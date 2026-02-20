बदलापुर की रिलीज को 11 साल पूरे, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बिना स्क्रिप्ट के गढ़े डायलॉग

भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन नियो-नोयर थ्रिलर फिल्मों में से एक, 'बदलापुर' अपनी रिलीज के 11 साल पूरे कर चुकी है। साल 2015 में आज ही के दिन निर्देशक श्रीराम राघवन ने दर्शकों को एक ऐसी कहानी दी थी, जिसने 'बदले' की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया।

इस मौके पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की उस बेमिसाल अदाकारी की चर्चा फिर से तेज हो गई है, जिसने वरुण धवन जैसे चमकते सितारे के सामने भी अपनी एक अलग और अमिट छाप छोड़ी थी। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका कच्चापन था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनके किरदार 'लायक' के लिए कोई फिक्स डायलॉग शीट नहीं दी गई थी।

निर्देशक श्रीराम राघवन ने नवाज को सीन समझा दिया था और उन्हें अपने शब्दों में बोलने की पूरी आजादी दी थी। यही वजह थी कि जेल के सीन्स हों या फिल्म का क्लाइमैक्स, नवाज के संवाद इतने स्वाभाविक लगे कि दर्शकों को लगा ही नहीं कि वे कोई फिल्म देख रहे हैं।

एक अपराधी जो चालाक भी है और कहीं न कहीं टूटा हुआ भी, उसे नवाज ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और खुद के गढ़े हुए शब्दों से जीवंत कर दिया। 11 साल बाद भी यह फिल्म इसलिए याद की जाती है क्योंकि इसमें कोई पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं था। जहां वरुण धवन ने एक मासूम पति से एक खूंखार बदला लेने वाले शख्स का सफर तय किया, वहीं नवाजुद्दीन ने एक ऐसे अपराधी को पर्दे पर उतारा जिससे नफरत करना मुश्किल हो गया था।

अपने करियर के इस मुकाम पर भी नवाजुद्दीन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मार्च 2026 में उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'आई एम नॉट ऐन एक्टर' का वर्ल्ड प्रीमियर कैलिफोर्निया के सिनेक्वेस्ट फिल्म फेस्टिवल में होने जा रहा है।