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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (13:57 IST)

'जोश' के विलेन शरद कपूर की हालत देख भावुक हुए सोनू सूद, संभाली इलाज की जिम्मेदारी

Sharad Kapoor Health Update
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (13:59 IST)
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साल 2000 में आई सुपरहिट फिल्म 'जोश' में शाहरुख खान के सामने दमदार विलेन का किरदार निभाने वाले अभिनेता शरद कपूर इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनके डियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा साफ नजर आ रही है। 
 
हालांकि, इस कठिन समय में अब बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और फिल्म एसोसिएशन उनके समर्थन में उतर आए हैं। शरद कपूर की भावुक अपील के महज एक दिन बाद ही 'मसीहा' के नाम से मशहूर अभिनेता सोनू सूद उनसे मिलने पहुंचे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सोनू सूद, वॉकर के सहारे चल रहे शरद कपूर का हालचाल जानते और उन्हें गले लगाकर हौसला बढ़ाते दिखे। 
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनू सूद ने न केवल शरद के पैर के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम और मेडिकल सप्लाई की व्यवस्था की है, बल्कि वे उनके साथ एक नए फिल्म प्रोजेक्ट पर भी चर्चा कर रहे हैं।   
सोनू सूद के अलावा बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान भी शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए हैं। खबरों के अनुसार, सलमान ने शरद से संपर्क कर उन्हें हर संभव आर्थिक और नैतिक सहायता देने का भरोसा दिलाया है। वहीं, 'सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन' (CINTAA) ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर सभी फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से शरद कपूर को काम देने की अपील की है।   
 
चार पालतू कुत्तों से अलग होने का दर्द और बीमारी की वजह   
हाल ही में शरद कपूर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे अपने चार पालतू कुत्तों—जोश, रेबेल, स्टार और पैंथर—को एक एनिमल वेलफेयर सेंटर में छोड़ते हुए बेहद भावुक नजर आए थे। मुंबई स्थित 'बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट' की संचालिका और उनकी दोस्त हेमा चौधरी ने खुलासा किया कि शरद पिछले दो साल से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।   
 
शरद ने खुद बताया कि बार्सिलोना में फुटबॉल खेलते समय उनके पैर में गंभीर चोट लग गई थी, जिसके कारण वे लंबे समय से बिस्तर पर हैं और अपने पालतू जानवरों की देखभाल करने में असमर्थ हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अस्थायी है। वे मड आइलैंड में एक बड़ा बंगला ले रहे हैं और पूरी तरह ठीक होते ही अपने चारों कुत्तों को वापस घर ले आएंगे।
 
डिप्रेशन और काम की गुहार   
अपने दूसरे वायरल वीडियो में शरद ने इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर्स और मेकर्स से काम देने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था, "मुझे आर्थिक, नैतिक और मानसिक मदद की जरूरत है। पैसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मैं बस दोबारा काम शुरू करना चाहता हूं।" 
जनवरी 2027 में हॉलीवुड से करेंगे धमाकेदार वापसी   
तमाम मुश्किलों के बावजूद शरद कपूर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डॉक्टर्स ने उन्हें दो महीने के बेड रेस्ट की सलाह दी है, जिसके बाद वे पूरी तरह फिट हो जाएंगे। शरद ने खुलासा किया है कि उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला है, जिसकी शूटिंग जनवरी 2027 से शुरू होने जा रही है
 
गौरतलब है कि शरद कपूर ने 1994 में 'मेरा प्यारा भारत' से अपने करियर की शुरुआत की थी और 'स्वाभिमान', 'दस्तक', 'तमन्ना', 'जोश', 'एलओसी कारगिल' और 'लक्ष्य' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया है। आखिरी बार उन्हें साल 2019 की फिल्म 'कैबरे' में देखा गया था।
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