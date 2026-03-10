मंगलवार, 10 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. finland president alexander stubb watched dhurandhar before india visit
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: मंगलवार, 10 मार्च 2026 (14:45 IST)

फिनलैंड के राष्ट्रपति भी बने ‘धुरंधर’ के फैन, भारत आने से पहले बेटे की सलाह पर देखी फिल्म

finland president alexander stubb watched dhurandhar before india visit
फिल्म ‘धुरंधर’ का क्रेज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंच चुका है। हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने खुलासा किया कि उन्होंने भारत आने से ठीक पहले यह फिल्म देखी थी। खास बात यह है कि उन्हें यह फिल्म देखने की सलाह उनके बेटे ने दी थी। 
 
राष्ट्रपति स्टब ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि फिल्म देखने के बाद उन्हें इसकी कहानी काफी दिलचस्प लगी, खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ दिखाई गई लड़ाई ने उन्हें प्रभावित किया। यही वजह है कि अब वह इसके सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
 

बेटे की सलाह पर देखी ‘धुरंधर’

भारत दौरे से लौटने के बाद अलेक्जेंडर स्टब ने बताया कि उनकी भारत यात्रा से पहले उनके बेटे ने उन्हें यह फिल्म देखने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि बेटे के कहने पर उन्होंने ‘धुरंधर’ देखी और फिल्म की कहानी उन्हें काफी रोचक लगी।
 
स्टब ने इंटरव्यू में कहा, “दिलचस्प बात यह है कि भारत आने से पहले मेरे बेटे ने सुझाव दिया कि मुझे ‘धुरंधर’ देखनी चाहिए और मैंने ऐसा ही किया। फिल्म की कहानी में मैं भी एक तरह से शामिल था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बनकर मुझे खुशी होती है और अब मैं 19 मार्च को आने वाले इसके सीक्वल का इंतजार कर रहा हूं।” उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
 

19 मार्च को रिलीज होगी ‘धुरंधर: द रिवेंज’

अब दर्शकों की नजरें ‘धुरंधर: द रिवेंज’ पर टिक गई हैं, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही दर्शकों के बीच काफी चर्चा बटोर चुका है। फिल्म में बड़े स्तर पर एक्शन और देशभक्ति की कहानी दिखाई जाएगी।
 
इस फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आएंगे और इसे बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है। मेकर्स ने फिल्म के लिए पेड प्रीव्यू शो भी रखने की योजना बनाई है, जिससे रिलीज से पहले ही दर्शकों का उत्साह देखा जा सके। वहीं शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की advance booking भी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि यह बॉक्स ऑफिस पर दमदार ओपनिंग कर सकती है।

 

पहले भाग को मिली थी जबरदस्त सफलता

फिल्म ‘धुरंधर’ का पहला भाग रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुआ था। देशभक्ति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की कहानी ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया था। यही वजह है कि फिल्म का दूसरा भाग लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है।
 
अब जब खुद फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भी फिल्म के फैन निकल आए हैं, तो इससे फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग तरह की चर्चा मिल गई है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

फिनलैंड के राष्ट्रपति भी बने ‘धुरंधर’ के फैन, भारत आने से पहले बेटे की सलाह पर देखी फिल्म

फिनलैंड के राष्ट्रपति भी बने ‘धुरंधर’ के फैन, भारत आने से पहले बेटे की सलाह पर देखी फिल्मफिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने खुलासा किया कि भारत आने से पहले उन्होंने ‘धुरंधर’ फिल्म देखी थी। उन्होंने बताया कि बेटे की सलाह पर उन्होंने यह फिल्म देखी और इसकी कहानी पसंद आई। अब वह 19 मार्च को रिलीज होने वाली ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का इंतजार कर रहे हैं।

पाकिस्तान में बैन हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता: धुरंधर 2 से पहले आदित्य धर का बयान फिर चर्चा में

पाकिस्तान में बैन हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता: धुरंधर 2 से पहले आदित्य धर का बयान फिर चर्चा मेंरणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ की रिलीज से पहले निर्देशक आदित्य धर का पुराना बयान फिर चर्चा में है। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी फिल्म पाकिस्तान में बैन होती है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी फिल्म किसी देश नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है।

सनी देओल की ‘लाहौर 1947’ का नाम बदलेगा या नहीं? आमिर खान ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

सनी देओल की ‘लाहौर 1947’ का नाम बदलेगा या नहीं? आमिर खान ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पीसनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘लाहौर 1947’ को लेकर सोशल मीडिया पर टाइटल बदलने की खबरें वायरल हो रही थीं। दावा किया जा रहा था कि फिल्म का नाम ‘बटवारा 1947’ किया जाएगा। इन अफवाहों पर अब निर्माता आमिर खान ने प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि फिल्म का टाइटल नहीं बदला गया है।

अतरंगी कपड़ों से खामोशी तक… रणवीर सिंह का बदला अंदाज, अब यह धुरंधर नहीं मचा रहा है शोर

अतरंगी कपड़ों से खामोशी तक… रणवीर सिंह का बदला अंदाज, अब यह धुरंधर नहीं मचा रहा है शोररणवीर सिंह लंबे समय तक अपनी अतरंगी स्टाइल और चौंकाने वाली हरकतों के कारण चर्चा में रहे, लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। ‘धुरंधर’ की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद भी उन्होंने शोर नहीं मचाया। अब ‘धुरंधर द रिवेंज’ की रिलीज से पहले भी वे खामोश हैं, जबकि फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है। रणवीर का यह नया अंदाज उनके फैंस को पसंद आ रहा है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है।

राज-डीके की सुपरहीरो फिल्म में सलमान खान के साथ सामंथा रुथ प्रभु?

राज-डीके की सुपरहीरो फिल्म में सलमान खान के साथ सामंथा रुथ प्रभु?सलमान खान इन दिनों लगातार नए प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि नयनतारा के साथ दिल राजू की फिल्म के बाद वह राज-डीके की सुपरहीरो फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु के साथ नजर आ सकते हैं। मेकर्स अगस्त तक फिल्म की शूटिंग शुरू करने की तैयारी में हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com