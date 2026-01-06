मंगलवार, 6 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. क्रिसमस
  4. epiphany and christmas day christian festival
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (12:52 IST)

6 जनवरी को एपिफेनी और 7 जनवरी को क्रिसमस का त्योहार

ईसाई धर्म
एपिफेनी (Epiphany), जिसे 'थ्री किंग्स डे' (Three Kings Day) भी कहा जाता है, ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद विश्‍व के करीब 15 देशों में 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। 
 
एपिफेनी क्या है?
1. इसका मुख्य महत्व
यह दिन उस घटना की याद में मनाया जाता है जब तीन बुद्धिमान व्यक्ति (The Three Wise Men / Magi) बाल यीशु (Jesus) के दर्शन करने पहुंचे थे। वे एक चमकते सितारे का पीछा करते हुए बेथलेहम आए थे और उन्होंने यीशु को राजा मानकर सोना, लोबान और गंधरस (Gold, Frankincense, and Myrrh) भेंट किया था।
 
2. 'एपिफेनी' शब्द का अर्थ
'एपिफेनी' एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है "प्रकटीकरण" (Manifestation)। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने खुद को एक मनुष्य (यीशु) के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया।
 
3. क्रिसमस का समापन
कहा जाता है कि क्रिसमस के 12 दिन बाद यह त्यौहार आता है। कई देशों में इसे "12th Night" के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन लोग अपने घरों से क्रिसमस की सजावट और पेड़ (Christmas Tree) हटाते हैं।
 
4. अलग-अलग परंपराएं
पश्चिमी चर्च: यहाँ मुख्य रूप से तीन बुद्धिमान व्यक्तियों की यात्रा पर ध्यान दिया जाता है।
 
पूर्वी चर्च (Orthodox): यहाँ इस दिन को यीशु के बपतिस्मा (Baptism) के रूप में मनाया जाता है। रूस और ग्रीस जैसे देशों में लोग पवित्र नदियों के ठंडे पानी में डुबकी लगाकर इसे मनाते हैं।
 
मिठाई और केक: कई देशों में 'किंग केक' (King Cake) बनाने की परंपरा है। केक के अंदर एक छोटा सा खिलौना या सिक्का छिपाया जाता है, और जिसे वह मिलता है, उसे दिन का 'राजा' या 'रानी' माना जाता है।
 
5. तीन बुद्धिमान व्यक्ति (Magi) कौन थे?
बाइबल के अनुसार, ये तीन लोग पूर्व दिशा से आए थे। उन्हें कैस्पर (Caspar), मेलचियोर (Melchior), और बालथाज़ार (Balthasar) के नाम से जाना जाता है। वे खगोलशास्त्री या ज्योतिषी थे जिन्होंने आसमान में एक अद्भुत तारा देखा और समझ गए कि यह किसी महान राजा के जन्म का संकेत है।
 
6. उनके द्वारा दिए गए उपहारों का रहस्य
उन्होंने यीशु को जो तीन उपहार दिए, उनका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है:
सोना (Gold): यह यीशु की 'राजसी गरिमा' (Kingship) का प्रतीक है।
लोबान (Frankincense): यह धूप की तरह इस्तेमाल होता था, जो यीशु की 'दिव्यता' (Divinity) या ईश्वर के स्वरूप का प्रतीक है।
गंधरस (Myrrh): यह एक सुगंधित तेल था जिसका उपयोग शवों के लेपन के लिए किया जाता था। यह यीशु के भविष्य में होने वाले 'बलिदान और मृत्यु' (Suffering and Death) का संकेत था।
 
7. जॉर्डन नदी में बपतिस्मा
जैसा कि मैंने पहले बताया, पूर्वी ईसाई परंपराओं (जैसे इथियोपिया या रूस में) में इस दिन का संबंध यीशु के बपतिस्मा से है। माना जाता है कि इसी दिन सेंट जॉन द बैपटिस्ट ने जॉर्डन नदी में यीशु को बपतिस्मा दिया था, और इसी समय ईश्वर की आवाज़ ने उन्हें अपना पुत्र घोषित किया था।
 
8. दुनिया भर में अलग-अलग परंपराएं:
स्पेन और लैटिन अमेरिका: यहाँ यह दिन क्रिसमस से भी बड़ा माना जाता है। बच्चे रात को अपने जूते बाहर रखते हैं ताकि 'तीन राजा' उनमें उपहार डाल सकें।
इटली: यहाँ एक बूढ़ी औरत की कहानी प्रसिद्ध है जिसे 'ला बेफाना' (La Befana) कहा जाता है। वह झाड़ू पर उड़कर आती है और बच्चों को उपहार देती है।
इथियोपिया: यहाँ इस त्यौहार को 'तिमकत' (Timkat) कहा जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग जुलूस निकालते हैं और पानी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं।
 
10. 
7 जनवरी को क्रिसमय डे: ईसा मसीह की वास्तविक जन्म तिथि को लेकर एकमत नहीं है। कुछ इसे 25 दिसंबर, तो कुछ 7 जनवरी मानते हैं और कुछ बसंत ऋतु की कोई सी तारीख।
 
