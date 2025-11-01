रविवार, 2 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. shah rukh khan fitness diet workout at 60
Written By WD Entertainment Desk

शाहरुख खान कैसे 60 साल के होने के बावजूद दिखते हैं जवान, जानें उनकी फिटनेस का राज

शाहरुख खान का फिटनेस मंत्र: दो मील डाइट, देर-रात वर्कआउट… ऐसे दिखते हैं बिल्कुल यंग

Shahrukh Khan diet and fitness secret
बॉलीवुड के “किंग खान” शाहरुख खान, जो 2 नवंबर 2025 को 60 साल के हो जाएंगे, आज भी अपने फिट लुक और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी से साबित करते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में बताया है कि उनकी फिटनेस का फॉर्मूला बेहद सरल है,  कड़ा मशीनी व्यायाम या जटिल डाइट नहीं बल्कि अनुशासन, संतुलित भोजन और नियमित वर्कआउट। 
 
क्या खाते हैं शाहरुख? उनकी डाइट प्लान पर एक नजर
शाहरुख खान का डाइट प्लान दिखने में सरल है लेकिन परिणाम शानदार। उन्होंने बताया है कि वे अक्सर दो बार भोजन करते हैं। लंच और डिनर, बीच में स्नैक्स नहीं। उनका कहना है कि वे बेहद भारी पकवान नहीं पसंद करते। उनके भोजन में स्प्राउट्स, ग्रिल्ड चिकन, ब्रोकली, दाल जैसी चीजें शामिल रहती हैं। 
 
इसके अलावा, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस और ज्यादा तेल-घी वाले व्यंजनों से काफी हद तक परहेज़ करते हैं। दिन में कभी-कभी उन्हें सिर्फ एक मीट-अप जैसे “वन मील ए डे (OMAD)” का विकल्प मिल जाता है, जब शूटिंग शेड्यूल बहुत तंग हो जाता है। 
 
उनका वर्कआउट प्लान क्या है?
शाहरुख खान का वर्कआउट प्लान भी बहुत लंबा नहीं है, लेकिन बेहद नियमित और स्मार्ट है। उनके ट्रेनर के अनुसार वे लगभग 30 मिनट से 45 मिनट का वर्कआउट करते हैं, अक्सर देर रात या सुबह बहुत देर तक काम के बाद। वर्कआउट में कार्डियो, सर्किट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मिश्रण होता है, जैसे गॉब्लेट स्क्वाट्स, जम्पिंग लंजेस, वॉल सिट्स, डंबल प्रेस, लैट पुल डाउन आदि। 
 
विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि उनका वर्कआउट टाइम भी थोड़ा अलग है। अक्सर 2-3 बजे रात में या शूटिंग के बाद घर लौटकर। इस तरह का रूटीन बेहद असाधारण लगता है, लेकिन शाहरुख इसे अपने व्यस्त शेड्यूल में फिट कर लेते हैं।
 
फिटनेस के पीछे मानसिकता और लाइफस्टाइल
वर्षों से शाहरुख खान ने यह सीख लिया है कि फिट रहने के लिए केवल व्यायाम और भोजन ही काफी नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और नियमितता भी बहुत जरूरी है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि वे देर रात तक काम करते हैं, सोने का वक्त भी अजीब है। जब जमाना जागता है तब वे सोने जाते हैं, अक्सर 5 सुबह बजे। लेकिन इसके बावजूद अपनी फिटनेस बनाए रख पाना उनके समर्पण का प्रमाण है।
 
उनका मानना है कि व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, न कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी फैंसी डाइट या ट्रेंडिंग वर्कआउट प्लान्स को अंधविश्वास की तरह नहीं अपनाया है, बल्कि उन्होंने अपनी बॉडी, अपने शेड्यूल और अपनी ज़रूरतों के अनुसार साधारण लेकिन असरदार तरीका अपनाया है। 
 
