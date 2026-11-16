'रामायण' में लक्ष्मण बनकर छाए रवि दुबे, भावुक पोस्ट लिखकर बोले- दर्शकों के प्यार ने दिलाया सुकून

नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान रच रही है। 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने महज चंद दिनों में दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता) और यश (रावण) के साथ-साथ जिस एक कलाकार ने अपने अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों का सबसे ज्यादा दिल जीता है, वह हैं रवि दुबे।

फिल्म में 'लक्ष्मण' के किरदार में नजर आए रवि दुबे ने अब दर्शकों के इस असीम प्यार और फिल्म की ऐतिहासिक सफलता पर एक बेहद भावुक नोट साझा किया है। रवि दुबे ने सोशल मीडिया पर 'रामायण' के सेट से जुड़ी कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा करते हुए अपने दिल की बात लिखी। किसी तस्वीर में वे लक्ष्मण की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, तो किसी में धनुष-बाण थामे गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं।

फिल्म की रिलीज के दिन को याद करते हुए रवि ने लिखा, 5 नवंबर 2026 की सुबह जब मैं उठा, तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ जिसे मैं लगभग भूल ही चुका था। मुझे लगा कि मुझे देखा और समझा गया है, और इसमें जो प्यार था वह असीम था। एक अभिनेता को असल में यही तो चाहिए होता है—कोई आपके काम को एक मौका दे और जो आप महसूस करते हुए करते हैं, वह दर्शकों तक पहुंचे। इसे लिखते हुए भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे मन में सिर्फ कृतज्ञता का भाव है।

लक्ष्मण के त्याग और सेवा भाव को पर्दे पर उतारने की कोशिश

अपने किरदार की गहराई पर बात करते हुए रवि दुबे ने बताया कि उन्होंने श्री लक्ष्मण के चरित्र से क्या सीखा। उन्होंने लिखा कि श्री लक्ष्मण की अपने लिए कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी; वे हमेशा श्री राम और माता सीता से एक कदम पीछे रहकर निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर रहते थे।

रवि के मुताबिक, मुझे यह भाव बेहद सुंदर और महान लगा। मैंने अपनी छोटी सी क्षमता के अनुसार सेवा और कर्तव्य की उसी भावना को 'रामायण' में उतारने की कोशिश की। मैंने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अपना सब कुछ समर्पित करने का प्रयास किया। मुझे बस इतना ही चाहिए था, लेकिन आप सभी ने मुझे उम्मीद से कहीं बढ़कर प्यार दिया।

सेट पर खुद को सबसे जूनियर महसूस करते थे रवि

टेलीविजन की दुनिया से निकलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के अनुभव को साझा करते हुए रवि ने निर्देशक नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का विशेष आभार जताया। उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआत में उनके मन में काफी डर था।

रवि ने लिखा, "मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकारों के साथ एक ऐसे सेट पर था, जहां मैं सबसे जूनियर था और मेरा अनुभव भी सबसे कम था। इसके बावजूद पहले दिन से ही मुझे उतना ही प्यार, सम्मान और काम करने की आजादी मिली। मैं डरा हुआ था कि कहीं मैं उन लोगों को निराश न कर दूं जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया। डर था कि कहीं मेरा अभिनय कम न रह जाए या जरूरत से ज्यादा न हो जाए, जिससे श्री लक्ष्मण और रामायण के साथ अन्याय हो। लेकिन जब दर्शकों का प्यार मिला, तो मन को एक गहरा सुकून मिला।"

नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, डीनेग (DNEG) और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी 'रामायण' दो भागों में रिलीज हो रही है। पहले भाग के पोस्ट-क्रेडिट सीन में भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल की दमदार झलक ने दर्शकों का उत्साह दोगुना कर दिया है। अब दर्शक बेसब्री से इसके दूसरे भाग का इंतजार कर रहे हैं, जो दिवाली 2028 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा।