मंगलवार, 10 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 10 मार्च 2026 (11:53 IST)

पाकिस्तान में बैन हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता: धुरंधर 2 से पहले आदित्य धर का बयान फिर चर्चा में

dhurandhar movie
बॉलीवुड में देशभक्ति और एक्शन फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले निर्देशक आदित्य धर इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं और यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले आदित्य धर का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर उनकी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती या वहां बैन हो जाती है तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
 
दरअसल यह बयान उन्होंने उस समय दिया था जब उनकी पहली फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ रिलीज हुई थी और उससे जुड़े राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।
 

‘धुरंधर 2’ को लेकर बढ़ा उत्साह

फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ को निर्देशक आदित्य धर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। उनकी पहली फिल्म ‘धुरंधर’ को जबरदस्त सफलता मिली थी और अब इसका सीक्वल बड़े पैमाने पर रिलीज होने जा रहा है।
 
फिल्म 18 मार्च की शाम से पेड प्रीव्यू के साथ शुरू होगी और अगले दिन यानी 19 मार्च को पूरे देश में रिलीज की जाएगी। रणवीर सिंह की मौजूदगी के कारण इस फिल्म को लेकर दर्शकों में खास उत्साह देखा जा रहा है।

 

आदित्य धर का फिल्मी सफर

दिलचस्प बात यह है कि आदित्य धर अभी तक सिर्फ दो फिल्मों के निर्देशक रहे हैं, लेकिन कम समय में उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी। इसके अलावा उन्होंने गीतकार के रूप में भी काम किया।
 
आज आदित्य धर सिर्फ निर्देशक ही नहीं बल्कि निर्माता भी हैं और वह अपने भाई लोकेश धर के साथ मिलकर B62 स्टूडियोज नाम का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं।
 

‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ से मिली बड़ी सफलता

आदित्य धर को असली पहचान उनकी फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ से मिली थी। वर्ष 2019 में रिलीज हुई यह फिल्म 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई की सच्ची घटना पर आधारित थी।
 
इस फिल्म में विक्की कौशल मुख्य भूमिका में थे और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। इतना ही नहीं, इसे चार नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिले। इनमें आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर, विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर, बिश्वदीप चटर्जी को बेस्ट ऑडियोग्राफी और शाश्वत सचदेव को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार मिला था।
 

पाकिस्तान बैन पर क्या बोले थे आदित्य धर

‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ की रिलीज के समय जब आदित्य धर से पूछा गया कि अगर उनकी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती या वहां बैन हो जाती है तो उन्हें कैसा लगेगा, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
 
उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के दर्शक फिल्म को खुले मन से देखें तो उन्हें समझ आएगा कि फिल्म किसी देश या आम जनता के खिलाफ नहीं है। उनके मुताबिक फिल्म का संदेश सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को दिखाना है, न कि किसी देश या नागरिकों को निशाना बनाना।
 

पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई, फिर भी लोकप्रिय

दिलचस्प बात यह है कि ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ की तरह ‘धुरंधर’ भी पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं हुई थी। इसके बावजूद फिल्म वहां काफी लोकप्रिय हो गई थी।
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में इस फिल्म की पाइरेटेड डीवीडी करीब 16 रुपये में बिक रही थीं और रिलीज के सिर्फ 12 दिनों के अंदर फिल्म को वहां 20 लाख से ज्यादा बार अवैध रूप से डाउनलोड किया गया था।
 
इतना ही नहीं, जब यह फिल्म बाद में नेटफ्लिक्स पर आई तो पाकिस्तान में यह प्लेटफॉर्म पर कुछ समय तक नंबर-वन ट्रेंडिंग कंटेंट भी बनी रही।
 

अब ‘धुरंधर 2’ से क्या उम्मीद

अब जब ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ रिलीज के करीब है, तो दर्शकों को उम्मीद है कि यह फिल्म भी पहले पार्ट की तरह जबरदस्त एक्शन और देशभक्ति की कहानी लेकर आएगी। रणवीर सिंह की एनर्जी और आदित्य धर के निर्देशन को देखते हुए फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में भी काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं।
 
फिल्म की रिलीज से पहले ही आदित्य धर के पुराने बयान ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है और दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।
Webdunia
समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