रूस, इजराइल, मिस्र, यूक्रेन, बु्ल्गारिया, माल्डोवा, मैक्डोनिया, इथियोपिया, जॉर्जिया, ग्रीस, रोमानिया, सर्बिया, बेलारूस, मोंटेनेग्रो, कजाखस्तान। दरअसल ग्रेगोरियन और जूलियन कैंलेडर में अंतर होने के कारण ऐसा है। ये लोग जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं।
 
यह भी कहते हैं कि पहले 7 जनवरी को ही क्रिसमस डे मनाया जाता था। 1752 में जब इंग्लैंड ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाना शुरू किया तो जूलियन कैलेंडर के साथ अंतर को पूरा करने के लिए दिनों को हटा दिया गया। कई लोगों ने इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया और जूलियन कैलेंडर का उपयोग करना पसंद किया। अर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च 6 जनवरी को एपिफेनी के साथ क्रिसमस मनाता है। रविवार सबसे पहला ईसाई उत्सव था। दूसरी शताब्दी में, पुनरुत्थान एक अलग दावत बन गया और 6 जनवरी को पूर्वी चर्चों में एपिफेनी मनाया जाने लगा। एपिफेनी यानी यह रहस्योद्घाटन कि यीशु ईश्वर का पुत्र था।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वाद

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वादMakar Sankranti 2026: वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस बार ग्रहों की स्थिति साधकों और दान-पुण्य करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगी। मकर संक्रांति 2026 के मुख्य शुभ योग और विवरण नीचे दिए गए हैं।

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथा

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथाMagh Maas Katha 2026: माघ माह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक क्रियाएं और पुण्य लाभ के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस माह में किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और पवित्रता की प्राप्ति होती है।

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?Ganti and ghanta: भारतीय संस्कृति और मंदिर विज्ञान में घंटी का स्थान केवल एक वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय नाद और चेतना का प्रतीक है। प्राचीन काल में जहाँ मंदिरों में यह भक्ति का माध्यम थी, उपस्थिति की सूचना है। वहीं राजमहलों के द्वार पर लगा 'न्याय का घंटा' राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद का सेतु हुआ करता था।

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षित

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षितभविष्यवाणी 2026: नए वर्ष में घट सकती हैं देश और दुनिया में ये घटनाएं

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?Swami Vivekananda Jayanti 2026: स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल के लिए एक अत्यंत गौरवपूर्ण और भावनात्मक अवसर होता है। 2026 में उनकी 163वीं जयंती मनाई जा रही है। इस बार बंगाल में निम्नलिखित खास आयोजन हो रहे हैं।

6 जनवरी को एपिफेनी और 7 जनवरी को क्रिसमस का त्योहार

6 जनवरी को एपिफेनी और 7 जनवरी को क्रिसमस का त्योहारएपिफेनी (Epiphany), जिसे 'थ्री किंग्स डे' (Three Kings Day) भी कहा जाता है, ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद विश्‍व के करीब 15 देशों में 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ खास बातें।

Tilkuta Chauth 2026: तिल-संकटा चौथ पर कैसे करें पूजन, जानें मुहूर्त, महत्व और विधि

Tilkuta Chauth 2026: तिल-संकटा चौथ पर कैसे करें पूजन, जानें मुहूर्त, महत्व और विधिTilkut Chauth Vrat 2026: धार्मिक मान्यतानुसार तिल-संकटा चौथ एक बेहद शुभ और महत्वपूर्ण दिन है, जो विशेष रूप से संकटों से मुक्ति पाने, सुख-समृद्धि की प्राप्ति और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन तिल का दान और गणेश जी की पूजा से जीवन में शांति और सफलता आती है।

Magh 2026: माघ माह 2026 में क्‍या उपाय करें

Magh 2026: माघ माह 2026 में क्‍या उपाय करेंMagh Month Remedies: माघ माह हिन्दू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना है, जो आमतौर पर जनवरी-फरवरी में आता है। माघ मास का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। इस माह में कुछ खास उपायों को करने से व्यक्ति की आत्मिक और भौतिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

Sankashti Ganesh Chaturthi 2026, कब है साल की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जानें महत्व, पूजा विधि और मुहूर्त

Sankashti Ganesh Chaturthi 2026, कब है साल की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जानें महत्व, पूजा विधि और मुहूर्तSankashti Ganesh puja 2026: संकष्टी गणेश चतुर्थी एक अत्यधिक शुभ और पवित्र दिन है, जो हर महीने आती है, लेकिन 2026 की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी 06 जनवरी को है। यह दिन भगवान गणेश से हर प्रकार के संकट से मुक्ति पाने, सुख-समृद्धि की प्राप्ति और स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत लाभकारी है। गणेश जी की पूजा विधि का पालन करके इस दिन के पुण्य का लाभ उठाना चाहिए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com