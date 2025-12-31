बुधवार, 31 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Nayanthara first look poster out as ganga from film Toxic
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (14:20 IST)

यश की 'टॉक्सिक' से नयनतारा का धमाकेदार लुक आया सामने, गंगा के किरदार में आएंगी नजर

Film Toxic
रॉकिंग स्टार यश की अप‍कमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक हैं। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स लगातार फिल्म के स्टारकास्ट के फर्स्ट लुक रिलीज कर रहे हैं। 
 
यश, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी के बाद अब फिल्म से नयनतारा का लुक भी सामने आ गया है। मेकर्स ने नयनतारा का 'टॉक्सिक' से फर्स्ट लुक रिवील करते हुए लिखा, 'गंगा के रूप में पेश हैं नयनतारा।'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash (@thenameisyash)

फर्स्ट लुक पोस्टर में नयनतारा का किलर लुक देखने को मिल रहा है। नयनतारा ब्लैक कलर की थाई-हाई स्लिट स्टाइलिश ड्रेस में दिख रही हैं। वह हाथ में फायरआर्म लिए एक दरवाजे से अंदर जाती हुई दिख रही हैं, जबकि दो आदमी उनके लिए दरवाजा खुला रखे हुए हैं। 
 
फिल्म में नयनतारा जहां गंगा के किरदार में दिखेंगी, वहीं कियारा आडवाणी, नादिया और हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रूप में नजर आएंगी। 
 
फिल्म 'टॉक्सिक' का निर्देशन गीथु मोहनदास कर रहे हैं। फिल्म में यश और कियारा के अलावा तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर भी हैं। यह फिल्म ईद के मौके पर 19 मार्च, 2026 को छह भाषाओं में रिलीज होगी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

1 जनवरी को मथुरा में होने वाला था सनी लियोनी का कार्यक्रम, संतों के विरोध के बाद रद्द हुआ इवेंट

1 जनवरी को मथुरा में होने वाला था सनी लियोनी का कार्यक्रम, संतों के विरोध के बाद रद्द हुआ इवेंटबॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। नए साल के मौके पर मथुरा में सनी लियोनी का कार्यक्रम होने वाला था। लेकिन मथुरा के साधु संतों और धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद इस आयोजन को रद्द कर दिया गया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम न होने देने का अनुरोध किया गया था।

मलाइका अरोरा को नहीं अरबाज खान संग तलाक का पछतावा, 52 साल की उम्र में रचाएंगी दूसरी शादी!

मलाइका अरोरा को नहीं अरबाज खान संग तलाक का पछतावा, 52 साल की उम्र में रचाएंगी दूसरी शादी!मलाइका अरोरा अपनी पसर्नल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। मलाइका ने साल 1997 में अरबाज खान संग शादी रचाई थी। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री भी काफी चर्चा में रहती थी। लेकिन शादी के 20 साल बाद मलाइका और अरबाज ने तलाक ले लिया था।

फिटनेस और वेलनेस पर कुब्रा सैत बोलीं- स्वस्थ रहने की सबसे जरूरी शर्त है एक स्वस्थ मन

फिटनेस और वेलनेस पर कुब्रा सैत बोलीं- स्वस्थ रहने की सबसे जरूरी शर्त है एक स्वस्थ मनअभिनेत्री और टेलीविजन होस्ट कुब्रा सैत फिटनेस की एक नई, संतुलित और सशक्त परिभाषा पेश करती हैं, जहां शरीर के वजन से कहीं अधिक महत्व मानसिक मजबूती और आत्म-जागरूकता है। बॉडी इमेज और मानसिक स्वास्थ्य पर अपनी बेबाक राय के लिए पहचानी जाने वाली कुब्रा का मानना है कि वेलनेस की असली शुरुआत मन से होती है और वहीं से शरीर तक उसका प्रभाव पहुंचता है।

ईयर एंडर: देखिए साल 2025 को अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय से परिभाषित करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट

ईयर एंडर: देखिए साल 2025 को अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय से परिभाषित करने वाले अभिनेताओं की लिस्टवर्ष 2025 भारतीय सिनेमा में पुरुष अभिनेताओं के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार साल साबित हुआ। हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्मों से लेकर भव्य ऐतिहासिक गाथाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पारिवारिक कहानियों तक, अभिनेताओं ने हर जॉनर में सशक्त और प्रभावशाली अभिनय प्रस्तुत किए।

TVF रिवाइंड 2025: इमोशंस और दिल छू लेने वाली कहानियों से भरा साल

TVF रिवाइंड 2025: इमोशंस और दिल छू लेने वाली कहानियों से भरा सालसाल 2025 में टीवीएफ ने कई शानदार शोज पेश किए, जैसे पंचायत सीजन 4, ग्राम चिकित्सालय, हाफ CA सीजन 2, सेना: गार्डियंस ऑफ द नेशन, सिक्सर सीजन 2, कोर्ट कचहरी, वेरी पारिवारिक सीजन 2, गुरी धैर्य की लव स्टोरी, मेडिकल ड्रीम्स, सिस्टर्स सीजन 2, लाइफ इन 20s, मित्रोनपोलिटन, अरेंज्ड कपल, पटना हॉस्टल इन पुणे और भी कई हिट शोज़।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com