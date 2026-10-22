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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (17:41 IST)

Shukra Gochar 2026: 24 अक्टूबर से बदलेगी किस्मत! शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन इन 7 राशियों को बनाएगा धनवान

venus in chitra nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (17:47 IST)
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शुक्र देव का मंगल देव के स्वामीत्व वाले चित्रा नक्षत्र में प्रवेश 24 अक्टूबर 2026 को हो रहा है, जहाँ पहले से ही सूर्य और बुध की उपस्थिति के कारण कई शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस महत्वपूर्ण गोचर से मुख्य रूप से 7 राशियों (मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ) को विशेष धन लाभ, तरक्की और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी। लाभ प्राप्त करने वाली राशियों का विवरण इस प्रकार है।
 

1. मिथुन राशि (Gemini)

पंचम भाव में बन रहे त्रिग्रही योग के कारण मिथुन राशि के जातकों को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। कला, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नए अवसर और अपार सफलता मिलेगी।

2. कर्क राशि (Cancer)

चतुर्थ भाव में शुक्र का यह गोचर आपके भौतिक सुख-साधनों में बड़ी वृद्धि करेगा। नए वाहन, मकान या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के प्रबल योग हैं और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होगा।
 

3. कन्या राशि (Virgo)

धन और वाणी के द्वितीय भाव में यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत करेगा। काफी समय से अटका या रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और आपकी वाणी का प्रभाव लोगों को आकर्षित करेगा।
 

4. तुला राशि (Libra)

आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में त्रिग्रही युति बनने से आपके मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। समाज में आपका व्यक्तित्व निखरकर सामने आएगा।
 

5. धनु राशि (Sagittarius)

एकादश भाव यानी 'लाभ भाव' में शुक्र का प्रवेश आपकी आय के कई नए स्रोत खोलेगा। पुरानी अटकी हुई महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी और बड़े व प्रभावशाली लोगों से संबंध बनेंगे जो भविष्य में आर्थिक लाभ देंगे।

6. मकर राशि (Capricorn)

दशम भाव (कर्म भाव) में यह बदलाव आपके करियर में सकारात्मक मोड़ लाएगा। नौकरी और व्यापार में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी और आपकी मेहनत का पूरा फल धन व तरक्की के रूप में मिलेगा।
 

7. कुंभ राशि (Aquarius)

नवम भाव यानी 'भाग्य भाव' में यह गोचर आपका भाग्य चमकाएगा। किस्मत का पूरा साथ मिलने से आपके काम तेजी से बनेंगे। पिता या गुरु की सलाह से बड़ा आर्थिक लाभ होगा और धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे।
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