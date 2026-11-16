सनी देओल की 'सूर्या' की रिलीज टली, अब 2027 में आएगी फिल्म, जानिए क्या है वजह

सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को लेकर दर्शकों को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली यह फिल्म फिलहाल टाल दी गई है। अब मेकर्स इसे 2027 में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज में देरी की वजह सिर्फ सिनेमाघरों में फिल्मों की भीड़ नहीं, बल्कि इसके कंटेंट को लेकर उठा विवाद और सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़ी प्रक्रिया भी है।

आखिर क्यों विवादों में आई सनी देओल की फिल्म?

फिल्म का टीजर 19 अक्टूबर को सनी देओल के जन्मदिन के मौके पर जारी किया गया था। इसके सामने आने के बाद डॉक्टरों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ दृश्यों पर गंभीर आपत्ति जताई। संगठन का कहना था कि फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट में पूरे चिकित्सा समुदाय को भ्रष्ट दिखाने और डॉक्टरों तथा अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को जिस तरह प्रस्तुत किया गया है, उससे समाज में गलत संदेश जा सकता है।

टीजर में एक पिता को अपनी बेटी की मौत के बाद अस्पताल व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते और डॉक्टरों तथा नर्सिंग स्टाफ के साथ हिंसा करते हुए दिखाया गया है। IMA को विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति थी कि हिंसा को सही या जायज ठहराने वाले अंदाज में पेश किया गया है। संगठन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर फिल्म के कंटेंट की निष्पक्ष समीक्षा करने और जरूरी कार्रवाई की मांग की थी।

इस विवाद के बीच सेंसर बोर्ड ने भी स्पष्ट किया था कि फिल्म उस समय तक सर्टिफिकेशन के लिए उसके पास जमा नहीं की गई थी। यानी फिल्म को रिलीज के लिए जरूरी प्रमाणपत्र नहीं मिला था। ऐसे में निर्धारित तारीख तक सभी औपचारिकताएं पूरी करना मेकर्स के लिए चुनौती बन गया।

दिसंबर की भीड़ से भी बचना चाहते हैं मेकर्स

फिल्म को आगे बढ़ाने के पीछे एक दूसरी वजह भी है। दिसंबर में हिंदी और हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में मेकर्स अपनी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पर्याप्त जगह देना चाहते हैं। उनका मानना है कि सेंसर से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिल्म को 2027 की शुरुआत में रिलीज करना बेहतर रहेगा।

क्या है फिल्म की कहानी और कौन-कौन आएगा नजर?

'सूर्या: अंत से आरंभ तक' एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जिसका अतीत और निजी त्रासदी उसे चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े एक गंभीर मामले की पड़ताल तक ले जाती है। फिल्म के टीजर में सनी देओल का गुस्से और आक्रामक अंदाज देखने को मिला था। यही अंदाज फिल्म को लेकर शुरुआती उत्सुकता की एक बड़ी वजह बना।

फिल्म में सनी देओल के साथ रवि किशन और प्रज्ञा जायसवाल अहम भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा जिषु सेनगुप्ता, तनुश्री चक्रवर्ती, मनीष वाधवा, टीनू आनंद और विर्ति वघानी भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एम. पद्मकुमार ने किया है।

19 साल बाद सनी देओल के लिए खास रहा 2026

दिलचस्प बात यह है कि 'सूर्या' की रिलीज टलने के बावजूद 2026 सनी देओल के करियर के लिहाज से खास साल रहा है। इस साल उनकी चार फिल्में दर्शकों तक पहुंची हैं। इनमें 'बॉर्डर 2', 'बंटवारा 1947' और 'रामायण' शामिल हैं, जबकि 'इक्का' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। हालांकि रामायण में वे नजर नहीं आएं और फिल्म के अंत में उनका सिर्फ एक संवाद सुनाई दिया।

इससे पहले 2007 में भी सनी देओल की चार फिल्में रिलीज हुई थीं। उस साल 'बिग ब्रदर', 'फूल एन फाइनल', 'अपने' और 'काफिला' दर्शकों के सामने आई थीं। इस तरह करीब 19 साल बाद अभिनेता के करियर में एक कैलेंडर वर्ष में चार रिलीज का संयोग बना है।

फिलहाल 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' की नई रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान बाकी है। अब देखना होगा कि विवाद और सेंसर से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सनी देओल की यह फिल्म 15 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक दे पाती है या मेकर्स कोई दूसरी तारीख चुनते हैं।