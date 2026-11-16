जब प्रेग्नेंसी में सोनी राजदान ने एक दिन में पी थीं 100 सिगरेट, 'गुमराह' की शूटिंग का सुनाया किस्सा

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ-साथ काम के प्रति अपने समर्पण के लिए भी जानी जाती हैं। साल 2022 में अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान आलिया ने न केवल अपनी फिल्मों का प्रमोशन किया, बल्कि अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' के एक्शन सीन्स की शूटिंग भी पूरी की थी।

आलिया का काम के प्रति यह जुनून उन्हें विरासत में अपनी मां और दिग्गज अभिनेत्री सोनी राजदान से मिला है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सोनी राजदान ने अपनी दोनों प्रेग्नेंसी के दौरान काम करने के अनुभवों को साझा किया और साल 1993 की फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया।

प्रेग्नेंसी से अनजान सोनी ने एक दिन में फूंकी थीं 100 सिगरेट

स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू में सोनी राजदान ने बताया कि जब वह आलिया भट्ट को लेकर प्रेग्नेंट थीं, तब वह महेश भट्ट के निर्देशन में बन रही क्राइम थ्रिलर फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग कर रही थीं। इस फिल्म में श्रीदेवी और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में थे। सोनी ने उस दौर को याद करते हुए कहा कि फिल्म के एक खास सीन के लिए उन्हें लगातार सिगरेट पीनी थी। उस एक दिन की शूटिंग में उन्होंने करीब 100 सिगरेट पी ली थीं।

सोनी के मुताबिक, उस वक्त उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह गर्भवती हैं और आलिया उनके गर्भ में हैं। उन्होंने बताया कि असल जिंदगी में वह धूम्रपान नहीं करती हैं, लेकिन उस सीन की शूटिंग के बाद उन्हें अचानक सिगरेट की तलब लगने लगी थी। इतना ही नहीं, प्रेग्नेंसी की शुरुआती अवस्था में ही उन्होंने फिल्म का वह मशहूर 'फांसी का सीन' भी शूट किया था। इसके बाद शूटिंग से करीब पांच महीने का लंबा ब्रेक लिया गया। जब सोनी दोबारा सेट पर लौटीं, तो उनका बेबी बंप नजर आने लगा था और पुराने कॉस्ट्यूम उन्हें फिट नहीं आ रहे थे। बाद में मेकर्स को उनके कपड़ों में बदलाव करना पड़ा।

'बुनियाद' के सेट पर सिप्पी परिवार ने रखा था खास ख्याल

सोनी राजदान ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दिनों को भी याद किया, जब वह साल 1988 में अपनी बड़ी बेटी शाहीन भट्ट को जन्म देने वाली थीं। उस समय वह दूरदर्शन के ऐतिहासिक और बेहद लोकप्रिय धारावाहिक 'बुनियाद' (1986) की शूटिंग कर रही थीं। सोनी ने बताया कि उस दौर में वह मुंबई के लोखंडवाला इलाके में रहती थीं, जो तब आज की तरह विकसित नहीं हुआ था। सुबह 6 बजे की शिफ्ट के लिए वहां से टैक्सी मिलना बेहद मुश्किल होता था।

चूंकि सोनी और महेश भट्ट की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और उनके पास अपनी कार भी नहीं थी, इसलिए उन्हें आने-जाने में काफी दिक्कत होती थी। जब 'बुनियाद' के निर्माताओं यानी सिप्पी परिवार को उनकी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला, तो उन्होंने सोनी की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए। प्रोडक्शन टीम ने उनके लिए रोज सुबह एक कार भेजने की व्यवस्था की, ताकि उन्हें सफर की चिंता न रहे। इसके अलावा, सेट पर आराम करने के लिए उन्हें सबसे बेहतरीन कमरा भी दिया गया था।

'सारांश' से शुरू हुई प्रेम कहानी

निजी जिंदगी की बात करें तो सोनी राजदान और फिल्ममेकर महेश भट्ट की पहली मुलाकात साल 1984 में आई क्लासिक फिल्म 'सारांश' के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में सोनी ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 20 अप्रैल 1986 को शादी कर ली। इस दंपति ने 1988 में बड़ी बेटी शाहीन और 1993 में छोटी बेटी आलिया का स्वागत किया।