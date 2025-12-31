विपुल अमृतलाल शाह की 'द केरल स्टोरी 2' की शूटिंग हुई पूरी, फिल्म की रिलीज डेट पर चर्चा हुई तेज

विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी' के रिलीज ने काफी हलचल मचा दी थी। अपनी प्रभावशाली कहानी के कारण फिल्म ने दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा और बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीते। ताज़ा अपडेट में बताया गया है कि विपुल अमृतलाल शाह की प्रोडक्शन में बनी 'द केरल स्टोरी 2' को बहुत कड़ी सुरक्षा में शूट किया गया है और यह 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है।

'द केरल स्टोरी' का सिक्वल, जो कि केरल में सेट है, पहले ही शूट हो चुका है। खबरों के मुताबिक, इसमें कहानी पहले से भी गहरी और गंभीर होगी। द केरला स्टोरी 2 के कास्ट और डायरेक्टर की जानकारी अभी गुप्त रखी जा रही है। इस बारे में इंडस्ट्री के एक इंडिपेंडेंट सोर्स ने बताया है कि, 'द केरल स्टोरी 2' को बेहद कंट्रोल और सुरक्षित तरीके से शूट किया गया है।



प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान कोई परेशानी सामने आए। सोर्स ने आगे बताया, शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू को अपने फोन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, ताकि सेट से कोई जानकारी लीक न हो सके।



सोर्स ने यह भी बताया कि एक एग्जीबिटर्स के अनुसार, फिल्म की रिलीज़ डेट 27 फरवरी 2026 तय कर दी गई है। ये वाकई में मजेदार खबर है, द केरला स्टोरी 2 अब आधिकारिक तौर पर बन रही है। इसके अलावा, द केरला स्टोरी बहुत हिट रही थी। फिल्म ने पहले ही दिन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की। अपनी दूसरी वीकेंड खत्म होने से पहले ही इसने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और दूसरे रविवार को सबसे ज्यादा पैसे कमाए।