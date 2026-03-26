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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 26 मार्च 2026 (12:12 IST)

संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद, प्रिया सचदेव ने सास रानी कपूर को RK फैमिली ट्रस्ट से किया बेदखल

Sanjay Kapur property dispute
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर के निधन के बाद से ही उनकी करोड़ों की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। सोना कॉमस्टार के पूर्व चेयरमैन संजय कपूर का पिछले साल जून में निधन हो गया था। संजय कपूर पीछे 30 हजार करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। 
 
संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर, पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों, मां रानी कपूर और बहन मंधिरा कपूर स्मिथ के बीच संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। इस कानूनी विवाद में हालिया मोड़ तब आया जब संजय कपूर की विधवा पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने अपनी सास रानी कपूर को आरके फैमिली ट्रस्ट के ट्रस्टी के पद से बर्खास्त कर दिया। प्रिया ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि 25 मार्च से रानी कपूर के पास ट्रस्ट के प्रबंधन या संपत्तियों से जुड़ा कोई अधिकार नहीं होगा।
 
प्रिया का आरोप है कि रानी कपूर ट्रस्ट की वैधता को ही कोर्ट में चुनौती दे रही हैं, जो ट्रस्टी के कर्तव्यों के खिलाफ है। गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले ही रानी कपूर ने प्रिया को पद से हटाने की कोशिश की थी, जिसे अब 'काउंटर अटैक' के रूप में देखा जा रहा है।
 
साल 2017 में स्थापित यह ट्रस्ट एक 'प्राइवेट और इर्रेवोकेबल' ट्रस्ट है। संजय कपूर अपने जीवनकाल में इसके एकमात्र लाभार्थी थे। उनके निधन के बाद, उनके बच्चे—अजारियास (प्रिया के बेटे), समायरा और कियान (करिश्मा कपूर के बच्चे)—इसके मुख्य लाभार्थी बन गए हैं।
 
रानी कपूर का दावा है कि यह ट्रस्ट धोखाधड़ी से बनाया गया था और उन्हें गुमराह करके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस ट्रस्ट को रद्द करने की मांग की है।
 
संपत्ति की लड़ाई में संजय कपूर की पूर्व पत्नी और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चे, समायरा और कियान भी शामिल हैं। उन्होंने कोर्ट में आरोप लगाया है कि प्रिया सचदेव ने संजय कपूर की वसीयत में हेरफेर किया है ताकि संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण हासिल किया जा सके। कोर्ट ने हाल ही में मूल वसीयत की फॉरेंसिक जांच की अनुमति भी दी है।
 
30,000 करोड़ का साम्राज्य
संजय कपूर का बिजनेस साम्राज्य मुख्य रूप से ऑटो कंपोनेंट दिग्गज 'सोना कॉमस्टार' (Sona Comstar) से जुड़ा है। आरके फैमिली ट्रस्ट के पास अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है। संपत्ति में आलीशान फार्महाउस, विदेशी निवेश और फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य करीब 30 हजार करोड़ रुपये आंका गया है।
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