Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जनवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 07 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 07 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: आपका करियर अच्छे रास्ते पर है। चिंता छोड़ दें।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: आज अचानक किसी भी बड़े निवेश करने से बचें।

स्वास्थ्य: आज हल्की-फुल्की थकावट महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी की दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा।

लव: आज अपने साथी के साथ समय बिताएंगे।

धन: आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

लव: प्रेम में कुछ खास पलों का आनंद लेंगे।

धन: धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन उधारी से बचें।

स्वास्थ्य: आज अत्यधिक काम से थकावट हो सकती है।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज आप कार्य में महत्वपूर्ण निर्णय न लें।

लव: परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से दिल को सुकून मिलेगा।

धन: कारोबार के आय में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें।

उपाय: जल में तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: कामकाजी जीवन में आपके प्रयासों की सराहना होगी।

लव: रोमांटिक जीवन में सफलता मिलेगी।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, नए निवेश के लिए अच्छा समय है।

स्वास्थ्य: सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।

उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें, इससे लाभ होगा।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी भी अनावश्यक खर्च से बचें।

लव: प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है।

धन: आज अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: सेहत में कोई समस्या होगी, समय पर आराम करें।

उपाय: पूजन में लाल चंदन का उपयोग करें।

7. तुला (Libra)

करियर: आज आपको किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ रोमांस का मौका मिलेगा।

धन: अचानक घर-बाहर के खर्चे सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक काम से बचें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा का आज कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा।

लव: प्रेम जीवन में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं।

धन: कारोबार कर रहे लोगों की वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, तनाव से बचें।

उपाय: लाल मूंगा पहनें, इससे ऊर्जा मिलेगी।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कारोबार या नौकरी में किसी बड़ी परियोजना पर काम शुरू कर सकते हैं।

लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन: आज व्यापारिक धन की स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें। लाभ होगा।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में अति‍रिक्त मेहनत की जरूरत है।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, धैर्य से बात संभालें।

धन: धन का आगमन होगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: घर में शुद्ध घी दीपक जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: करियर में शांति से निर्णय लें।

लव: प्रेम में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

धन: भविष्य के लिए धन की बचत पर खास ध्यान दें।

स्वास्थ्य: आज सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: पूजन में सफेद फूलों का उपयोग करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में नए संबंध और साझेदारियां बन सकती हैं।

लव: प्रेम जीवन में समझदारी से काम लें।

धन: घर-बाहर के फालतू खर्चों पर काबू पाएं।

स्वास्थ्य: आज थकावट से बचने के लिए आराम करें।