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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (16:11 IST)

इंसान नहीं, इस बार एलियन बनेगा अक्षय कुमार का दुश्मन! 'समुक' का खौफनाक फर्स्ट लुक रिलीज

Akshay Kumar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (16:13 IST)
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बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार एक बार फिर बड़े पर्दे पर कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं, जिसकी कल्पना शायद ही उनके फैंस ने की होगी। कॉमेडी, देशभक्ति और सोशल ड्रामा के बाद अब अक्षय एक हाई-वोल्टेज साइंस-फिक्शन और क्रिएचर-सर्वाइवल थ्रिलर में नजर आने वाले हैं। 
 
अक्षय कुमार की मच-अवेटेड फिल्म 'समुक' का फर्स्ट लुक आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। पहली झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इस बार अक्षय का सामना किसी इंसान या आतंकवादी से नहीं, बल्कि एक बेहद खूंखार और रहस्यमयी दरिंदे से होने जा रहा है।
रोंगटे खड़े कर देने वाला फर्स्ट लुक 
मेकर्स द्वारा रिलीज किए गए मोशन पोस्टर की शुरुआत एक घने और धुंध से लिपटे रहस्यमयी जंगल से होती है। इस खौफनाक माहौल के बीच अक्षय कुमार बेहद शार्प और डार्क सूट में नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में एक अत्याधुनिक और भारी-भरकम बंदूक है, जिससे वे जंगल के अंधेरे में छिपे किसी अनदेखे खतरे पर निशाना साधते दिख रहे हैं।
 
वीडियो के अगले हिस्से में उस रहस्यमयी क्रिएचर (जीव) की झलक दिखाई गई है, जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। इस दरिंदे का चेहरा बेहद विकृत और भयावह है, जिसके नुकीले और आरी जैसे दांतों से गाढ़ा काला तरल पदार्थ टपक रहा है। 
 
मेकर्स ने इस फर्स्ट लुक के साथ एक बेहद प्रभावशाली कैप्शन भी साझा किया है— "दुश्मन इंसान नहीं है। लेकिन यह लड़ाई इंसानियत के लिए है। और पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है।" इस कैप्शन ने साफ कर दिया है कि फिल्म में इंसान और एक अलौकिक या एलियन शक्ति के बीच आर-पार की जंग देखने को मिलेगी।
हॉलीवुड स्तर के क्रिएचर और एक्शन का तड़का
'समुक' को विजुअली बेहद भव्य और विश्वस्तरीय बनाने के लिए मेकर्स ने हॉलीवुड के दिग्गजों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा है। फिल्म के इस खूंखार मॉन्स्टर को डिजाइन करने की जिम्मेदारी ऑस्कर के लिए नामांकित हो चुके मशहूर क्रिएचर-इफेक्ट्स डिजाइनर एलेक गिलिस को दी गई है। इसके अलावा, फिल्म के हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स को ब्रिटिश एक्शन डायरेक्टर ल्यूक टम्बर ने कोरियोग्राफ किया है।
 
13 साल बाद विपुल शाह और अक्षय कुमार की वापसी
कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले विपुल अमृतलाल शाह और आशिन ए. शाह कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और निर्माता विपुल शाह पूरे 13 साल बाद किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। 
 
हालांकि फिल्म की कहानी को लेकर मेकर्स ने अभी सस्पेंस बरकरार रखा है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय इसमें एक एलीट सिक्योरिटी या मिलिट्री ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक तरफ इंसानी चरमपंथियों और दूसरी तरफ एक जानलेवा एलियन शिकारी के बीच फंस जाता है। 
 
फिल्म में अक्षय कुमार के साथ एक बेहद दमदार स्टारकास्ट नजर आएगी। इसमें बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री रुक्मिणी मैत्रा, विनीत कुमार सिंह, बनिता संधू, रजत कपूर, स्वानंद किरकिरे और सुशांत सिंह जैसे मंझे हुए कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। 'समुक' 28 मई 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
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