मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

और भी वीडियो देखें

2026 वार्षिक राशिफल: शनि और गुरु के गोचर से इन 4 राशियों का सितारा रहेगा बुलंदी पर, होगी अपार धन वर्षा!

2026 वार्षिक राशिफल: शनि और गुरु के गोचर से इन 4 राशियों का सितारा रहेगा बुलंदी पर, होगी अपार धन वर्षा!Yearly Horoscope 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2026 कुछ राशियों के लिए 'स्वर्णिम दौर' की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इस वर्ष 4 शक्तिशाली राजयोग (हंस महापुरुष, बुधादित्य, महालक्ष्मी और गजकेसरी योग बनेंगे और गुरु तथा शनि जैसे बड़े ग्रहों का गोचर बेहद शुभ रहेगा। वर्ष 2026 में जिन राशियों को सबसे अधिक भाग्यशाली माना जा रहा है, वे 4 राशियां हैं। इन चार के अलावा मेष, सिंह, वृश्‍चिक और कुंभ राशि को भी भाग्यशाली राशि माना गया है, परंतु यह चार प्रमुख है।

Mokshada Ekadashi 2025 : मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी कब है, कब होगा पारण

Mokshada Ekadashi 2025 : मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी कब है, कब होगा पारणMokshada Ekadashi Muhurat 2025: हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह या अगहन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में 1 दिसंबर, दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी दिन श्रीमद्भगवद्गीता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।

Vrishchik rashi 2026: वर्ष 2026 में 4 बड़े ग्रहों का गोचर, बदल देगा आपका भविष्य

Vrishchik rashi 2026: वर्ष 2026 में 4 बड़े ग्रहों का गोचर, बदल देगा आपका भविष्यVrishchik rashifal 2026: ज्योतिष के अनुसार, वर्ष 2026 में चार प्रमुख ग्रहों, यानी शनि (Saturn), गुरु (Jupiter), राहु (Rahu), और केतु (Ketu) की चाल में बड़े बदलाव आने वाले हैं, जिसका आपके भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ ही यदि हम हिंदू संवत्सर की बात करें तो फिलहाल सिद्धार्थ संवत्सर चल रहा है इसके बाद 19 मार्च 2026 से रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ होगा।

Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रिय

Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रियRahu Dosh in Vastu: यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर वास्तु दोष है जिसका सीधा संबंध राहु ग्रह से जोड़ा जाता है। यदि घर में शौचालय (टॉयलेट) की स्थिति वास्तु के अनुसार गलत है, तो यह वास्तव में राहु के नकारात्मक प्रभाव को सक्रिय कर सकता है।

Shani Margi 2025: 28 नवंबर 2025 को शनि चलेंगे मार्गी चाल, 3 राशियों को कर देंगे मालामाल

Shani Margi 2025: 28 नवंबर 2025 को शनि चलेंगे मार्गी चाल, 3 राशियों को कर देंगे मालामालShani Margi 2025: 13 जुलाई 2025 शनि ग्रह मीन राशि में वक्री हो गए थे और अब वे 28 नवंबर 2025 को सुबह 09:20 बजे पुन: मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। कुल 138 दिन के बाद कुछ राशियों को राहत मिलेगी और जीवन में बदलाव होने लगेगा। इस बदलाव के चलते 3 राशियों को मिलेगा बम्पर लाभ।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com