गुरुवार, 8 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 07 January 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 07 January 2026 horoscope in Hindi
1. मेष (Aries)
 
Today 07 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: आपका करियर अच्छे रास्ते पर है। चिंता छोड़ दें।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: आज अचानक किसी भी बड़े निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: आज हल्की-फुल्की थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें, इससे लाभ मिलेगा।ALSO READ: Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूची
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: नौकरी की दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। 
लव: आज अपने साथी के साथ समय बिताएंगे।
धन: आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेम में कुछ खास पलों का आनंद लेंगे।
धन: धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन उधारी से बचें।
स्वास्थ्य: आज अत्यधिक काम से थकावट हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: आज आप कार्य में महत्वपूर्ण निर्णय न लें।
लव: परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से दिल को सुकून मिलेगा।
धन: कारोबार के आय में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें।
उपाय: जल में तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: कामकाजी जीवन में आपके प्रयासों की सराहना होगी।
लव: रोमांटिक जीवन में सफलता मिलेगी।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, नए निवेश के लिए अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें, इससे लाभ होगा।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में किसी भी अनावश्यक खर्च से बचें। 
लव: प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। 
धन: आज अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई समस्या होगी, समय पर आराम करें।
उपाय: पूजन में लाल चंदन का उपयोग करें।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: आज आपको किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रोमांस का मौका मिलेगा।
धन: अचानक घर-बाहर के खर्चे सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक काम से बचें।
उपाय: सफेद कपड़े पहनने से मानसिक शांति मिलेगी।ALSO READ: Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूची
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: नौकरीपेशा का आज कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। 
लव: प्रेम जीवन में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं।
धन: कारोबार कर रहे लोगों की वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, तनाव से बचें।
उपाय: लाल मूंगा पहनें, इससे ऊर्जा मिलेगी।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: कारोबार या नौकरी में किसी बड़ी परियोजना पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन: आज व्यापारिक धन की स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें। लाभ होगा।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में अति‍रिक्त मेहनत की जरूरत है।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, धैर्य से बात संभालें।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: घर में शुद्ध घी दीपक जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: करियर में शांति से निर्णय लें।
लव: प्रेम में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
धन: भविष्य के लिए धन की बचत पर खास ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आज सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: पूजन में सफेद फूलों का उपयोग करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में नए संबंध और साझेदारियां बन सकती हैं।
लव: प्रेम जीवन में समझदारी से काम लें।  
धन: घर-बाहर के फालतू खर्चों पर काबू पाएं।
स्वास्थ्य: आज थकावट से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: पीपल के पेड़ की पूजा करें।ALSO READ: 6 जनवरी को एपिफेनी और 7 जनवरी को क्रिसमस का त्योहार
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

10 जनवरी का 'महा बृहस्पति': ब्रह्मांड में होगा बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत

10 जनवरी का 'महा बृहस्पति': ब्रह्मांड में होगा बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मतदेवगुरु बृहस्पति पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है कि मानों आप उसे छू लेंगे! विज्ञान की भाषा में इसे 'Opposition' कहते हैं, जहाँ धरती, सूर्य और बृहस्पति के बीच में आकर एक सीधी लकीर बना देगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को भाग्य, धन, आयु और वृद्धि का कारक माना जाता है। जब गुरु इतने बलवान होते हैं, तो उनकी शुभ दृष्टि कुछ खास राशियों के लिए 'राजयोग' के द्वार खोल देती है। यहां वे 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस 'महा बृहस्पति' घटना से चमकने वाली है।

2026 में लोहड़ी कब है?

2026 में लोहड़ी कब है?Lohri Celebration 2026: लोहड़ी भारत का एक लोकप्रिय त्योहार है, जो कि मुख्य रूप से सिख पंजाबियों द्वारा मनाया जाता है। लोहड़ी को अन्य नाम 'लाल लोई से भी जाना जाता है। यह पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। नववर्ष 2026 में लोहड़ी का पर्व इस बार 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार को मनाया जाएगा।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)Today 08 January 2026 horoscope in Hindi : 08 जनवरी 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

08 January Birthday: आपको 8 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 January Birthday: आपको 8 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com