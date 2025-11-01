शाहरुख खान कैसे 60 साल के होने के बावजूद दिखते हैं जवान, जानें उनकी फिटनेस का राज

बॉलीवुड के “किंग खान” शाहरुख खान, जो 2 नवंबर 2025 को 60 साल के हो जाएंगे, आज भी अपने फिट लुक और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी से साबित करते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में बताया है कि उनकी फिटनेस का फॉर्मूला बेहद सरल है, कड़ा मशीनी व्यायाम या जटिल डाइट नहीं बल्कि अनुशासन, संतुलित भोजन और नियमित वर्कआउट।
क्या खाते हैं शाहरुख? उनकी डाइट प्लान पर एक नजर
शाहरुख खान का डाइट प्लान दिखने में सरल है लेकिन परिणाम शानदार। उन्होंने बताया है कि वे अक्सर दो बार भोजन करते हैं। लंच और डिनर, बीच में स्नैक्स नहीं। उनका कहना है कि वे बेहद भारी पकवान नहीं पसंद करते। उनके भोजन में स्प्राउट्स, ग्रिल्ड चिकन, ब्रोकली, दाल जैसी चीजें शामिल रहती हैं।
इसके अलावा, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस और ज्यादा तेल-घी वाले व्यंजनों से काफी हद तक परहेज़ करते हैं। दिन में कभी-कभी उन्हें सिर्फ एक मीट-अप जैसे “वन मील ए डे (OMAD)” का विकल्प मिल जाता है, जब शूटिंग शेड्यूल बहुत तंग हो जाता है।
उनका वर्कआउट प्लान क्या है?
शाहरुख खान का वर्कआउट प्लान भी बहुत लंबा नहीं है, लेकिन बेहद नियमित और स्मार्ट है। उनके ट्रेनर के अनुसार वे लगभग 30 मिनट से 45 मिनट का वर्कआउट करते हैं, अक्सर देर रात या सुबह बहुत देर तक काम के बाद। वर्कआउट में कार्डियो, सर्किट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मिश्रण होता है, जैसे गॉब्लेट स्क्वाट्स, जम्पिंग लंजेस, वॉल सिट्स, डंबल प्रेस, लैट पुल डाउन आदि।
विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि उनका वर्कआउट टाइम भी थोड़ा अलग है। अक्सर 2-3 बजे रात में या शूटिंग के बाद घर लौटकर। इस तरह का रूटीन बेहद असाधारण लगता है, लेकिन शाहरुख इसे अपने व्यस्त शेड्यूल में फिट कर लेते हैं।
फिटनेस के पीछे मानसिकता और लाइफस्टाइल
वर्षों से शाहरुख खान ने यह सीख लिया है कि फिट रहने के लिए केवल व्यायाम और भोजन ही काफी नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और नियमितता भी बहुत जरूरी है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि वे देर रात तक काम करते हैं, सोने का वक्त भी अजीब है। जब जमाना जागता है तब वे सोने जाते हैं, अक्सर 5 सुबह बजे। लेकिन इसके बावजूद अपनी फिटनेस बनाए रख पाना उनके समर्पण का प्रमाण है।
उनका मानना है कि व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, न कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी फैंसी डाइट या ट्रेंडिंग वर्कआउट प्लान्स को अंधविश्वास की तरह नहीं अपनाया है, बल्कि उन्होंने अपनी बॉडी, अपने शेड्यूल और अपनी ज़रूरतों के अनुसार साधारण लेकिन असरदार तरीका अपनाया है।
क्यों हैं ये टिप्स आपके लिए प्रेरणादायक?
अगर आप शाहरुख खान की तरह फिट दिखना चाहते हैं, तो उनसे सीखने योग्य कुछ बातें हैं। पहला, अत्यधिक जटिल नियम नहीं बल्कि अपने शरीर और शेड्यूल के अनुकूल सरल रूटीन चुनें। दूसरा, नियमितता बनाए रखें, चाहे समय अनियमित हो, लेकिन छोटा वर्कआउट भी निरंतर करने से असर दिखता है। और तीसरा, भोजन में संतुलन रखें, बहुत ज्यादा व्यंजन वाले भारी मेनू से बचें, पोषण-संपन्न सरल भोजन अपनाएं।
शाहरुख खान का यह उदाहरण साबित करता है कि उम्र और व्यस्त शेड्यूल फ़िटनेस के सामने बाधा नहीं हैं। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और फैसलों से यह दिखाया है कि अनुशासन, स्थिरता और संतुलित रूटीन से किसी भी उम्र में जवान दिखा जा सकता है।