शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (14:09 IST)

विराट कोहली बने हमजा अली, जानिए कौन सा क्रिकेटर बना रहमान डकैत, 'धुरंधर' का AI वर्जन हुआ वायरल

Dhurandhar Movie
निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। फैंस के दिलो-दिमाग पर अभी भी 'धुरंधर' का फीवर चढ़ा हुआ है। फिल्म के हर किरदार को दर्शकों का खूब प्यार मिला है। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर कई AI जनरेटेड वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कभी क्रिकेटर्स तो कभी अन्य सेलेब्स धुरंधर मूवी के किरदारों में दिख रहे हैं। 
 
ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर 'धुरंधर' मूवी के अलग-अलग किरदारों में नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में विराट कोहली हमजा अली मजारी के रोल में नजर आ रहे हैं, जिसे फिल्म में रणवीर सिंह ने निभाया था। 
 
इसी तरह वीरेंद्र सहवाग जमील जमाली, शुभमन गिल उजैर बलोच, राहुल द्रविड अजय सान्याल, हार्दिक पांड्या मेजर इकबाल, रवि शास्त्री एसपी चौधरी असलम और महेंद्र सिंह धोनी रहमान डकैत के किरदार में नजर आ रहे हैं। 
इतना ही नहीं इस AI वीडियो में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को भी यालिना जमाली के किरदार में दिखाया गया है, जिसे देखकर फैंस काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं।  फैंस इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं। 
 
‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता के बाद अब फैंस की नजरें धुरंधर 2 पर टिकी हैं। 'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के बीच टक्कर देखने को मिलने वाली है। यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
सलीम खान की हेल्थ अपडेट लीक होने पर सलमान खान नाराज, अस्पताल को दिए सख्त निर्देश!

सलीम खान की हेल्थ अपडेट लीक होने पर सलमान खान नाराज, अस्पताल को दिए सख्त निर्देश!बॉलीवुड के दिग्गज पटकथा लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। 90 वर्षीय सलीम खान को 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मीडिया संग बात करते हुए सलीम खान की हेल्थ अपडेट भी दी थी। वहीं अब सलमान खान और उनके परिवार ने सलीम खान की हेल्थ अपडेट रिवील करने पर नाराजगी व्यक्त की है।

फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन बड़े पर्दे पर दस्तक देगी बॉबी देओल की 'बंदर'

फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन बड़े पर्दे पर दस्तक देगी बॉबी देओल की 'बंदर'2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, 'बंदर' की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है। यह फिल्म 22 मई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म में बॉबी देओल लीड रोल में नजर आएंगे, और उनके साथ जुड़ रही है एक जबरदस्त क्रिएटिव टीम जिसका नेतृत्व डायरेक्टर अनुराग कश्यप और लेखक सुदीप शर्मा व अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं।

Gen Z को मृणाल ठाकुर की सलाह, शादी के लिए उम्र नहीं, सही इंसान का करें इंतजार

Gen Z को मृणाल ठाकुर की सलाह, शादी के लिए उम्र नहीं, सही इंसान का करें इंतजारकई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने आप को आम लोगों से कम समझा है। बचपन में भी जब क्लास में कोई सवाल पूछा जाता था, उसका जवाब मुझे आता भी था, लेकिन हाथ खड़ा करके उसका जवाब देना यह मेरे बस में नहीं होता था। बाद में जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री मैं ज्वाइन किया तभी मुझ में एक अलग तरीके की इंसिक्योरिटी थी। यह कहना है मृणाल ठाकुर का।

दिग्गज फिल्मकार एम. एम. बेग का निधन, घर से बदबू आने पर पडोसियों ने पुलिस को दी खबर

दिग्गज फिल्मकार एम. एम. बेग का निधन, घर से बदबू आने पर पडोसियों ने पुलिस को दी खबरमनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। सीनियर फिल्ममेकर एम. एम. बेग का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। वह करीब 70 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर है। एमएम बेग न केवल एक कुशल निर्देशक थे, बल्कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कई बेहतरीन कलाकार और तकनीकी बारीकियां भी दी थीं।

बदलापुर की रिलीज को 11 साल पूरे, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बिना स्क्रिप्ट के गढ़े डायलॉग

बदलापुर की रिलीज को 11 साल पूरे, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बिना स्क्रिप्ट के गढ़े डायलॉगभारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन नियो-नोयर थ्रिलर फिल्मों में से एक, 'बदलापुर' अपनी रिलीज के 11 साल पूरे कर चुकी है। साल 2015 में आज ही के दिन निर्देशक श्रीराम राघवन ने दर्शकों को एक ऐसी कहानी दी थी, जिसने 'बदले' की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
