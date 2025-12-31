रेड शॉर्ट ड्रेस में यामिनी मल्होत्रा का सुपर सिजलिंग लुक, बोल्ड अदाओं से मचाया तहलका

टीवी एक्ट्रेस यामिनी मल्होत्रा को 'बिग बॉस 18' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। बिग बॉस के घर में यामिनी ने अपनी हॉटनेस से गर्दा उड़ा दिया था। यामिनी उन अभिनेत्रियों में से हैं, जो सिर्फ पर्दे पर हीं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बराबर चर्चा में रहती हैं।

यामिनी मल्होत्रा इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। वह अपने हॉट एंड बोल्ड अंदाज से इंटरनेट का तापमान बढ़ा देती हैं। इस बार यामिनी ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में अपना सुपर बोल्ड लुक शेयर किया है।

शॉर्ट ड्रेस में यामिनी एक से बढ़कर एक बोल्ड अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं।

यामिनी ने मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने गले में एक खूबसूरत पेंडल भी कैरी किया है।

यामिनी ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'आपका सांता आ गया है। क्या मैं लेट हो गई हूं??

बता दें कि यामिनी मल्होत्रा एक्ट्रेस के साथ-साथ डेंटिस्ट भी हैं। वह टीवी शो 'गुम है किसीके प्यार में' काम कर चुकी हैं।