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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (12:18 IST)

IFFM 2026 Winners List: रेखा को मिला 'एक्सीलेंस इन सिनेमा', दुलकर सलमान बने बेस्ट एक्टर, देखें पूरी विनर्स लिस्ट

Indian Film Festival of Melbourne 2026
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (12:21 IST)
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17वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का शानदार आगाज और समापन भारतीय सिनेमा के रंगों से सराबोर रहा। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर आयोजित इस प्रतिष्ठित फिल्म अवॉर्ड्स में भारत और उपमहाद्वीप की बेहतरीन फिल्मों, कलाकारों और निर्देशकों को सम्मानित किया गया। 
 
इस साल का इवेंट न केवल ब्लॉकबस्टर सिनेमा बल्कि स्वतंत्र फिल्मों, उभरते हुए कलाकारों और सामाजिक विविधता पर आधारित कहानियों के नाम रहा। समारोह में जहां दिग्गज अभिनेत्री रेखा को सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए खास सम्मान मिला, वहीं रानी मुखर्जी के 30 सालों के शानदार फिल्मी सफर का जश्न भी धूमधाम से मनाया गया।
 
रेखा और रानी मुखर्जी का ऐतिहासिक सम्मान
17वें मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उस वक्त माहौल बेहद खास हो गया जब भारतीय सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री रेखा को 'एक्सीलेंस इन सिनेमा' अवॉर्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही, बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रानी मुखर्जी को इंडस्ट्री में अपने 30 साल सफलतापूर्वक पूरे करने के उपलक्ष्य में विशेष सम्मान प्रदान किया गया।
 
दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी को 'लीडरशिप इन सिनेमा' का अवॉर्ड मिला, जबकि पंकज त्रिपाठी को 'आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन' से सम्मानित किया गया।
 
दुलकर सलमान बने बेस्ट एक्टर, 'लोका चैप्टर 1' को मिला बेस्ट फिल्म का खिताब
मुख्य श्रेणियों की बात करें तो फिल्म 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' ने बाजी मारते हुए 'बेस्ट फिल्म' का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया। वहीं, फिल्म 'कांतारा: ए लेजेंड - चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी को 'बेस्ट डायरेक्टर' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
 
अभिनय की दुनिया में दुलकर सलमान ने अपनी फिल्म 'कांता' में शानदार प्रदर्शन के लिए 'बेस्ट एक्टर' की ट्रॉफी उठाई। अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी को उनकी फिल्म 'फुल प्लेट' के लिए 'बेस्ट एक्ट्रेस' चुना गया। डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट के बढ़ते दबदबे को देखते हुए IFFM में सीरीज कैटेगरी को भी विशेष रूप से शामिल किया गया।
 
  • बेस्ट सीरीज: फ्रीडम एट मिडनाइट - सीजन 2 
  • बेस्ट एक्टर (सीरीज): विजय वर्मा (मटका किंग)
  • बेस्ट एक्ट्रेस (सीरीज): रसिका दुग्गल (दिल्ली क्राइम 3)
 
IFFM 2026: विनर्स की पूरी सूची 
  • बेस्ट फिल्म: लोका चैप्टर 1: चंद्रा 
  • बेस्ट फिल्म (स्पेशल मेंशन): द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली
  • बेस्ट डायरेक्टर: ऋषभ शेट्टी (कांतारा: ए लेजेंड - चैप्टर 1)
  • बेस्ट एक्टर: दुलकर सलमान (कांता)
  • बेस्ट एक्ट्रेस: कीर्ति कुल्हारी (फुल प्लेट)
 
  • बेस्ट इंडी फिल्म: नॉट अ हीरो (रीमा दास)
  • स्पेशल मेंशन (इंडी फिल्म): किक्करन दे फुल्ल (फ्लावर्स ऑफ अकेशिया)
  • बेस्ट फिल्म (उपमहाद्वीप): नो गुड मेन (शहरबानू सादात)
  • पीपुल्स चॉइस अवॉर्ड: सैयारा 
 
शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री एवं अन्य श्रेणियां
  • इक्वालिटी इन सिनेमा अवॉर्ड: सितारे जमीन पर
  • स्पेशल मेंशन (इक्वालिटी इन सिनेमा): सिमरन मंगेशकर (सितारे जमीन पर)
  • रेनबो स्टोरीटेलर अवॉर्ड: लाला एंड पॉपी
  • बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म: फ्लाइंग टाइगर्स (मधुश्री दत्ता)
  • शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता (ऑस्ट्रेलिया): द वेट ऑफ सॉइल
  • शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता (भारत): जोस टर्न
 
क्यों खास है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न?
इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) भारत के बाहर आयोजित होने वाले सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य न केवल मुख्यधारा (मेनस्ट्रीम) की फिल्मों को पहचान देना है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से आने वाली उन कहानियों को भी बड़ा मंच प्रदान करना है जो लैंगिक समानता, विविधता और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से बात करती हैं।
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