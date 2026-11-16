बच्चन परिवार में 'जलसा' को लेकर छिड़ी कानूनी जंग! अमिताभ की भाभी रमोला ने जया बच्चन के नाम हुई 1993 की गिफ्ट डीड को दी चुनौती

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का मुंबई के जुहू स्थित आइकॉनिक बंगला 'जलसा' एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या रविवार को होने वाला फैंस का जमावड़ा नहीं, बल्कि पारिवारिक संपत्ति विवाद है। अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी और उनकी भाभी रमोला बच्चन ने करीब 33 साल पुराने एक 'गिफ्ट डीड' की वैधता को चुनौती दी है। इस दस्तावेज के जरिए बंगले का मालिकाना हक जया बच्चन के नाम ट्रांसफर किया गया था।

क्या है पूरा मामला और क्यों शुरू हुआ विवाद?

मामला अब अंधेरी स्थित को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय तक पहुंच गया है, जहां इस पर आधिकारिक सुनवाई शुरू हो चुकी है। रमोला बच्चन ने पिछले सात महीनों के दौरान पंजीकरण अधिकारियों के समक्ष कई शिकायतें दर्ज कराई हैं।

उनका दावा है कि 'जलसा' शुरुआत में उनके नाम पर पंजीकृत था, लेकिन साल 1993 में एक गिफ्ट डीड के माध्यम से इसका मालिकाना हक जया बच्चन को दे दिया गया। रमोला का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया उनकी जानकारी और सहमति के बिना अंजाम दी गई थी।

सरकारी रिकॉर्ड और सोसाइटी के दस्तावेजों में विरोधाभास

यह पूरा विवाद संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े दो अलग-अलग रिकॉर्ड्स में विसंगति के कारण फिर से गरमाया है। जहां 'कपोल हाउसिंग सोसाइटी' के रिकॉर्ड में जया बच्चन को बंगले की मालकिन के रूप में दर्ज किया गया है, वहीं महाराष्ट्र सरकार के 'प्रॉपर्टी कार्ड' पर आज भी रमोला बच्चन का ही नाम दर्ज है। बताया जा रहा है कि जब सरकारी रिकॉर्ड से रमोला का नाम हटाकर जया बच्चन का नाम दर्ज करने की कोशिश की गई, तभी यह पुराना मामला फिर से सतह पर आ गया।

गिफ्ट डीड की वैधता और 'अभय योजना' पर उठे सवाल

अपनी शिकायतों में रमोला बच्चन ने 1993 के गिफ्ट डीड के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह दस्तावेज महज सादे कागज पर तैयार किया गया था, जिस पर उस समय न तो स्टांप ड्यूटी चुकाई गई थी और न ही इस पर किसी गवाह के हस्ताक्षर थे। इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की 'अभय योजना' के तहत इस दस्तावेज के बाद में हुए पंजीकरण और नियमितीकरण की प्रक्रिया को भी गलत ठहराया है।

अंधेरी के डिप्टी रजिस्ट्रार फैयाज मुलानी ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में सुनवाई शुरू कर दी गई है और सभी संबंधित पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हालांकि, प्रशासन अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने इसे "आंतरिक पारिवारिक मामला" बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

क्या है 'जलसा' का रोचक इतिहास?

करीब 10,125 वर्ग फुट में फैले इस दो मंजिला बंगले की मौजूदा बाजार कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जाती है। इस बंगले का पुराना नाम 'मनसा' था। मशहूर निर्माता एन.सी. सिप्पी ने 1982 की सुपरहिट फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' में अमिताभ बच्चन के शानदार अभिनय के पारिश्रमिक के तौर पर यह बंगला उन्हें उपहार में दिया था। बाद में अमिताभ ने इसे बेच दिया था, लेकिन जया बच्चन की सलाह पर उन्होंने इसे ऊंची कीमत पर दोबारा खरीदा, इसका जीर्णोद्धार कराया और इसका नाम बदलकर 'जलसा' रखा।