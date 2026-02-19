गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rajpal yadav demand smoking room jails after released tihar jail
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (13:22 IST)

तिहाड़ जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव की डिमांड, जेल में बने स्मोकिंग जोन

Rajpal Yadav released from Tihar Jail
बॉलीवुड के फेमस कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव ने 11 दिन जेल में बिताने के बाद बाहर आ गए हैं। अभिनेता को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों और फैंस का आभार जताया। 
 
इसके साथ ही राजपाल यादव ने जेल प्रशासन और सरकार के सामने एक ऐसी मांग रख दी, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। जेल से रिहा होने के बाद अपने पैतृक गांव शाहजहांपुर पहुंचे राजपाल यादव ने पीटीआई संग अपने जेल के अनुभव के बारे में बात की। 
इस दौरान राजपाल यादव ने सुझाव दिया कि जेलों में भी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की तर्ज पर निर्धारित स्मोकिंग एरिया होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह तंबाकू सेवन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी आदत का जिक्र करते हुए एक मानवीय पहलू सामने रख रहे हैं।
 
राजपाल यादव ने कहा, मेरे लिए जेल एक चिंतन शिविर जैसा रहा है। जिस तरह देश की हर व्यवस्था अपग्रेड हो रही है, वैसे ही जेलों को भी आधुनिक बनाना चाहिए। जेलों को केवल सजा देने की जगह नहीं, बल्कि सुधार केंद्र के रूप में काम करना चाहिए, जहां कैदियों को खुद को बदलने और सुधारने के अवसर मिलें। 
 
उन्होंने कहा, जेलों में स्मोकिंग जोन बनाया जाना चाहिए। हम स्मोकिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब देश में इसकी बिक्री होती है और इसका कारोबार चलता है तो जेल और सुधार गृहों में इसके लिए भी अलग जगह होनी चाहिए। हम खुद भी धूम्रपान के शिकार हैं, छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। 
 
किस मामले में गए थे जेल  
राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में पिछले सप्ताह जेल भेजा गया था, जब हाई कोर्ट ने बकाया राशि चुकाने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया था। उन पर करीब 9 करोड़ रुपये की देनदारी है। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी सजा को 18 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी। अदालत ने यह फैसला तब दिया जब यादव ने शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कराए।
 
इंडस्ट्री से मिला साथ
जेल में आत्मसमर्पण के बाद राजपाल यादव को फिल्म इंडस्ट्री से खूब सहयोग मिला। सोनू सूद, गुरमीत चौधरी और संगीतकार राव इंदरजीत यादव ने उनके परिवार को आर्थिक मदद की पेशकश की और अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कौन हैं अदिति हुंडिया? क्रिकेटर ईशान किशन की होनी वाली दुल्हन की पूरी प्रोफाइल

‘केनेडी’ के विलेन आमिर दलवी ने खोला अनुराग कश्यप का राज: कम करना ही इस फिल्म में सब कुछ था

‘केनेडी’ के विलेन आमिर दलवी ने खोला अनुराग कश्यप का राज: कम करना ही इस फिल्म में सब कुछ थाफिल्म ‘केनेडी’ में विलेन बने आमिर दलवी ने बताया कि अनुराग कश्यप के साथ काम करना उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव था। यहां एक्टिंग में शोर नहीं, बल्कि ठहराव और साइलेंस सबसे बड़ा हथियार था। ‘केनेडी’ 20 फरवरी को ZEE5 पर रिलीज होगी, जिसमें राहुल भट्ट और सनी लियोनी भी हैं।

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' को मिला UA सर्टिफिकेट, विपुल शाह ने सेंसर बोर्ड का जताया आभार

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' को मिला UA सर्टिफिकेट, विपुल शाह ने सेंसर बोर्ड का जताया आभारविपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 - गोज बियॉन्ड' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने एलान किया है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से 'UA' सर्टिफिकेट मिल गया है। इसका मतलब है कि अब यह फिल्म पूरे भारत के सिनेमाघरों में बड़े लेवल पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

ओटीटी पर रिलीज हुई कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी', नेटिजन्स ने लुटाया प्यार

ओटीटी पर रिलीज हुई कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी', नेटिजन्स ने लुटाया प्यारओटीटी पर रिलीज होते ही 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को दर्शकों से नई सराहना मिल रही है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर नेटिजन्स दिल से रिएक्शंस, मीम्स और रिव्यू साझा कर रहे हैं। इमोशनल परफॉर्मेंस, हल्की-फुल्की रोमांस और चार्ट-फ्रेंडली म्यूज़िक के चलते फिल्म डिजिटल ऑडियंस के दिलों को छूती नज़र आ रही है।

कौन हैं अदिति हुंडिया? क्रिकेटर ईशान किशन की होनी वाली दुल्हन की पूरी प्रोफाइल

कौन हैं अदिति हुंडिया? क्रिकेटर ईशान किशन की होनी वाली दुल्हन की पूरी प्रोफाइलभारतीय क्रिकेटर ईशान किशन इन दिनों मैदान पर अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर उनकी पर्सनल लाइफ ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। काफी समय से ईशान का नाम जयपुर की खूबसूरत मॉडल अदिति हुंडिया के साथ जुड़ रहा है।

तिहाड़ जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव की डिमांड, जेल में बने स्मोकिंग जोन

तिहाड़ जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव की डिमांड, जेल में बने स्मोकिंग जोनबॉलीवुड के फेमस कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव ने 11 दिन जेल में बिताने के बाद बाहर आ गए हैं। अभिनेता को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों और फैंस का आभार जताया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com