बुधवार, 31 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. nushrratt bharucha visits ujjain mahakal temple bareilly maulana shahabuddin razvi angry
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (14:59 IST)

नुसरत भरूचा ने नए साल की शुरुआत से पहले बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद, भड़के मौलाना, बोले- ये गुनाह है...

Nushrratt Bharucha visits Mahakal Temple
बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत नरूचा न्यू ईयर के वेलकम से पहले उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं। नुसरत ने मंदिर में पूजा-अर्चना करके बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने फोटो और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। 
 
नुसरत भरूचा का मंदिर जाना बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को पसंद नहीं आया है। रजवी का कहना है कि नुसरत ने महाकाल मंदिर में पूजा करके 'बड़ा पाप' किया है। इसके लिए नुसरत को पछतावा करना चाहिए। उन्हें कलमा पढ़ना होगा।
 
न्यूज एजेंसी एएनआई संग बात करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जा करके, पूजा-पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए। अपने ऊपर चादर ओढी। माथे पर कश्का (चंदन), तमाम चीजें जो उन्होंने की, ये शरीयत की नजर में, गुनाह है। 
 
मौलाना ने कहा, नुसरत ने सबसे बड़ा गुनाह है। ये गुनाह-ए-अजीम है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया है। इसलिए उन पर हुक्म आइद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और कलमा पढ़ें। 
 
बता दें कि नुसरत भरूचा एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि उनकी हिंदू धर्म में पूरी आस्था है। एक पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने कहा था कि वह बचपन से ही कई मंदिर गई हैं। कई गुरुद्वारे गई हैं। कई सारे चर्च गई हैं। उन्होंने 16 शुक्रवार के व्रत के साथ-साथ माता संतोषी का भी व्रत रखा है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

यश की 'टॉक्सिक' से नयनतारा का धमाकेदार लुक आया सामने, गंगा के किरदार में आएंगी नजर

यश की 'टॉक्सिक' से नयनतारा का धमाकेदार लुक आया सामने, गंगा के किरदार में आएंगी नजररॉकिंग स्टार यश की अप‍कमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक हैं। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स लगातार फिल्म के स्टारकास्ट के फर्स्ट लुक रिलीज कर रहे हैं।

1 जनवरी को मथुरा में होने वाला था सनी लियोनी का कार्यक्रम, संतों के विरोध के बाद रद्द हुआ इवेंट

1 जनवरी को मथुरा में होने वाला था सनी लियोनी का कार्यक्रम, संतों के विरोध के बाद रद्द हुआ इवेंटबॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। नए साल के मौके पर मथुरा में सनी लियोनी का कार्यक्रम होने वाला था। लेकिन मथुरा के साधु संतों और धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद इस आयोजन को रद्द कर दिया गया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम न होने देने का अनुरोध किया गया था।

मलाइका अरोरा को नहीं अरबाज खान संग तलाक का पछतावा, 52 साल की उम्र में रचाएंगी दूसरी शादी!

मलाइका अरोरा को नहीं अरबाज खान संग तलाक का पछतावा, 52 साल की उम्र में रचाएंगी दूसरी शादी!मलाइका अरोरा अपनी पसर्नल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। मलाइका ने साल 1997 में अरबाज खान संग शादी रचाई थी। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री भी काफी चर्चा में रहती थी। लेकिन शादी के 20 साल बाद मलाइका और अरबाज ने तलाक ले लिया था।

फिटनेस और वेलनेस पर कुब्रा सैत बोलीं- स्वस्थ रहने की सबसे जरूरी शर्त है एक स्वस्थ मन

फिटनेस और वेलनेस पर कुब्रा सैत बोलीं- स्वस्थ रहने की सबसे जरूरी शर्त है एक स्वस्थ मनअभिनेत्री और टेलीविजन होस्ट कुब्रा सैत फिटनेस की एक नई, संतुलित और सशक्त परिभाषा पेश करती हैं, जहां शरीर के वजन से कहीं अधिक महत्व मानसिक मजबूती और आत्म-जागरूकता है। बॉडी इमेज और मानसिक स्वास्थ्य पर अपनी बेबाक राय के लिए पहचानी जाने वाली कुब्रा का मानना है कि वेलनेस की असली शुरुआत मन से होती है और वहीं से शरीर तक उसका प्रभाव पहुंचता है।

ईयर एंडर: देखिए साल 2025 को अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय से परिभाषित करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट

ईयर एंडर: देखिए साल 2025 को अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय से परिभाषित करने वाले अभिनेताओं की लिस्टवर्ष 2025 भारतीय सिनेमा में पुरुष अभिनेताओं के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार साल साबित हुआ। हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्मों से लेकर भव्य ऐतिहासिक गाथाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पारिवारिक कहानियों तक, अभिनेताओं ने हर जॉनर में सशक्त और प्रभावशाली अभिनय प्रस्तुत किए।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com