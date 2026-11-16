  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ravie dubey emotional post after ramayana part 1 success shares unseen bts photos reveals experience of playing lakshman
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (11:33 IST)

'रामायण' में लक्ष्मण बनकर छाए रवि दुबे, भावुक पोस्ट लिखकर बोले- दर्शकों के प्यार ने दिलाया सुकून

Ravie Dubey
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (11:35 IST)
google-news
नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान रच रही है। 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने महज चंद दिनों में दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता) और यश (रावण) के साथ-साथ जिस एक कलाकार ने अपने अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों का सबसे ज्यादा दिल जीता है, वह हैं रवि दुबे। 
 
फिल्म में 'लक्ष्मण' के किरदार में नजर आए रवि दुबे ने अब दर्शकों के इस असीम प्यार और फिल्म की ऐतिहासिक सफलता पर एक बेहद भावुक नोट साझा किया है। रवि दुबे ने सोशल मीडिया पर 'रामायण' के सेट से जुड़ी कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा करते हुए अपने दिल की बात लिखी। किसी तस्वीर में वे लक्ष्मण की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, तो किसी में धनुष-बाण थामे गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं।
फिल्म की रिलीज के दिन को याद करते हुए रवि ने लिखा, 5 नवंबर 2026 की सुबह जब मैं उठा, तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ जिसे मैं लगभग भूल ही चुका था। मुझे लगा कि मुझे देखा और समझा गया है, और इसमें जो प्यार था वह असीम था। एक अभिनेता को असल में यही तो चाहिए होता है—कोई आपके काम को एक मौका दे और जो आप महसूस करते हुए करते हैं, वह दर्शकों तक पहुंचे। इसे लिखते हुए भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे मन में सिर्फ कृतज्ञता का भाव है। 
 
लक्ष्मण के त्याग और सेवा भाव को पर्दे पर उतारने की कोशिश
अपने किरदार की गहराई पर बात करते हुए रवि दुबे ने बताया कि उन्होंने श्री लक्ष्मण के चरित्र से क्या सीखा। उन्होंने लिखा कि श्री लक्ष्मण की अपने लिए कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी; वे हमेशा श्री राम और माता सीता से एक कदम पीछे रहकर निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर रहते थे।   
 
रवि के मुताबिक, मुझे यह भाव बेहद सुंदर और महान लगा। मैंने अपनी छोटी सी क्षमता के अनुसार सेवा और कर्तव्य की उसी भावना को 'रामायण' में उतारने की कोशिश की। मैंने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अपना सब कुछ समर्पित करने का प्रयास किया। मुझे बस इतना ही चाहिए था, लेकिन आप सभी ने मुझे उम्मीद से कहीं बढ़कर प्यार दिया।
सेट पर खुद को सबसे जूनियर महसूस करते थे रवि 
टेलीविजन की दुनिया से निकलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के अनुभव को साझा करते हुए रवि ने निर्देशक नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का विशेष आभार जताया। उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआत में उनके मन में काफी डर था। 
 
रवि ने लिखा, "मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकारों के साथ एक ऐसे सेट पर था, जहां मैं सबसे जूनियर था और मेरा अनुभव भी सबसे कम था। इसके बावजूद पहले दिन से ही मुझे उतना ही प्यार, सम्मान और काम करने की आजादी मिली। मैं डरा हुआ था कि कहीं मैं उन लोगों को निराश न कर दूं जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया। डर था कि कहीं मेरा अभिनय कम न रह जाए या जरूरत से ज्यादा न हो जाए, जिससे श्री लक्ष्मण और रामायण के साथ अन्याय हो। लेकिन जब दर्शकों का प्यार मिला, तो मन को एक गहरा सुकून मिला।"   
 
नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, डीनेग (DNEG) और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी 'रामायण' दो भागों में रिलीज हो रही है। पहले भाग के पोस्ट-क्रेडिट सीन में भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल की दमदार झलक ने दर्शकों का उत्साह दोगुना कर दिया है। अब दर्शक बेसब्री से इसके दूसरे भाग का इंतजार कर रहे हैं, जो दिवाली 2028 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
छठी मैया की भक्ति में डूबीं तमन्ना भाटिया, जुहू बीच पर श्रद्धालुओं के साथ मनाया महापर्व, देखिए वीडियो

सनी देओल की 'सूर्या' की रिलीज टली, अब 2027 में आएगी फिल्म, जानिए क्या है वजह

सनी देओल की 'सूर्या' की रिलीज टली, अब 2027 में आएगी फिल्म, जानिए क्या है वजहसनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को लेकर दर्शकों को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली यह फिल्म फिलहाल टाल दी गई है। अब मेकर्स इसे 2027 में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज में देरी की वजह सिर्फ सिनेमाघरों में फिल्मों की भीड़ नहीं, बल्कि इसके कंटेंट को लेकर उठा विवाद और सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़ी प्रक्रिया भी है।

अमिताभ बच्चन के 'बच गए' पोस्ट ने मचाई हलचल, जलसा के बाहर हमले की साजिश का हुआ बड़ा खुलासा

अमिताभ बच्चन के 'बच गए' पोस्ट ने मचाई हलचल, जलसा के बाहर हमले की साजिश का हुआ बड़ा खुलासाबॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित आवास 'जलसा' के बाहर फायरिंग करने की एक सनसनीखेज साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते नाकाम कर दिया है। खुफिया इनपुट के आधार पर की गई अलग-अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े दो कुख्यात शूटरों—विकास ठाकुर उर्फ विक्की और दीपक सिंह उर्फ दीप—को गिरफ्तार किया है।

'रामायण' का ग्लोबल धमाका! 11 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन डॉलर के पार पहुंची फिल्म

'रामायण' का ग्लोबल धमाका! 11 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन डॉलर के पार पहुंची फिल्मबड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद से ही ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। सिनेमाघरों में हर शो उत्सव का माहौल बना रहा है और बड़ी संख्या में परिवार फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। दर्शकों के बीच लगातार बढ़ती लोकप्रियता और शानदार वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म ने हाल ही में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया।

Netflix पर छाई कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की 'अक्का', 15 देशों में टॉप 10 में बनाई जगह

Netflix पर छाई कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की 'अक्का', 15 देशों में टॉप 10 में बनाई जगहYRF एंटरटेनमेंट की ‘अक्का’, जिसमें कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में हैं, नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में 15 देशों में जगह बनाने में सफल रही है। इस उपलब्धि के साथ राइटर-डायरेक्टर धर्मराज शेट्टी की उस कहानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, जो एक ताकतवर बहनापे और उसकी सत्ता को चुनौती देने वाली एक बाहरी शख्सियत के इर्द-गिर्द बुनी गई है।

इंदौर कॉन्सर्ट में 4 गानों पर पाबंदी से भड़के दिलजीत दोसांझ, राहत इंदौरी का शेर पढ़कर दिया करारा जवाब

इंदौर कॉन्सर्ट में 4 गानों पर पाबंदी से भड़के दिलजीत दोसांझ, राहत इंदौरी का शेर पढ़कर दिया करारा जवाबमशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने 'ऑरा इंडिया टूर' के तहत रविवार रात मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइव परफॉर्मेंस देने पहुंचे। हालांकि, इस भव्य कॉन्सर्ट से ठीक पहले प्रशासनिक पाबंदियों और सुरक्षा को लेकर मिली धमकियों ने माहौल को काफी गरमा दिया था।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।