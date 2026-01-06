Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जनवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 07 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: आपका करियर अच्छे रास्ते पर है। चिंता छोड़ दें।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: आज अचानक किसी भी बड़े निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: आज हल्की-फुल्की थकावट महसूस हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी की दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा।
लव: आज अपने साथी के साथ समय बिताएंगे।
धन: आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेम में कुछ खास पलों का आनंद लेंगे।
धन: धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन उधारी से बचें।
स्वास्थ्य: आज अत्यधिक काम से थकावट हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज आप कार्य में महत्वपूर्ण निर्णय न लें।
लव: परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से दिल को सुकून मिलेगा।
धन: कारोबार के आय में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें।
उपाय: जल में तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कामकाजी जीवन में आपके प्रयासों की सराहना होगी।
लव: रोमांटिक जीवन में सफलता मिलेगी।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, नए निवेश के लिए अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें, इससे लाभ होगा।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में किसी भी अनावश्यक खर्च से बचें।
लव: प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है।
धन: आज अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई समस्या होगी, समय पर आराम करें।
उपाय: पूजन में लाल चंदन का उपयोग करें।
7. तुला (Libra)
करियर: आज आपको किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रोमांस का मौका मिलेगा।
धन: अचानक घर-बाहर के खर्चे सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक काम से बचें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरीपेशा का आज कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा।
लव: प्रेम जीवन में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं।
धन: कारोबार कर रहे लोगों की वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, तनाव से बचें।
उपाय: लाल मूंगा पहनें, इससे ऊर्जा मिलेगी।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: कारोबार या नौकरी में किसी बड़ी परियोजना पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन: आज व्यापारिक धन की स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें। लाभ होगा।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त मेहनत की जरूरत है।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, धैर्य से बात संभालें।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: घर में शुद्ध घी दीपक जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: करियर में शांति से निर्णय लें।
लव: प्रेम में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
धन: भविष्य के लिए धन की बचत पर खास ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आज सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: पूजन में सफेद फूलों का उपयोग करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए संबंध और साझेदारियां बन सकती हैं।
लव: प्रेम जीवन में समझदारी से काम लें।
धन: घर-बाहर के फालतू खर्चों पर काबू पाएं।
स्वास्थ्य: आज थकावट से बचने के लिए आराम करें।