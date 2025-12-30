मंगलवार, 30 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (17:49 IST)

Four More Shots Please! सीजन 4 के बाद भी दिल नहीं भरा? साल के अंत में देखें ये 7 दमदार महिला-केंद्रित वेब सीरीज

female centric web series like four more shots please season 4
Four More Shots Please  अपने चौथे सीजन के साथ लौटकर एक बार फिर यह साबित कर गई कि महिला दोस्ती पर बनी कहानियां दर्शकों को अलग ही तरह से छूती हैं। यह सीरीज बेबाक, अपूर्ण लेकिन भावनात्मक रूप से सच्ची महिलाओं की जिंदगी दिखाती है, जहां करियर, रिश्ते, दिल टूटना और खुद को समझने की जद्दोजहद साथ-साथ चलती है। गर्ल गैंग का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है।
 
जब बाहर जाना भारी लगे, तब ये शोज़ बनते हैं सुकून
साल के आखिरी दिनों में जब भीड़-भाड़ वाली पार्टियों की जगह लोग घर पर सुकून भरी शामें पसंद करते हैं, तब महिला-केंद्रित वेब सीरीज एक परफेक्ट एस्केप बन जाती हैं। दोस्ती, महत्वाकांक्षा, साहस और आत्म-खोज से भरी ये कहानियां भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर महिला किरदारों की बदलती पहचान को दर्शाती हैं।
 
Four More Shots Please! – आज की महिलाओं की सच्ची तस्वीर
अब चौथे सीजन में पहुंच चुकी Four More Shots Please! चार आधुनिक महिलाओं की जिंदगी के उतार-चढ़ाव को दिखाती है। यह सीरीज बिना किसी झिझक के महिला इच्छाओं, गलतियों और भावनाओं को सामने रखती है। भारतीय ओटीटी पर महिला दोस्ती की यह सबसे मजबूत आवाज मानी जाती है।
 
Call Me Bae: टूटकर भी खुद को फिर से खड़ा करना
अनन्या पांडे की Call Me Bae एक ऐसी महिला की कहानी है, जिसे परिवार से ठुकराए जाने के बाद दोस्तों का सहारा मिलता है। यह सीरीज दिखाती है कि मुश्किल वक्त में महिला दोस्ती कैसे सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बन जाती है और इंसान को खुद पर फिर से भरोसा करना सिखाती है।
 
Cutting Chai: छोटी कहानियों में बड़ी सच्चाइयां
Cutting Chai एक माइक्रो-सीरीज है, जो छोटी-छोटी कड़ियों में महिलाओं की दोस्ती, सपनों और रोजमर्रा की परेशानियों को दिखाती है। सच्ची बातचीत और आम जिंदगी के पलों से बनी यह सीरीज महिला-केंद्रित कहानी कहने का ताजा और ईमानदार उदाहरण है।
 
Girls Hostel: कॉलेज लाइफ और दोस्ती की मासूम दुनिया
Girls Hostel हल्के-फुल्के अंदाज में कॉलेज में रहने वाली लड़कियों की जिंदगी को दिखाती है। हंसी-मजाक, दोस्ती और आत्मनिर्भर बनने की यह कहानी बताती है कि साझा जगहें और छोटे पल कैसे जिंदगी भर की यादें बन जाते हैं।
 
Fabulous Lives of Bollywood Wives: चमक के पीछे की सच्चाई
इस सीरीज में ग्लैमर जरूर है, लेकिन असली फोकस महिलाओं की महत्वाकांक्षा, दोस्ती और पहचान पर है। यह दिखाती है कि लगातार जजमेंट और पब्लिक नजरों के बीच महिलाएं कैसे खुद को संतुलित रखती हैं।
 
Saas, Bahu Aur Flamingo: जब महिलाएं संभालती हैं सत्ता
नाम से अलग, यह सीरीज एक दमदार महिला-प्रधान क्राइम ड्रामा है। इसमें महिलाएं ताकतवर, निडर और अप्रत्याशित रूप में सामने आती हैं, जो पारंपरिक जेंडर रोल्स को पूरी तरह चुनौती देती हैं।
 
Made in Heaven: रिश्ते, समाज और महिलाओं की जद्दोजहद
शानदार शादियों की पृष्ठभूमि में बनी Made in Heaven महिलाओं के सपनों, रिश्तों और सामाजिक दबावों को बेहद गहराई से दिखाती है। इसके महिला किरदार इसे ओटीटी की सबसे संतुलित और प्रभावशाली सीरीज में शामिल करते हैं।
 
नए साल का स्वागत, अपनी शर्तों पर
अगर इस न्यू ईयर बाहर जाने का मन नहीं है, तो घर पर रहकर इन महिला-केंद्रित कहानियों के साथ साल को अलविदा कहिए। दोस्ती, मजबूती और खुद को दोबारा खोजने वाली ये कहानियां आपको सुकून भी देंगी और प्रेरणा भी।
