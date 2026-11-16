इंदौर कॉन्सर्ट में 4 गानों पर पाबंदी से भड़के दिलजीत दोसांझ, राहत इंदौरी का शेर पढ़कर दिया करारा जवाब

मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने 'ऑरा इंडिया टूर' के तहत रविवार रात मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइव परफॉर्मेंस देने पहुंचे। हालांकि, इस भव्य कॉन्सर्ट से ठीक पहले प्रशासनिक पाबंदियों और सुरक्षा को लेकर मिली धमकियों ने माहौल को काफी गरमा दिया था।

शो के दौरान प्रशासन द्वारा चार लोकप्रिय गानों पर रोक लगाए जाने के बाद दिलजीत ने मंच से बेहद बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी और इंदौर के ही दिवंगत शायर राहत इंदौरी की मशहूर गजल के शेर पढ़कर विरोधियों को करारा संदेश दिया।

किन गानों पर लगी थी रोक?

कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग तथा बाल संरक्षण अधिकारियों ने आयोजकों को सख्त निर्देश जारी किए थे। अधिकारियों ने बच्चों पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए शराब और हथियारों को बढ़ावा देने वाले चार गानों को लाइव शो की प्लेलिस्ट से हटाने को कहा था। जिन गानों पर पाबंदी लगाई गई थी, उनमें दिलजीत के सुपरहिट ट्रैक— 'पटियाला पेग', '5 तारा', 'केस' और 'जट्ट उत्ते फायर करदा' शामिल थे।

राहत इंदौरी के शेर से बदला माहौल

कॉन्सर्ट के बीच में जब दिलजीत दोसांझ ने फैंस से संवाद किया, तो पाबंदियों को लेकर उनकी नाराजगी साफ नजर आई। उन्होंने भीड़ की ओर देखते हुए तंज भरे लहजे में कहा, "ये नहीं गाना, वो नहीं गाना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते..." इसके तुरंत बाद उन्होंने इंदौर की सरजमीं के महान शायर डॉ. राहत इंदौरी की कालजयी गजल की पंक्तियां सुनाकर पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया।

दिलजीत ने मंच से पढ़ा— "हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।"

दिलजीत ने इस खास पल का वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी साझा किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

'महाकाल की नगरी में कोई नहीं रोक सकता'

शो की शुरुआत में दिलजीत ने मंच पर आते ही हजारों दर्शकों के साथ 'जय श्री महाकाल' का जयकारा लगवाया। विरोध और शो रद्द कराने की कोशिशों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह बाबा महाकाल की पवित्र धरती है और उन्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। गायक ने भावुक होते हुए कहा कि न तो वे पहले कभी डरे थे और न ही आज डरते हैं।

उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एक बार जब उन्होंने इंदौर आने का वादा कर दिया था, तो वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं थे। इतना ही नहीं, इंदौर पहुंचकर उन्होंने अपने वादे के मुताबिक सबसे पहले शहर के मशहूर पोहे का स्वाद भी चखा।

बता दें कि दिलजीत दोसांझ ने अपने 'ऑरा इंडिया टूर' का आगाज 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक हाउसफुल शो के साथ किया था। दिल्ली के बाद इंदौर में भी उन्होंने G.O.A.T., इक्क कुड़ी, ललकारा, इश्क दी बाजियां, नैना, किन्नी-किन्नी, हस-हस और वाटर जैसे गानों पर शानदार प्रस्तुति दी।