क्यों हैं ये टिप्स आपके लिए प्रेरणादायक?
अगर आप शाहरुख खान की तरह फिट दिखना चाहते हैं, तो उनसे सीखने योग्य कुछ बातें हैं। पहला, अत्यधिक जटिल नियम नहीं बल्कि अपने शरीर और शेड्यूल के अनुकूल सरल रूटीन चुनें। दूसरा, नियमितता बनाए रखें, चाहे समय अनियमित हो, लेकिन छोटा वर्कआउट भी निरंतर करने से असर दिखता है। और तीसरा, भोजन में संतुलन रखें, बहुत ज्यादा व्यंजन वाले भारी मेनू से बचें, पोषण-संपन्न सरल भोजन अपनाएं।
 
शाहरुख खान का यह उदाहरण साबित करता है कि उम्र और व्यस्त शेड्यूल फ़िटनेस के सामने बाधा नहीं हैं। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और फैसलों से यह दिखाया है कि अनुशासन, स्थिरता और संतुलित रूटीन से किसी भी उम्र में जवान दिखा जा सकता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ऐश्वर्या राय को मायके में बुलाते हैं इस क्यूट नाम से

ऐश्वर्या राय को मायके में बुलाते हैं इस क्यूट नाम सेबॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन 1 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ऐश्वर्या बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के दम पर खूब नाम कमाया है। दुनिया के हर कोने में उनके फैन हैं।

ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी: सलमान-विवेक को पीछे छोड़ अभिषेक ने जीता दिल, जानिए पूरी कहानी

ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी: सलमान-विवेक को पीछे छोड़ अभिषेक ने जीता दिल, जानिए पूरी कहानीऐश्वर्या राय बच्चन को आज मिस वर्ल्ड, सुपरस्टार और आदर्श परिवारिक महिला के रूप में जाना जाता है। लेकिन शादी से पहले उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते भी आए जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरीं। मॉडलिंग के दिनों के पहले प्यार से लेकर सलमान खान के विवादित रिश्ते और विवेक ओबेरॉय की दोस्ती तक, ऐश्वर्या की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए। अंत में अभिषेक बच्चन ने उनका दिल जीता और आज वह खुशहाल जीवन जी रही हैं।

120 बहादुर में स्पर्श वालिया और अतुल सिंह ने दिखाया असली जज़्बा, निभाए सबेदार राम चंदर यादव और हवलदार निहाल सिंह के किरदार

120 बहादुर में स्पर्श वालिया और अतुल सिंह ने दिखाया असली जज़्बा, निभाए सबेदार राम चंदर यादव और हवलदार निहाल सिंह के किरदारएक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' साल की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसका टीज़र और पोस्टर पहले ही भारतीय सैनिकों की बहादुरी और अटूट जज़्बे से प्रेरित इस शानदार कहानी की झलक दिखा चुके हैं।

SRK ने किया 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल' का आगाज, बोले- मैं कौन हूं, कौन नहीं… मायने नहीं रखता

SRK ने किया 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल' का आगाज, बोले- मैं कौन हूं, कौन नहीं… मायने नहीं रखताशाहरुख ख़ान दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। अपने चार्म, मज़ाकिया अंदाज़, स्टाइल और शानदार एक्टिंग से उन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया है। उनकी प्यारी और ज़मीन से जुड़ी शख्सियत ही उन्हें बाकी सब से अलग बनाती है। वो ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हैं।

प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की तस्वीर लीक करने पर मीडिया पोर्टल पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- किसी क्रिमनल से कम नहीं...

प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की तस्वीर लीक करने पर मीडिया पोर्टल पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- किसी क्रिमनल से कम नहीं...बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। एक्ट्रेस जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। कैटरीना इन दिनों काम से ब्रेक लेकर अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं। वह लाइमलाइट से दूर परिवार के साथ मुंबई स्थित अपने घर में शांति से दिन बिता रही हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com