छठी मैया की भक्ति में डूबीं तमन्ना भाटिया, जुहू बीच पर श्रद्धालुओं के साथ मनाया महापर्व, देखिए वीडियो

लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक, हर कोई छठी मैया की आराधना में डूबा नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया मुंबई के प्रसिद्ध जुहू बीच पर आयोजित भव्य छठ पूजा समारोह में शामिल हुईं।

हाल ही में अपनी फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में छठ पूजा के दृश्य से दर्शकों का दिल जीतने वाली तमन्ना ने असल जिंदगी में भी श्रद्धालुओं के साथ मिलकर इस महापर्व का जश्न मनाया।

सोशल मीडिया पर साझा किया भक्तिमय वीडियो

तमन्ना भाटिया ने इंस्टाग्राम पर मुंबई के छठ उत्सव का एक खास वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वह पारंपरिक अंदाज में छठ घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात करती और उत्सव की खुशियों में शामिल होती दिखाई दे रही हैं। फैंस के बीच तमन्ना को देखकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

वीडियो शेयर करते हुए तमन्ना ने लोगों के प्यार के लिए आभार व्यक्त किया और लिखा, "देवी का आशीर्वाद और आप सबका प्यार, छठी मैया की कृपा बनी रहे! छठी मैया की जय!" सोशल मीडिया पर फैंस उनके इस सादगी भरे और सांस्कृतिक जुड़ाव वाले अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

'द वन' के छठ गीत ने जीता दर्शकों का दिल

गौरतलब है कि तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन फिल्म में फिल्माए गए छठ पूजा के सीक्वेंस और गाने ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी।

'छठी मैया' शीर्षक वाले इस भक्ति गीत को मशहूर संगीतकार विशाल मिश्रा ने कंपोज किया है, जबकि इसके भावपूर्ण बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं। फिल्म में इस पर्व के प्रामाणिक चित्रण ने दर्शकों को उनके अपने घरों के उत्सव की याद दिला दी।



फिल्मी पर्दे पर छठी मैया की महिमा को जीवंत करने के बाद अब मुंबई के घाट पर तमन्ना भाटिया की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया है कि यह महापर्व भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर किसी को अपनी आस्था से जोड़ लेता है।