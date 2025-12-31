बुधवार, 31 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Yamini Malhotra super sizzling look in red short dress photos goes viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (16:56 IST)

रेड शॉर्ट ड्रेस में यामिनी मल्होत्रा का सुपर सिजलिंग लुक, बोल्ड अदाओं से मचाया तहलका

Yamini Malhotra hot photos
टीवी एक्ट्रेस यामिनी मल्होत्रा को 'बिग बॉस 18' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। बिग बॉस के घर में यामिनी ने अपनी हॉटनेस से गर्दा उड़ा दिया था। यामिनी उन अभिनेत्रियों में से हैं, जो सिर्फ पर्दे पर हीं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बराबर चर्चा में रहती हैं। 
 
यामिनी मल्होत्रा इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। वह अपने हॉट एंड बोल्ड अंदाज से इंटरनेट का तापमान बढ़ा देती हैं। इस बार यामिनी ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में अपना सुपर बोल्ड लुक शेयर किया है। 
 
शॉर्ट ड्रेस में यामिनी एक से बढ़कर एक बोल्ड अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
यामिनी ने मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने गले में एक खूबसूरत पेंडल भी कैरी किया है। 
 
यामिनी ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'आपका सांता आ गया है। क्या मैं लेट हो गई हूं??
 
बता दें कि यामिनी मल्होत्रा एक्ट्रेस के साथ-साथ डेंटिस्ट भी हैं। वह टीवी शो 'गुम है किसीके प्यार में' काम कर चुकी हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिंपल लुक में श्वेता तिवारी ने लूटी महफिल, देखिए एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज

सिंपल लुक में श्वेता तिवारी ने लूटी महफिल, देखिए एक्ट्रेस का दिलकश अंदाजएक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं। वह अपने बेटे संग नए साल का जश्न मनाने विदेश रवाना हो चुकी हैं। इसी बीच श्वेता ने अपने वेकेशन से कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में श्वेता का बेहद सिंपल लुक नजर आ रहा है। लेकिन इस लुक में भी श्वेता बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। वह ग्रे कलर का स्वेटर और ब्लक पैंट्स पहने दिख रही हैं।

नुसरत भरूचा ने नए साल की शुरुआत से पहले बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद, भड़के मौलाना, बोले- ये गुनाह है...

नुसरत भरूचा ने नए साल की शुरुआत से पहले बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद, भड़के मौलाना, बोले- ये गुनाह है...बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत नरूचा न्यू ईयर के वेलकम से पहले उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं। नुसरत ने मंदिर में पूजा-अर्चना करके बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने फोटो और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। नुसरत भरूचा का मंदिर जाना बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को पसंद नहीं आया है।

यश की 'टॉक्सिक' से नयनतारा का धमाकेदार लुक आया सामने, गंगा के किरदार में आएंगी नजर

यश की 'टॉक्सिक' से नयनतारा का धमाकेदार लुक आया सामने, गंगा के किरदार में आएंगी नजररॉकिंग स्टार यश की अप‍कमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक हैं। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स लगातार फिल्म के स्टारकास्ट के फर्स्ट लुक रिलीज कर रहे हैं।

1 जनवरी को मथुरा में होने वाला था सनी लियोनी का कार्यक्रम, संतों के विरोध के बाद रद्द हुआ इवेंट

1 जनवरी को मथुरा में होने वाला था सनी लियोनी का कार्यक्रम, संतों के विरोध के बाद रद्द हुआ इवेंटबॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। नए साल के मौके पर मथुरा में सनी लियोनी का कार्यक्रम होने वाला था। लेकिन मथुरा के साधु संतों और धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद इस आयोजन को रद्द कर दिया गया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम न होने देने का अनुरोध किया गया था।

मलाइका अरोरा को नहीं अरबाज खान संग तलाक का पछतावा, 52 साल की उम्र में रचाएंगी दूसरी शादी!

मलाइका अरोरा को नहीं अरबाज खान संग तलाक का पछतावा, 52 साल की उम्र में रचाएंगी दूसरी शादी!मलाइका अरोरा अपनी पसर्नल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। मलाइका ने साल 1997 में अरबाज खान संग शादी रचाई थी। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री भी काफी चर्चा में रहती थी। लेकिन शादी के 20 साल बाद मलाइका और अरबाज ने तलाक ले लिया था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com