दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल

बॉलीवुड में अगर फिटनेस आइकन की बात होती है तो दिशा पाटनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। स्क्रीन पर उनकी एनर्जी, टोन्ड फिगर और एथलेटिक बॉडी देखकर हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वह खुद को इतना फिट कैसे रखती हैं। दिशा का मानना है कि फिटनेस केवल पतला दिखने का नाम नहीं, बल्कि शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरह से मजबूत बनाने का तरीका है। यही वजह है कि वह सालभर अपनी फिटनेस पर लगातार काम करती हैं।

दिशा का दिन अक्सर कार्डियो से शुरू होता है। वह दौड़ना, ट्रेडमिल, साइकलिंग और हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) जैसे वर्कआउट करती हैं, जिससे शरीर की कैलोरी तेजी से बर्न होती है। इसके बाद वह वेट ट्रेनिंग पर खास ध्यान देती हैं। स्क्वैट्स, डेडलिफ्ट, लंजेस, बेंच प्रेस और शोल्डर एक्सरसाइज उनके नियमित वर्कआउट का हिस्सा हैं। इससे उनकी मसल्स मजबूत रहती हैं और बॉडी का शेप भी बेहतर बना रहता है।









दिशा मार्शल आर्ट और किकबॉक्सिंग की भी शौकीन हैं। कई फिल्मों के एक्शन सीन के लिए उन्होंने इसकी खास ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा जिम्नास्टिक्स और फ्लिप्स की प्रैक्टिस भी उनकी फिटनेस का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि उनकी बॉडी में शानदार फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस देखने को मिलता है। समय मिलने पर वह योग और स्ट्रेचिंग भी करती हैं ताकि शरीर रिलैक्स रहे और चोट लगने का खतरा कम हो।

वर्कआउट के साथ-साथ दिशा अपनी डाइट को लेकर भी बेहद अनुशासित रहती हैं। वह जंक फूड, ज्यादा चीनी और तली-भुनी चीजों से दूरी बनाकर रखती हैं। उनके खाने में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। अंडे, चिकन, मछली, दालें और पनीर जैसे प्रोटीन स्रोत उनके भोजन का हिस्सा रहते हैं। इसके अलावा ताजे फल, हरी सब्जियां, ब्राउन राइस, ओट्स और हेल्दी फैट्स को भी वह अपनी डाइट में शामिल करती हैं। दिनभर पर्याप्त पानी पीना और शरीर को हाइड्रेट रखना भी उनकी प्राथमिकता होती है।









दिशा यह भी मानती हैं कि फिट रहने के लिए पर्याप्त नींद उतनी ही जरूरी है जितनी एक्सरसाइज। वह शरीर को रिकवरी का पूरा समय देती हैं ताकि मसल्स बेहतर तरीके से काम कर सकें। कभी-कभी वह अपनी पसंद का खाना भी खाती हैं, लेकिन मात्रा और संतुलन का पूरा ध्यान रखती हैं।



दिशा पाटनी की फिटनेस यात्रा यही बताती है कि आकर्षक फिगर किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि रोजाना की मेहनत, संतुलित खानपान और अनुशासित जीवनशैली से हासिल होता है। उनकी यही आदतें उन्हें बॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शामिल करती हैं।