बुधवार, 31 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (12:52 IST)

मलाइका अरोरा को नहीं अरबाज खान संग तलाक का पछतावा, 52 साल की उम्र में रचाएंगी दूसरी शादी!

Malaika Arora and Arbaaz Khan's divorce
मलाइका अरोरा अपनी पसर्नल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। मलाइका ने साल 1997 में अरबाज खान संग शादी रचाई थी। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री भी काफी चर्चा में रहती थी। लेकिन शादी के 20 साल बाद मलाइका और अरबाज ने तलाक ले लिया था। 
 
इसके बाद मलाइका की जिंदगी में अर्जुन कपूर की एंट्री हुई। दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया। अक्सर दोनों की शादी की खबरें भी सामने आती थी। हालांकि बाद में यह कपल भी अलग हो गया। वहीं अरबाज खान शूरा खान दूसरी शादी रचा चुके हैं। 
 
हाल ही में इंडिया टुडे संग बातचीत में मलाइका अरोरा ने अपनी शादी टूटने को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि तलाक के बाद उन्हें काफी गलत तरीके से जज किया गया था। मलाइका ने कहा कि उन्होंने साल 2016 में अरबाज खान संग तलाक अनाउंस कर दिया था, जबकि उनका डिवोर्स साल 2017 में फाइनल हुआ। 
 
मलाइका ने कहा, मुझे एहसास हो गया था कि खुश रहने के लिए मूव ऑन करना जरूरी है। मगर किसी ने ये नहीं समझा था। हर किसी ने मुझपर सवाल उठाए थे और कहा था- तुम अपनी खुशी को सबसे ऊपर कैसे रख सकती हो? लेकिन मैं ऐसा करके खुश थी। मुझे लगा था कि इससे मेरे साथ कितना बुरा हो जाएगा? 
 
उन्होंने कहा, मुझे न केवल पब्लिक से, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार से भी बहुत आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा था। उस समय मुझसे मेरे सभी फैसलों के बारे में सवाल किए गए थे। फिर भी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने फैसलों पर अडिग रही। मुझे कोई पछतावा नहीं है। 
 
मलाइका ने कहा, दुर्भाग्य से आदमियों से ये सभी सवाल कभी नहीं पूछे जाते। कहीं न कहीं, यह बस मान लिया जाता है कि हम एक पुरुष-प्रधान समाज में रहते हैं और चीजें ऐसी ही होती हैं। जब पुरुषों की बात आती है, तो कभी कोई आलोचना नहीं की जाती। दुर्भाग्य से, महिलाओं को हर रोज इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। 
 
मलाइका ने कहा, मैं शादी में यकीन रखती हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेरे लिए ही बनी है। अगर होती भी है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं शादी के पीछे नहीं भाग रही। मैं खुद में बहुत संतुष्ट हूं। मेरी शादी हुई थी। फिर मैंने इससे मूव ऑन कर लिया। मैं रिश्तों में रह चुकी हूं। पर मैं हताश नहीं हूं।
 
एक्ट्रेस ने कहा, मैं आज भी अपनी जिंदगी से प्यार करती हूं। मैं प्यार के आइडिया से प्यार करती हूं। मुझे प्यार करना और प्यार बांटना पसंद है। मैं प्यार के लिए पूरी तरह से ओपन हूं, लेकिन मैं इसे तलाश नहीं रही हूं। अगर यह नेचुरली हो जाता है और अगर यह मेरी जिंदगी में दस्तक देता है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगी।
फिटनेस और वेलनेस पर कुब्रा सैत बोलीं- स्वस्थ रहने की सबसे जरूरी शर्त है एक स्वस्थ मन

फिटनेस और वेलनेस पर कुब्रा सैत बोलीं- स्वस्थ रहने की सबसे जरूरी शर्त है एक स्वस्थ मनअभिनेत्री और टेलीविजन होस्ट कुब्रा सैत फिटनेस की एक नई, संतुलित और सशक्त परिभाषा पेश करती हैं, जहां शरीर के वजन से कहीं अधिक महत्व मानसिक मजबूती और आत्म-जागरूकता है। बॉडी इमेज और मानसिक स्वास्थ्य पर अपनी बेबाक राय के लिए पहचानी जाने वाली कुब्रा का मानना है कि वेलनेस की असली शुरुआत मन से होती है और वहीं से शरीर तक उसका प्रभाव पहुंचता है।

ईयर एंडर: देखिए साल 2025 को अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय से परिभाषित करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट

ईयर एंडर: देखिए साल 2025 को अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय से परिभाषित करने वाले अभिनेताओं की लिस्टवर्ष 2025 भारतीय सिनेमा में पुरुष अभिनेताओं के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार साल साबित हुआ। हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्मों से लेकर भव्य ऐतिहासिक गाथाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पारिवारिक कहानियों तक, अभिनेताओं ने हर जॉनर में सशक्त और प्रभावशाली अभिनय प्रस्तुत किए।

TVF रिवाइंड 2025: इमोशंस और दिल छू लेने वाली कहानियों से भरा साल

TVF रिवाइंड 2025: इमोशंस और दिल छू लेने वाली कहानियों से भरा सालसाल 2025 में टीवीएफ ने कई शानदार शोज पेश किए, जैसे पंचायत सीजन 4, ग्राम चिकित्सालय, हाफ CA सीजन 2, सेना: गार्डियंस ऑफ द नेशन, सिक्सर सीजन 2, कोर्ट कचहरी, वेरी पारिवारिक सीजन 2, गुरी धैर्य की लव स्टोरी, मेडिकल ड्रीम्स, सिस्टर्स सीजन 2, लाइफ इन 20s, मित्रोनपोलिटन, अरेंज्ड कपल, पटना हॉस्टल इन पुणे और भी कई हिट शोज़।

विपुल अमृतलाल शाह की 'द केरल स्टोरी 2' की शूटिंग हुई पूरी, फिल्म की रिलीज डेट पर चर्चा हुई तेज

विपुल अमृतलाल शाह की 'द केरल स्टोरी 2' की शूटिंग हुई पूरी, फिल्म की रिलीज डेट पर चर्चा हुई तेजविपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी' के रिलीज ने काफी हलचल मचा दी थी। अपनी प्रभावशाली कहानी के कारण फिल्म ने दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा और बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीते। ताज़ा अपडेट में बताया गया है कि 'द केरल स्टोरी 2' को बहुत कड़ी सुरक्षा में शूट किया गया है और यह 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है।

Four More Shots Please! सीजन 4 के बाद भी दिल नहीं भरा? साल के अंत में देखें ये 7 दमदार महिला-केंद्रित वेब सीरीज

Four More Shots Please! सीजन 4 के बाद भी दिल नहीं भरा? साल के अंत में देखें ये 7 दमदार महिला-केंद्रित वेब सीरीजFour More Shots Please! सीजन 4 ने एक बार फिर महिला दोस्ती की ताकत दिखाई है। अगर आप भी ऐसी ही कहानियों की तलाश में हैं, तो ये 7 महिला-केंद्रित वेब सीरीज दोस्ती, आत्मविश्वास, संघर्ष और खुद को खोजने की खूबसूरती को बेहद ईमानदारी से पेश करती हैं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
