अमिताभ बच्चन के 'बच गए' पोस्ट ने मचाई हलचल, जलसा के बाहर हमले की साजिश का हुआ बड़ा खुलासा

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित आवास 'जलसा' के बाहर फायरिंग करने की एक सनसनीखेज साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते नाकाम कर दिया है। खुफिया इनपुट के आधार पर की गई अलग-अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े दो कुख्यात शूटरों—विकास ठाकुर उर्फ विक्की और दीपक सिंह उर्फ दीप—को गिरफ्तार किया है।

इन गिरफ्तारियों से न केवल अमिताभ बच्चन पर संभावित हमले को टाला गया है, बल्कि दिल्ली के एक कारोबारी से रंगदारी के लिए उस पर गोली चलाने की योजना भी विफल हो गई है।

विदेश में बैठे आकाओं के इशारे पर रची गई थी साजिश

पुलिस जांच और आरोपियों से हुई पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक, पंजाब के जालंधर निवासी विकास ठाकुर और तरनतारन के रहने वाले दीपक सिंह को विदेश में बैठे गैंगस्टर आकाओं से निर्देश मिल रहे थे। योजना के तहत, विकास को मुंबई से दिल्ली आकर एक व्यापारी पर फायरिंग करनी थी, जिसमें दीपक बाद में उसका साथ देने वाला था।

हालांकि, पुलिस ने पहले विकास को दिल्ली में धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर मुंबई में छिपे दीपक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे अमिताभ बच्चन के घर के बाहर गोलीबारी को अंजाम देने के लिए मुंबई में ही रुकने को कहा गया था।





बताया जा रहा है कि गैंगस्टर 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अमिताभ बच्चन के कथित बयान से नाराज थे और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि, अमिताभ बच्चन पहले ही स्पष्ट रूप से इनकार कर चुके हैं कि उन्होंने कभी ऐसा कोई बयान दिया था।

T 5847 - बच गए — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026

बिग बी के 'बच गए' ट्वीट ने बढ़ाई चर्चा

इस पूरी कार्रवाई के बीच, अमिताभ बच्चन का ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया। बिग बी ने बिना किसी संदर्भ के सिर्फ दो शब्द लिखे— "बच गए"। पुलिस द्वारा हमले की साजिश नाकाम करने की खबर सामने आने के बाद फैंस इस पोस्ट को इसी घटनाक्रम से जोड़कर देख रहे हैं और उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं।

पिछले एक महीने में तीन बम धमकियां और बुलेटप्रूफ सुरक्षा

गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन की सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ समय से एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बीते एक महीने के भीतर उन्हें ईमेल के जरिए तीन बार बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि, तलाशी अभियानों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन मुंबई पुलिस ने एहतियातन 'जलसा' के बाहर बैरिकेडिंग कर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। सुरक्षा खतरों को देखते हुए 1 नवंबर को अपने साप्ताहिक 'संडे दर्शन' के दौरान अमिताभ बच्चन बुलेटप्रूफ कांच के घेरे के पीछे खड़े होकर प्रशंसकों से मिले थे।